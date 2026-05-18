商業 AI 規模化時代降臨 AI+ Power 6月4-5日揭幕：解構「轉化利潤」實戰攻略

AI 領軍品牌Microsoft、BytePlus、 Adobe、 HP、iFLYTEK等接力亮相 預計吸引逾萬人次入場，透過展覽、峰會與實戰工作坊突破 AI 落地樽頸

香港 - 2026年5月18日 - 由2026 年是人工智能從「概念」邁向「落地應用」的分水嶺。全港最具規模的商業 AI 應用展覽及論壇 AI+ Power 2026，將於 2026 年 6 月 4-5 日假香港會議展覽中心盛大登場。踏入第六屆，活動積極響應香港政府倡導的「AI+」發展策略，並以「AI+ Power In Action」為主題，全面聚焦 AI 如何為企業創造價值及開拓新市場，現場將展出不同種類的AI解決方案，助企業在時下多變的經濟環境中突圍而出。



2026 企業核心課題：不再只是提問：Agentic AI 進入「自主執行」時代



面對技術更迭，企業領袖最擔心的不再是「不識編程」。根據 Gartner 戰略技術趨勢分析，2026 年已正式跨越生成式 AI 的「工具普及期」，業界核心焦點已轉向具備自主決策與執行能力的 Agentic AI (代理式 AI)。大部分企業已著力發展 AI 部署，如何實現「從對話到執行」的跨越，並轉化為實質投資回報（ROI），已成為商業效能突圍最重要的決勝關鍵。



AI+ Power創始人及首席願景官李亦珺女士指出：「2026 年最搶手的專業能力是成為 AI 指揮家。AI 應用已進入『零編碼』時代，技術研發已不再是門檻，企業轉型的關鍵已由『技術開發』轉向『戰略定義』。管理者將焦點回歸業務本質——精準識別並定義營運中的痛點。目前許多企業雖有創新想法或積極面對營運痛點，卻往往因技術門檻而不知如何落地。AI+ Power 正是為這類決策者打造的對接平台：參與者不但能從專家案例的實踐分享中獲得啟發，更能在現場直接找到現成的 AI 解決方案，即時解決樽頸並轉化為實質生產力。我們提供的是一個從思維啟發到商貿成交的一站式方案。」



為協助企業真正實踐 AI 應用，AI+ Power 2026 打造六大亮點，結合展示、峰會、實戰工作坊、商貿對接、業界大奬等元素：



亮點一：AI+ 峰會—— AI 領軍品牌接力登場 深度拆解垂直市場轉型方案



今屆 AI+ 峰會陣容鼎盛，多個領軍品牌包括Microsoft、HP、Adobe、BytePlus及科大訊飛等將於展期內接力登場，深度拆解從智慧辦公革命到 AI 「獨立代理」化的全球趨勢。



峰會特別針對企業管治與金融實務，策劃兩大核心戰略論壇：

CEO 圓桌論壇：香港傳統企業領袖的AI轉型 —— 由 數據及人工智能素養協會 (DALA) 主席湛家揚博士 (Dr. Toa Charm) 主持，論壇將深入探討高層管理人員如何駕馭 AI 策略與人才治理，並在技術創新與商業價值間取得平衡，加速 AI 在香港、大灣區及亞洲市場的規模化應用。



金融 AI 2.0：從數據到收益，邁向智能代理工作流 (Agentic Workflows) —— 由香港電腦學會金融科技組別召集人顧向聖先生 (Mr. Peter Koo) 主持，邀得 EY、Deloitte、KPMG 及 PwC 「四大」合夥人罕有同台。論壇將拆解代理式 AI如何自動化處理 KYC、風險監測等核心業務，並探討「數據轉收益」的變現路徑，以及 AI 結合代幣化 (Tokenization) 與虛擬資產技術的全球趨勢。



日期 ：2026 年 6 月 4-5 日 (星期四至五)



