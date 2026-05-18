康霈首登 ECO 2026 口頭發表 CBL-514 併用 GLP-1R 類減重藥物動物數據 全身性代謝效果吸引國際專家及大藥廠高度興趣

CBL-514 與兩大主流瘦瘦針（諾和諾德Semaglutide與禮來Tirzepatide）分別併用，動物實驗皆展現 減重增效 、 停藥後減緩復胖 、 更顯著的減少皮下與內臟脂肪 ，亦首度於國際展會中發表 肝臟代謝指標改善 潛力 康霈局部減脂新藥 CBL-514 併用 GLP-1R 類減重藥物之動物實驗數據，已於5月14日歐洲肥胖症大會（ECO 2026）完成口頭發表，由國際知名肥胖醫學權威、康霈科學顧問 Arya Sharma, MD 擔任講者，向全球肥胖與代謝醫學專家分享 CBL-514 於減重減脂與代謝應用之潛在科學價值。

研究結果顯示，CBL-514 不論併用Semaglutide 或 Tirzepatide，於動物實驗中展現增強減重效果、減緩停藥後復胖，並進一步減少皮下脂肪與內臟脂肪之潛力。

本次發表亦首度揭示：CBL-514 併用GLP-1R 類減重藥物後，於動物實驗中觀察到肝臟脂質、肝臟膽固醇及肝臟組織病理指標改善，為 CBL-514 從局部減脂拓展至體重管理與代謝健康應用，提供更多科學依據與潛在價值。

本次口頭發表現場參與踴躍，會後亦吸引國際肥胖與代謝領域專家、跨國藥廠決策層級等產業代表進一步交流，顯示 CBL-514 併用 GLP-1R 類藥物之最新成果受到國際產學界高度關注。

新北市2026年5月18日 /美通社/ -- 康霈生技（6919）今日宣布，旗下全球首創大範圍局部減脂新藥 CBL-514，其與 GLP-1R 類減重藥物併用之動物實驗數據，已於5月14日在土耳其伊斯坦堡舉行之第33屆歐洲肥胖症大會（European Congress on Obesity, ECO 2026）完成口頭發表。本次發表由康霈科學顧問、國際知名肥胖醫學權威 Arya M. Sharma, MD 擔任講者，向來自全球的肥胖與代謝醫學專家，解析 CBL-514 從核心應用「醫美局部減脂」出發，進一步拓展至「體重管理與代謝領域」的潛在科學價值。 歐洲肥胖症大會（ECO）為全球肥胖與代謝醫學領域具重要影響力的國際盛會之一，每年匯聚來自超過100個國家、逾4,000名肥胖醫學、代謝疾病與體重管理領域專家，分享最新趨勢與新藥研發進展。講者 Dr. Sharma 為全球將肥胖視為「慢性疾病」的先驅，亦曾受邀擔任艾伯維、阿斯特捷利康、百靈佳殷格翰、禮來與諾和諾德等跨國大藥廠在肥胖醫學領域的科學顧問與講者。

本次口頭發表現場參與踴躍，共吸引超過300位聽眾參與，包括跨國藥廠代表、臨床醫師、專家學者及產業人士，進一步提升 CBL-514 於國際肥胖與代謝領域之能見度。 本次發表的研究涵蓋 CBL-514 分別與兩大主流 GLP-1R 類減重藥物 Semaglutide 及 Tirzepatide 併用之動物實驗結果，結果顯示，CBL-514 併用 GLP-1R 類減重藥物後，於動物實驗中展現四項具互補、協同性的應用潛力： 更強的減重效果：以與Semaglutide併用研究為例，CBL-514併用組相較 Semaglutide 單用組，體重下降幅度進一步提升 91.5% 。顯示併用瘦瘦針具備進一步增強體重下降之潛力。 更持久的停藥後體重維持：以 Tirzepatide 研究為例，Tirzepatide 單用組於停藥後體重回升幅度為55.9%，而CBL-514 併用組體重回升幅度僅 25.2% 。顯示CBL-514 併用瘦瘦針於停藥後，具備減緩體重回升之潛力。 更顯著的皮下與內臟脂肪減少：於 GLP-1R 類藥物停用後， CBL-514 併用組可進一步額外 減少皮下脂肪182.5%與內臟脂肪367.4% 。具備優化體組成之潛力。 肝臟代謝指標改善：本次 ECO 口頭發表亦首度揭示 CBL-514 併用 Semaglutide 後，於肝臟代謝相關指標上的改善。結果顯示，相較於對照組，CBL-514 併用 Semaglutide 組之 肝臟脂質含量下降40.4%，肝臟膽固醇下降52.7% ；在肝臟組織病理分析中，亦觀察到脂肪變性、發炎及非酒精性脂肪肝活動度評分（NAS score）等肝臟傷害相關指標改善。此結果顯示，CBL-514 與 GLP-1R 類減重藥物併用，在動物實驗中除體重維持與脂肪減少外，亦呈現改善肝臟代謝與發炎狀態之潛在科學意義。

康霈副總鍾琭璣表示：「我們很榮幸由 Dr. Sharma 這樣具國際影響力的肥胖醫學權威，於 ECO 2026 向全球肥胖與代謝領域專家發表 CBL-514 與 GLP-1R 類減重藥物併用之動物實驗數據。本次口頭發表現場參與度高，吸引超過300位聽眾，包括跨國藥廠代表、臨床醫師、專家學者及產業人士，有助於提升 CBL-514 在國際肥胖與代謝領域的能見度，並深化與關鍵潛在合作夥伴的交流。」 鍾琭璣副總進一步指出：「隨著 GLP-1R 類藥物快速改變全球減重市場，在瘦瘦針成功幫患者體重減輕後，市場下一步焦點放在如何『瘦得健康又好看』，因此，下一代療法將更關注如何提升減重持久性、減少更多脂肪，同時改善代謝健康，這正是全球業界積極尋找解方的重要課題，也是CBL-514最具價值的差異化所在。從Dr. Sharma演講結束後，現場 Q&A 反應的熱烈，以及會後與多家國際肥胖領域產業代表進一步交流可見，業界除了期待 CBL-514 局部減脂在醫美市場的臨床發展，對其未來於肥胖與代謝健康領域的潛在應用，也呈現越來越熱烈的關注。」

除本次 ECO 2026 口頭發表外，CBL-514 與 GLP-1R 類藥物併用之動物實驗數據亦已獲選於6月的美國糖尿病協會年會（ADA 2026 Scientific Sessions）發表，將持續擴大 CBL-514 於全球糖尿病、肥胖與代謝醫學領域之國際代表性。 康霈將持續深化 CBL-514 與 GLP-1R 類藥物併用之研究，並於今年推進人體臨床試驗，同時持續深化 CBL-514 全球臨床開發策略與國際授權布局。 *關於CBL-514

CBL-514注射劑是康霈生技自行研發的505(b)(1)全新小分子新藥，是全球首創透過誘導脂肪細胞凋亡來精準減少注射部位脂肪，根據其已完成的臨床試驗結果，療效優異與手術相當且安全性良好，不會造成其他細胞與組織壞死或明顯傷害。

*關於康霈

康霈生技股份有限公司於2012年創立，致力於開發能「超越現有療法，改變市場創新」的新藥產品，將台灣充沛的新藥研發量能發揮於全球生醫與醫美產業，已於2024年10月2日正式掛牌上市。 *聲明

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