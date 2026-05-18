Bybit融合加密貨幣與傳統金融，推出1億美元現實世界資產獎勵活動，覆蓋400多種全球資產

阿聯酋迪拜2026年5月16日 /美通社/ -- Bybit 是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，同時也是現實世界資產(RWA)交易的領先平台。該平台今天宣佈推出 全球資產1億美元獎勵活動 。這是一項具有里程碑意義的40天活動，進一步鞏固Bybit作為業內最全面的加密貨幣與傳統金融之間的橋樑的地位。

這場1億美元的獎勵活動能夠充分展示Bybit無與倫比的RWA產品矩陣，代表業內最全面的代幣化傳統金融市場。Bybit用戶只需一個入口、一個賬戶，即可根據最新的全球市場趨勢和主題投資策略進行交易。

活動如何開展

參與Bybit全球資產1億美元獎勵活動的用戶，可以贏取代幣化股票、黃金和其他RWA資產，以及交易手續費優惠券。

該專屬活動專為RWA愛好者或希望進入傳統資產市場的加密貨幣交易者量身打造，從多個維度獎勵參與者：

幸運抽獎： 每筆符合條件的交易均可生成幸運抽獎券。用戶最高可以贏取價值1,000美元的NVDAx（英偉達代幣化股票），VIP交易者最高可以贏取價值2,500美元的AMZNx（亞馬遜代幣化股票）。

每筆符合條件的交易均可生成幸運抽獎券。用戶最高可以贏取價值1,000美元的NVDAx（英偉達代幣化股票），VIP交易者最高可以贏取價值2,500美元的AMZNx（亞馬遜代幣化股票）。 新用戶狂歡： 首次交易的用戶可以立即獲得歡迎獎勵，包括英偉達和特斯拉等xStocks、代幣化黃金(XAUT)、股票衍生品及其他TradFi資產。

首次交易的用戶可以立即獲得歡迎獎勵，包括英偉達和特斯拉等xStocks、代幣化黃金(XAUT)、股票衍生品及其他TradFi資產。 每日與每週交易任務： 結構化任務獎勵用戶在各RWA品類中進行交易，更高的交易量，可以解鎖更多抽獎券和額外獎勵。

結構化任務獎勵用戶在各RWA品類中進行交易，更高的交易量，可以解鎖更多抽獎券和額外獎勵。 推薦計劃：用戶可以通過邀請好友來放大收益；每成功推薦一位完成交易的好友，即可獲得額外的幸運抽獎機會。

Bybit致力於推動RWA的普及化，彌合傳統金融與數字市場之間的鴻溝。本次活動彰顯了Bybit關於「新金融平台」的願景——打造一個一體化的金融生態系統，讓交易者在單一的安全平台上即可接觸全球最具標誌性的資產，從股票、大宗商品到指數，一應俱全。

適用相關條款與條件。如需瞭解更多信息及本次限時活動的參與詳情，請訪問：Bybit全球資產1億美元獎勵活動。

Bybit TradFi由Infra Capital提供支持（持有毛里求斯金融服務委員會牌照）。該服務現已通過Bybit官方App和網站向符合條件的用戶開放。Bybit TradFi不向歐洲經濟區(European Economic Area)居民提供服務，同時還存在其他限制。有關地區限制、條款和條件及用戶資格的詳情，用戶請訪問Bybit TradFi。交易存在風險。