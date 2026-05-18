結合中港住院保障，同時涵蓋香港門診及預防性醫療支援

香港 - 2026年5月18日 - 保柏香港推出全新「保柏連繫醫療保障計劃」，為經常往來中港兩地的香港市民而設，兼顧日常門診及住院保障，減輕醫療開支負擔。



保柏香港推出全新「保柏連繫醫療保障計劃」 為港人跨境生活而設的醫療保障方案

近年來，跨境醫療逐漸成為不少港人的選擇。2024年，港人於深圳求醫的次數約達70萬人次，反映內地醫療在效率及便利性方面的吸引力持續上升。然而，在日常門診、長期治療及健康管理方面，香港仍然是大多數市民最主要依賴的醫療服務地點。



因應港人跨境生活日益普遍，保柏香港推出「保柏連繫醫療保障計劃」，提供涵蓋香港及中國大陸的住院保障，並以香港作為日常門診及預防性醫療服務的主要支援地點。計劃設有兩個保障級別及多項自付費選項，讓客戶按自身需要及財務狀況，靈活選擇合適的保障安排，適合不同人生階段，包括年輕一代、跨境工作人士，以及關注長遠醫療開支的退休人士。



門診保障在不少醫療保險計劃中屬附加選項；「保柏連繫醫療保障計劃」則把門診服務納入核心保障範圍，讓客戶在享有全面住院保障的同時，亦能更有預算地管理日常醫療開支。



「保柏連繫醫療保障計劃」的主要特色包括：