：2026 年 6 月 4-5 日 (星期四至五) 地點 ：香港會議展覽中心 (HKCEC) 5FG 展覽廳



：香港會議展覽中心 (HKCEC) 5FG 展覽廳 費用 ：業內人士免費入場 (需預先登記，設有團體報名)



：業內人士免費入場 (需預先登記，設有團體報名) 官方網站：www.aipluspower.com



此外，峰會亦將覆蓋營銷科技、企業生產力、零售及教育等核心領域。參與分享的機構涵蓋本港多個界別領袖，包括 MTR Lab、匯豐銀行、美心集團、康業服務、HKT、安信信貸、Logitech 以及多間大學與中小學學術代表。專家將共同探討如何利用 AI 優化客戶體驗、提升自動化營運及重塑教育模式，見證 AI 在香港各行各業的全面滲透。在 AI+ 展覽現場，Canon 香港、Logitech、Shure、科大訊飛等品牌將展示 AI 解決方案。從智慧辦公外設到 AI 驅動的音訊協作系統，全方位展示「未來辦公室」如何透過智能硬件消除營運摩擦，讓團隊專注於核心創造力。為了解決企業人才缺口，今屆特別增設 AI+ 實戰工作坊 (AI+ Skills Lab)。由 GDG HK 主講人 Arik Chan（CISSP認證）、GDG HK專家 Frankie Wu（Nexamind AI創辦人）及 Datality Lab 總監Roland Leung 等資深導師領銜，專為非技術背景的決策者而設，強調「小班實戰、帶電腦即場操作」。精彩課題包括：由 Google Gemini 進行公開情報偵測與防騙實戰、在企業敏感數據上安全部署「零洩密」AI Agent，以及利用 Seedance 2.0 與 KlingAI 3.0 等頂尖工具即場製作商用影片，讓參與者真正做到「今日學、聽日用」，將 AI 轉化為實質生產力。展覽現場亦設有首個「AI智慧生活體驗區」，呈現 AI 結合實體機器人於環境管理、醫療復康及樂齡科技的落地應用。亮點包括：能自動分類垃圾與自主導航清潔的環境機器人、輔助物理治療與病房配送的醫療助理系統，以及非侵入式的「無意識跌倒偵測」照護方案，為物管、醫療及社福產業建立自動化營運的新標準。大會重磅打造 「AI 落地實踐專家智囊團」，打破傳統商貿配對的單向對接。場內領先供應商的技術專家將化身為企業的『實務顧問』，為入場決策者提供即時的方案診斷與對接建議。面對琳瑯滿目的技術選擇，這班『專家智囊』將協助企業精準鎖定最具投資回報（ROI）的實踐路徑，確保技術投資能轉化為實質盈利。此外，兩天的展覽期間亦設有業界交流活動，促進深度對話及交流。大會同步舉辦年度盛事 AI+ Power Awards 2026，旨在表揚最具創新性、影響力及商業落地價值的 AI 應用方案。今屆入圍名單競爭空前激烈，首輪名單已正式揭曉。入圍的機構包括：美心集團、中信國際電訊、科大訊飛、應科院 (ASTRI) 及 嶺南大學 等業界先鋒。得獎名單將於 5 月下旬隆重揭曉，見證 AI 如何推動各行各業實質進步。AI+ Power 2026 積極響應香港政府倡導的「AI+」發展方向，以「AI+ Power in Action」為核心精神，將政策願景轉化為商業實踐，致力協助企業從 AI 的「觀察者」蛻變為「實踐者」。透過深入的峰會交流、觸手應用的展覽體驗、手把手的技能培訓，以及權威的獎項認證，我們將協助每一位與會者在 AI 規模化時代中搶佔先機，共同推動香港成為亞太區的商業 AI 創新樞紐。AI+ Power 2026 現已開放網上預先登記。專業觀眾及業界人士可免費報名參觀，並同步預約各項主題峰會及實戰工作坊席位（工作坊席位有限，先到先得）。