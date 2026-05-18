BLUETTI亮相第十三屆世界城市論壇：攜手聯合國人居署，點亮全球可持續城市化進程

阿塞拜疆巴庫2026年5月18日 /PRNewswire/ -- 2026年5月17日，作為聯合國人居署（UN-Habitat）官方合作夥伴，全球清潔能源領軍企業BLUETTI（鉑陸帝）受邀出席於阿塞拜疆巴庫舉行的第十三屆世界城市論壇（WUF13）。Paygo與儲能業務總經理Eric Fang在高級別商業峰會上發表主題演講，深度闡述了BLUETTI如何通過清潔能源技術化解全球住房危機，並賦能社區可持續發展。 本屆WUF13以「安居世界：安全與韌性的城市和社區」為主題，聚焦全球近30 億人面臨的住房缺口及貧民窟改造挑戰。BLUETTI認為，「居住公平」的基礎在於「能源公平」，這與公司致力於讓清潔能源惠及每一個家庭的願景高度契合。

「獲得清潔、可靠的電力，不應是一項奢侈品，而是關乎人的尊嚴、生存機會與社區未來的基石。在BLUETTI的藍圖中，每一套儲能系統的部署，不僅是能源供給的切換，更是為脆弱地區的家庭夯實通往韌性生活的底層資產。我們提供的不僅是光，更是希望。」 —— Eric Fang, BLUETTI Paygo與儲能業務總經理 Eric Fang 隨後詳細介紹了BLUETTI在全球範圍內的普惠能源實踐。依托 「點亮非洲百萬家庭」（LAAF）慈善倡議，BLUETTI已為超過 20,000 個家庭、30 所學校及社區捐贈了太陽能照明設備，直接改善了逾 60,000 人的生活質量。

針對經濟基礎薄弱地區，BLUETTI 在非洲針對性地推出了 Paygo（即付即用）普惠能源解決方案。該方案將高效儲能硬件與靈活的金融工具相結合，讓原本無法承擔昂貴前期成本的家庭，也能通過手機支付等便捷方式實時獲得清潔電力。這一模式不僅解決了「用電難」，更通過能源賦能帶動了當地小微企業的創業潮，有效促進了社區的經濟自足。 以科技重構韌性，不讓任何一個社區掉隊 從非洲離網社區的燈火，到亞洲公路線上卡車司機的八喜龍駐車用電，再到全球各地的抗災後備電，BLUETTI 始終奔跑在能源轉型的第一線。通過與聯合國人居署等國際組織的深度合作，BLUETTI 正以前沿的儲能技術和多元化的場景方案，踐行「為人類提供清潔能源」的企業使命。