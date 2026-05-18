華為發布源網荷儲AIDC戰略，引領產業未來

華為董事、華為數字能源總裁侯金龍發表致辭，他表示，人工智能產業的快速發展與大模型、海量智能體的規模化落地，正帶來巨大的用能需求，全球AIDC裝機規模將持續突破。 算力的盡頭是電力，能源是人工智能長遠發展的根基。 算力和電力將深度協同、雙向賦能，逐步構建「新型電力系統與人工智能基礎設施」一體化協同體系。要推動AIDC高質量可持續發展，電力保障是關鍵；要實現長期高可靠穩定運行，提升電網友好性是關鍵；要適配算力的超高密度承載，推動供電架構向高壓化、直流化、電力電子化升級是關鍵。此外，液冷已成為超高密算力的必選，高可靠的液冷解決方案和全生命周期智能運維是關鍵。並且，AIDC本質是算力生產系統，交付速度與業務收益和投資回報密切相關。

中國東莞2026年5月18日 /美通社/ -- 2026年5月15日，以「讓AI世界堅定運行」為主題的2026全球AIDC產業論壇暨華為AIDC戰略&新品發布會在東莞隆重召開。本次論壇匯聚全球近千名來自能源企業、智算產業、運營商等領域領軍人物、技術專家以及核心生態伙伴，聚焦未來AIDC架構演進與前沿技術創新，碰撞思想，見證華為源網荷儲AIDC戰略發布，同期還舉辦AIDC供電、AIDC液冷、AI for DC營維和AIDC建設新模式四大專題分論壇，引領產業邁入AIDC新時代。

華為數字能源深度融合Bit（數字技術）、Watt（電力電子技術）、Heat（熱管理技術）和Battery（儲能管理技術）等4T技術， 聚焦新型電力系統、AIDC等核心領域，構建「新能源發電、構網並網、高密算力供電、液冷散熱、算電協同」的全域能力。 面向AIDC產業變革機遇，華為數字能源致力於成為AIDC持續創新的引領者、長期可信賴的戰略合作伙伴，攜手全球客戶、合作伙伴，共同推動AIDC產業實現高質量、可持續、創新化發展， 讓每一瓦特更綠色，讓每一瓦特產出更多Token，讓每一Token的成本更優。

基於此，華為重磅發布源網荷儲AIDC戰略，圍繞「3+1」重構，打造高可靠、高能效、快交付、電網友好的源網荷儲AIDC解決方案，讓每一瓦特產出更多Token。

華為數字能源副總裁何波發表主題演講「打造源網荷儲AIDC，讓每一瓦特產出更多Token」，他表示，全球AI產業蓬勃發展，Token需求指數級激增，AIDC全面邁入Token時代。算力高密化、多元化對AIDC功率密度、規模以及負載波動帶來巨大考驗，與此同時，新能源大規模並網加劇電網波動，疊加AI業務大負荷頻繁波動，AIDC面臨可靠性挑戰。

何波指出，AI算力發展的上限，取決於能源供給的上限，Energy as Token。傳統以PUE為核心的能效評價體系已無法全面衡量AIDC價值，AIDC時代需要從「能效指標」走向「價值指標」。華為提出TokEnergy Index（Energy-to-Token Ratio, 能算比指數）, 用以衡量AIDC從能源到算力的全鏈轉化效率。

AI時代，數據中心不再只是機房，而是生產Token的超級工廠。立足產業發展拐點，華為數字能源將持續投入根技術，打造領先的源網荷儲AIDC解決方案，引領產業高質量發展，讓每一瓦特產出更多Token，讓AI世界堅定運行。