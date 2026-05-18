Bybit推出「熱門代幣交易競技場」第三季，獎池獎金超25萬USDT

阿聯酋迪拜2026年5月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，旗下人氣活動「熱門代幣交易競技場」(Hot Tokens Trading Arena)系列迎來新賽季，誠邀全球交易者競逐26.1萬USDT豐厚獎金。

Bybit「熱門代幣交易競技場」第三季已於2026年5月14日回歸，活動將持續至2026年6月3日結束。本次賽事設置榜單排名獎勵與額外任務福利雙重獲獎渠道，交易者可通過兩種方式贏取賽事獎品。

上一屆賽事吸引超4.7萬名參與者，熱門代幣交易總額突破48億美元。新賽季總獎池規模大幅提升，較此前15萬USDT擴容74%，增至26.1萬USDT。賽事將依據交易量榜單排名發放獎金，榜單第一名參賽者最高可斬獲1.5萬USDT的大獎。