細單位育兒新挑戰 Doremi3babies 助爸媽選對 Caraz 地墊尺寸

香港 - 2026年5月18日 - Doremi3babies 為香港販售 Caraz 嬰兒地墊及圍欄款式最齊全的店家之一，多年來持續累積香港家庭的在地使用經驗，並對每件引入商品進行品質把關。



有見於不少父母因選購尺寸不符而造成困擾，Doremi3babies 根據本地服務經驗，整理出一套以實際居住空間為依據的 Caraz 地墊選購參考，協助父母按可用地面面積選出合適尺寸與組合。



香港住宅空間有限，選地墊更要精準

根據香港政府統計處《2021年人口普查》數據，香港家庭住戶的人均居所樓面面積中位數約為172平方呎；根據香港房屋局2025年最新統計，目前在建私人住宅中，88%的單位實用面積少於70平方米（約753平方呎）。



在有限的空間內，地墊選錯了尺寸，輕則擺不下、重則影響日常走動，選購前做足準備尤為重要。



選對尺寸的4個關鍵步驟

以下步驟有助父母在購買前確認需求，避免入手後才發現不合用：

1. 量淨可用面積：量度家中預計擺放地墊的實際位置，扣除家具及走道後的淨空間，而非整體單位面積。

2. 確認寶寶的發展階段：爬行期（約4至10個月）與學步期（約10至18個月）對地面空間的需求不同。爬行期需要連續平坦的地面；學步期則更需要圍欄配合，劃定安全範圍。

3. 決定是否同時購買圍欄：若計劃地墊配圍欄使用，需以圍欄內的淨面積為準，而非地墊外緣尺寸。

4. 按需求選款式：確認空間限制後，可選擇可摺疊收納或模組化款式，令有限空間發揮最大效用。



按單位面積選地墊尺寸參考

選購嬰兒地墊時，香港父母最常見的誤區是以單位總面積估算尺寸，而非以扣除家具後的淨可用地面為依據。兩者之間的差距，往往是地墊買回家後才發現尺寸不符的主要原因。



以 Caraz 地墊為例，其尺寸從適合單人房角落的小型款，到可覆蓋客廳主要活動區的大型款均有提供。以淨可用面積作為選購起點，一般參考如下：

* 200 平方呎以下：70×140cm 左右的小型款是常見起點。可摺疊收納的設計在空間有限的單位尤為實用，不使用時折起靠牆放，不佔起居空間。

* 300 至 400 平方呎：120×160cm 至 140×200cm 的中型款式是香港家庭最常見的選擇，活動空間與收納靈活性之間取得平衡。

* 400 平方呎以上：可考慮 160×200cm 或更大款式，為嬰兒提供充裕的爬行及學步活動範圍。



若同時配置圍欄，圍欄外圍的整體佔地需在地墊尺寸以外另行估算，不能以地墊尺寸直接代入。



小單位也有解 3個實用方向幫你選對地墊

居住面積有限的家庭，通常有以下幾種可行方向：

* 可摺疊款式：不使用時收起，不佔日常起居空間。

* 模組化圍欄系統：可按實際空間調整形狀，不受固定尺寸限制。

* 以淨可用面積選尺寸：避免以「夠大」為購買邏輯，應以「放得下、用得到」為標準。





