Bybit推出「熱門代幣交易競技場」第三季，獎池獎金超25萬USDT

阿聯酋迪拜2026年5月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，旗下人氣活動「熱門代幣交易競技場」(Hot Tokens Trading Arena)系列迎來新賽季，誠邀全球交易者競逐26.1萬USDT豐厚獎金。
Bybit「熱門代幣交易競技場」第三季已於2026年5月14日回歸，活動將持續至2026年6月3日結束。本次賽事設置榜單排名獎勵與額外任務福利雙重獲獎渠道，交易者可通過兩種方式贏取賽事獎品。
上一屆賽事吸引超4.7萬名參與者，熱門代幣交易總額突破48億美元。新賽季總獎池規模大幅提升，較此前15萬USDT擴容74%，增至26.1萬USDT。賽事將依據交易量榜單排名發放獎金，榜單第一名參賽者最高可斬獲1.5萬USDT的大獎。
第三季賽事還將榜單參賽幣種數量擴充至原先三倍，共計九組指定USDT計價交易對可參與榜單比拚：
- 現貨交易對：BTC/USDT、ETH/USDT、SOL/USDT、XRP/USDT、DOGE/USDT、HYPE/USDT、XAUT/USDT、SUI/USDT以及MNT/USDT
- 合約交易對：BTC/USDT、ETH/USDT、SOL/USDT、XRP/USDT、DOGE/USDT、HYPE/USDT、XAUT/USDT、SUI/USDT以及MNT/USDT
除榜單排名獎金外，參賽用戶完成指定任務還可領取額外獎勵。雙重激勵模式兼顧了不同的交易策略與參與程度。
2026年加密貨幣市場行情波動多變、走勢難測，Bybit始終致力於豐富平台交易體驗，不斷擴大產品佈局，拓寬用戶獎勵獲取渠道。
本次活動需遵守相關活動條款與細則。用戶可前往活動頁面查看參賽規則及完整詳情：熱門代幣交易競技場第三季：登榜瓜分26.1萬USDT！
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