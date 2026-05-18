結合中港住院保障，同時涵蓋香港門診及預防性醫療支援
香港 - 2026年5月18日 - 保柏香港推出全新「保柏連繫醫療保障計劃」，為經常往來中港兩地的香港市民而設，兼顧日常門診及住院保障，減輕醫療開支負擔。
近年來，跨境醫療逐漸成為不少港人的選擇。2024年，港人於深圳求醫的次數約達70萬人次，反映內地醫療在效率及便利性方面的吸引力持續上升。然而，在日常門診、長期治療及健康管理方面，香港仍然是大多數市民最主要依賴的醫療服務地點。
因應港人跨境生活日益普遍，保柏香港推出「保柏連繫醫療保障計劃」，提供涵蓋香港及中國大陸的住院保障，並以香港作為日常門診及預防性醫療服務的主要支援地點。計劃設有兩個保障級別及多項自付費選項，讓客戶按自身需要及財務狀況，靈活選擇合適的保障安排，適合不同人生階段，包括年輕一代、跨境工作人士，以及關注長遠醫療開支的退休人士。
門診保障在不少醫療保險計劃中屬附加選項；「保柏連繫醫療保障計劃」則把門診服務納入核心保障範圍，讓客戶在享有全面住院保障的同時，亦能更有預算地管理日常醫療開支。
「保柏連繫醫療保障計劃」的主要特色包括：
- 於指定醫院提供免找數住院服務（須取得初步保障審核），於中國大陸可入住標準私家房，於香港則提供半私家病房，讓客戶在住院期間更安心及舒適。
- 住院保障範圍按計劃級別而定，涵蓋中國大陸或大中華地區（包括香港、澳門、中國大陸及台灣），並提供全球緊急醫療保障，應對突發住院及相關治療需要。
- 於香港享有門診保障，涵蓋普通科及專科診症、中醫、物理治療，以及X光及基本化驗等診斷服務，支援日常醫療及出院後的醫療跟進（只適用於「保柏連繫醫療保障計劃」升級計劃）。
- 門診服務提供清晰的共付費安排，協助客戶更有效掌握日常醫療開支，例如普通科診症每次由港幣40元起，專科診症每次由港幣60元起等。
- 核保程序簡化，只需回答幾條健康相關問題，減少投保過程中的繁複步驟。
- 保證終身續保，為客戶提供長遠而穩定的醫療保障。
- 提供跨境住院治療的醫療協調支援，包括協助客戶於出院時安排由醫院前往香港或深圳居所的專車接送。
此外，計劃亦涵蓋預防性健康管理服務，讓客戶以專享價接受健康檢查，及早掌握健康狀況，減少因延誤而引發的健康風險。
結合香港日常門診保障與中港兩地的免找數住院保障，「保柏連繫醫療保障計劃」讓客戶同時照顧日常醫療需要及長遠健康安排，切合愈來愈普遍的跨境生活。
「保柏連繫醫療保障計劃」現已接受投保，詳情請瀏覽：www.bupa.com.hk/tc/care-bridge
保柏──國際醫療保險專家
作為一家國際醫療保健企業，保柏七十多年來致力幫助人們活出更長壽、更健康和更愉快的人生，創造更美好的世界，並於全球服務超過6,800萬名客戶。我們不設股東，將所有盈利投資於業務中，為現在和未來的客戶提升醫療服務質素。
保柏香港於1976年成立，是香港的醫療保險專家，提供一站式本地及環球醫療保障計劃，以及醫療保健服務。我們因應不同的個人需要而度身訂造全面醫療保障計劃，並為不同規模的企業提供僱員醫療方案。我們由註冊護士、健康管理專員及醫生組成的團隊，提供各式各樣的專業醫療支援和健康建議。
我們旗下的卓健醫療有限公司於2013年10月正式加入保柏，於全港多個服務點提供西醫、中醫、診斷及影像、物理治療、精神健康和保健服務。
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