CHERY品牌官宣羅伯特•萊萬多夫斯基出任全球代言人 深化「For Family」全球品牌表達

作為世界足壇最具代表性的球員之一，萊萬多夫斯基長期以來以穩定的職業表現、自律精神與積極的公眾形象受到全球認可。他對於家庭、責任與長期主義的堅持，與CHERY品牌長期倡導的「For Family」理念高度一致。

西班牙巴塞羅那2026年5月18日 /美通社/ -- 5月14日，CHERY品牌於西班牙巴塞羅那歐洲運營中心正式宣布，國際知名足球運動員羅伯特•萊萬多夫斯基出任品牌全球代言人。奇瑞國際執行副總裁、歐洲區域負責人朱少東出席簽約儀式。雙方完成簽約及紀念禮互贈，並舉行TIGGO9 CSH鑰匙交付儀式，正式開啟全球合作新篇章。

對於CHERY而言，「For Family」不僅是品牌主張，更是產品與技術體系的核心出發點。圍繞家庭用戶關注的核心價值，CHERY品牌聚焦Space. For Family、Safety. For Family、Technology. For Family，滿足用戶對更大空間、更高安全與更智能出行的美好向往。

未來，CHERY將繼續以技術創新與長期主義深耕全球市場，與全球用戶共同探索更安心、更美好的出行生活。

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SOURCE 奇瑞