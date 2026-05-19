SurplusGLOBAL SemiMarket首次線上設備競標吸引40餘家全球買家參與，成交價格提升70%

SurplusGLOBAL指出，本次競標成功的關鍵在於全球買家的精準發掘、設備資訊的提前充分提供，以及透明的競爭性競標結構。SemiMarket在線上提供設備圖片、製造商、型號、規格、交易條件等主要資訊，並支援現場檢驗，使買家能夠基於更準確的資訊進行採購評估。透過此流程，平台有效降低交易過程中的採購風險，並在相同條件下推動競標競爭，實現以全球市場需求為基礎的價格發現。 公司方面說明，SemiMarket首次Online Bidding成功的原因包括：基於26年行業經驗累積的全球網絡、利用AI推薦引擎發掘全球潛在買家、透過詳細傳遞中古設備與零部件資訊降低買方採購風險，以及透過透明競標流程與買家競爭提升成交價格。SemiMarket將競標設備的製造商、型號、規格、圖片及交易條件等資訊進行標準化展示，並在競標期間持續累積瀏覽、關注品項、參與反應等行為數據。競標結束後，平台亦可基於已確認的實際需求，向相關買家推薦類似設備，連結後續出售機會，並推動庫存清倉銷售等交易轉化。

基於本次成果，SurplusGLOBAL計劃今年實現 2,000萬美元 規模的Online Bidding交易，並於明年擴大至 5,000萬美元。目前，公司正在準備約10項Online Bidding項目，涵蓋半導體前段製程設備、後段製程設備及半導體設備零部件等品類。 SurplusGLOBAL代表理事Kim Jungwoong表示：「本次線上競標成果顯示，半導體中古設備與零部件市場具備向線上交易模式轉型並實現創新的可能性。」他並表示：「全球半導體企業對Online Bidding的成果表現出高度關注，因此我們預期客戶拓展將順利推進。」 此外，SemiMarket目前不僅提供市場上正在流通的設備資訊，也涵蓋未來一段時間內可能進入市場的設備資訊。平台精選了實際市場中具備較高可交易性的可靠資訊，目前已登錄銷售價格基準約 10億美元（USD 1B） 規模的半導體設備與零部件，使用者可查看 2,000台以上半導體設備 及 20萬件以上零部件。SemiMarket過去6個月實現了4倍成長，並計劃於今年年底前陸續推出RFQ Marketplace（詢價請求交易模式）、Easy Seller Kit（賣家便捷銷售工具包）等此前半導體設備與零部件市場尚未充分提供的創新服務。

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