MS Pharma 宣佈獲得 Olayan Financing Company 的策略性增長投資

建立策略合作夥伴關係，推動沙特阿拉伯及中東北非地區的業務增長 約旦安曼及沙特阿拉伯利雅德2026年5月19日 /美通社/ -- MS Pharma 今天宣佈，Olayan Financing Company (OFC) 已向公司進行少數股權投資。 是次合作夥伴關係為 MS Pharma 的未來奠定深遠的策略根基，彰顯決心推動創新、拓展區域版圖和締造長遠價值。 此舉亦象徵 OFC 與 MS Pharma 現有大股東展開長期夥伴合作，後者憑藉數十載在製藥界的卓越領導，早已享負盛名。 是次交易中，MS Pharma 將發行新股本，換取 OFC 的大額現金注資，讓 OFC 取得公司的少數股權。

此投資加強 MS Pharma 的財務實力及營運彈性，協助公司在中東北非 (MENA) 地區推行進取的增長藍圖，並擴展其生物相似藥產品組合、提升生產實力並強化區域供應鏈的穩健基礎，從而為區內患者、醫療機構及合作夥伴帶來更卓越的服務。 對於這次新合作，MS Pharma 主席 Ghiath Sukhtian 說：「我們深感高興和榮幸，歡迎 OFC 成為公司的合作夥伴。 憑藉環球營運及投資專長，以及對沙特阿拉伯的深厚淵源，其定能為 MS Pharma 創造重大價值，讓全體持份者共同受惠。 此項投資反映了公司上下員工的卓越質素與承諾，而其領導能力及一貫穩健的執行力，對 MS Pharma 發展成今天的平台規模發揮了關鍵作用。」

MS Pharma 行政總裁 Kalle Kaend 補充道：「MS Pharma 正處於令人振奮的轉捩點，這項投資正是適逢其時。 藉此我們得以深化生物製劑的專業技術，擴展在沙特阿拉伯及中東北非地區的覆蓋範圍，並加速生物相似藥的增長步伐。 我們期盼借助 OFC 在沙特阿拉伯的豐富經驗及既有網絡，實踐宏圖，並持續建構高效組織，為患者、合作夥伴及員工賦予長期價值。」 Olayan Financing Company 行政總裁 Nabeel Al-Amudi表示：「MS Pharma 已成為區內領先的製藥平台，在學名藥及生物製劑領域實力超群。 我們欣逢公司在這個成長階段結為夥伴，並期待能支持其於沙特阿拉伯及中東北非地區不斷拓展，這亦與我們的長期投資理念一致。」

是次合作源於 MS Pharma 在生物相似藥領域的領導地位，尤其在沙特阿拉伯，其生物製劑廠房更成為國內首個獲 SFDA（沙特食品藥品監督管理局）頒發GMP（藥品生產質量管理規範）認證的生產生物製劑生產設施。 今年，該公司還計劃成為沙特市場首個本地生產生物製劑的供應商。 此等里程碑進一步體現公司依循沙特國家生物技術策略及願景 2030 (Vision 2030)，堅定落實本地化的承諾。 MS Pharma 一方面在區內拓展優質生物療法，另一方面與區域及國際衛生當局緊密合作，持續致力於維持最高水平的監管卓越與品質標準。

MS Pharma 亦希望與全球開發及授權夥伴深化合作，善用自身生產實力，以助產品出口至世界各地市場。 關於 MS Pharma MS Pharma 是中東北非地區首屈一指的區域製藥企業，專注開發、製造和銷售多元產品，包括學名藥及生物療法。 公司以快速增長為定位，在約旦、阿爾及利亞及沙特阿拉伯營運五個生產設施，當中包括一座新落成的生物製劑廠房，服務更廣泛的中東北非市場。 MS Pharma 總部設於約旦安曼，並在瑞士楚格設有管理辦公室，業務遍及 12 個國家，聘用逾 2,000 名員工，公司致力讓患者更容易獲得價格相宜的優質藥物。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mspharma.com。 關於 Olayan Financing Company (OFC) Olayan 集團始於 1947 年，創辦人 Suliman Saleh Olayan 當時成立了其前身公司，並發展為現今的 Olayan Financing Company (OFC)。OFC 作為領先在前的跨國企業，擁有涵蓋超過 32 間公司的多元化投資組合，投資足跡遍及沙特阿拉伯、中東廣泛地區、北非、土耳其及印度。 OFC 秉持長期策略投資者的定位 ， 投資遍及公開股票、私募股權、策略合作夥伴及房地產資產，亦包括其主要投資之一 Olayan Saudi Holding Company 的投資組合。後者憑藉數十載的深厚合作夥伴關係，活躍於五個行業。 OFC 擁有多元文化的團隊，僱用超過 14,500 名合資格專業人員，成員來自逾 60 個國家。 OFC 秉持為社會帶來長遠正面影響的承諾，其慈善機構 Suliman S. Olayan Foundation (SSOF) 致力支持教育、醫療及社區外展等各類計劃。 作為沙特公司，OFC 積極推動願景 2030 在經濟多元化、本地內容、人才發展及循環經濟方面的目標。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ofc.com。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ms-pharma--olayan-financing-company--302775312.html SOURCE MS Pharma