海爾八度蟬聯全球唯一物聯網生態品牌，品牌價值持續攀升

青島2026年5月18日 /美通社/ -- 5月14日，2026年凱度BrandZ最具價值全球品牌100強正式揭曉，谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜等頭部科技品牌持續領跑。今年共有13個中國品牌進入百強，其中海爾連續8年作為全球唯一物聯網生態品牌上榜，排名持續攀升至第53位，延續穩健向上的發展態勢。 八年蟬聯全球唯一，品牌價值穩步攀升 凱度是全球領先的品牌數據與策略咨詢機構，榜單不僅考量財務數據，更側重於品牌在消費者心中的資產積澱與未來增長潛力。 儘管全球經濟複雜多變，但全球品牌仍展現出強大的抗週期能力。榜單顯示，2026年全球百強品牌價值同比增長22%，達到13.1萬億美元，全球頭部品牌增長勢頭強勁。

中國品牌的品牌價值同比增長平均達到32%。在13家上榜的中國品牌中，海爾連續八年斬獲全球唯一物聯網生態品牌殊榮，走出一條極具辨識度的品牌增長路徑。自2019年首次登榜以來，海爾全球排名從第89名逐步攀升至第53名，品牌價值達529.49億美元，展現出生態品牌的強大韌性與長期價值。 凱度集團大中華區CEO暨凱度BrandZ全球主席王幸分析指出，「海爾完成了從單一家電製造向多元產業生態的進階蛻變，生態品牌建設成效凸顯。同時海爾兼具硬核供應鏈實力與柔性文化軟實力，在夯實產品實用價值的同時，深耕本土化文化融合，以情感溫度拉近全球用戶距離，為中國實體企業打造全球化卓越品牌提供優質範本。」

品牌價值攀升的背後，是經營業績的堅實支撐。2025年，海爾集團實現全球收入4268億元，同比增長6.3%；全球利潤總額322億元，同比增長6.7%，在複雜環境中跑出了一條高質量增長曲線。 錨定主業增長，激活生態品牌增長勢能 海爾品牌價值的持續攀升，本質是在生態品牌戰略的引領下，聚焦主業、堅持實業，不斷做大產業規模、夯實頭部地位。面對全球消費迭代加速、產業邊界持續消融的時代趨勢，海爾集團董事局主席、首席執行官周雲傑指出，未來最強的競爭力不在於個體的力量，更取決於生態的張力。

基於這一行業預判，海爾推動生態協同實現從「並列艦隊」到「有機生命體」的進化，將三大賽道細分為六大產業生態。 智慧家庭產業生態，作為生命體的「心臟」與「主戰場」，聚焦智慧家庭、智慧暖通以及適老產業，以智家大腦為核心，實現「無人家務」。 大健康產業生態和汽車產業生態作為生命體的「未來之翼」，可以為用戶持續拓展智慧場景邊界。大健康產業生態方面，盈康一生品牌價值突破470億元，穩居中國醫藥健康領域前列。汽車產業生態方面，打造中國領先的線上汽車科技互聯網平台——汽車之家，線下卡泰馳提供滿足用戶個性化需求的高端汽車個性化定制全場景解決方案。

數字經濟產業生態、機器人產業生態以及新能源產業生態是生命體的「基礎設施」與「賦能引擎」，為整個有機生命體築牢技術底座。數字經濟產業生態方面，依托卡奧斯的AI+工業互聯網平台和海納雲的「技術+場景」，加速千行百業數智化轉型。機器人產業生態方面，新時達已成為全球梯控物聯網生態品牌引領者。新能源產業生態方面，佈局綠能、儲能、AI能源機器人等差異化產品，助力千百行業零碳轉型。 六大產業生態的深度佈局與協同發力，不僅激活了海爾生態品牌發展的增長勢能，更通過場景延伸拓寬品牌價值邊界，讓海爾在全球品牌競爭中形成難以複製的核心壁壘。

全球創牌深耕，傳遞中國品牌力量 當前全球經濟格局深度調整，中國品牌正加速從「產品輸出」邁向「品牌輸出」，展現出卓越的增長勢頭；但也面臨出海文化適配難度大、高端品牌溢價能力不足等多重挑戰。堅持自主創牌、科技創新，成為中國品牌突圍的關鍵。 中國品牌出海的意義，不是為了卷贏誰，而是為了贏得世界對中國製造的尊重。海爾是中國最早出海的企業之一，早在上世紀90年代，就摒棄貼牌代工的捷徑，堅定自主創牌的長期路線。多年來，海爾不僅構築起自身的全球化競爭底盤，也為眾多中國品牌出海探明道路、積累經驗，為中國自主品牌拓寬海外發展空間。

如今海爾已深入全球200多個國家和地區，連續17年穩居「歐睿國際全球大型家電品牌零售量」榜首，並在全球自主創牌市場實現逆勢增長：在中國、美國、澳大利亞、泰國等8個國家成為TOP1；在意大利、日本、尼日利亞等12個國家佔據TOP3；在德國、摩洛哥、沙特等8個國家進入TOP5，全球品牌影響力卓著。 不止於家電產業，海爾全球化經驗持續賦能產業生態出海。海納雲參與巴拿馬大橋等項目，將智慧城市建設的能力外溢到全球基礎設施領域；海爾生物醫療在大英樣本庫等海外關鍵項目中持續落地，在英國等7個重點國家成為第一份額。

與此同時，從榜單來看，首次有四個品牌突破萬億美元大關——谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜，它們無一例外都在AI基礎設施或應用中佔據了關鍵席位。人工智能已成為驅動全球品牌增長的決定性力量。 對企業而言，AI正在成為組織的新基因、運營的新範式、創新的新源頭。2025年是「海爾AI應用元年」，全員全面全流程擁抱AI。2026年海爾要打造AI原生組織，就像周雲傑所強調的，海爾要讓AI「像血液一樣流遍運營的每一個環節」，以人工智能變革夯實生態品牌壁壘，在全球產業價值重構中持續構築差異化競爭優勢。