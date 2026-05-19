菲律賓領先金融科技企業Mynt季度盈利環比翻倍

- 持續助力菲律賓發展普惠數字經濟

菲律賓馬尼拉2026年5月19日 /美通社/ -- 菲律賓頭號金融超級應用GCash的母公司Mynt公司的2026年第一季度業績穩步增長，進一步鞏固其在搭建普惠數字金融體系中的核心地位。

截至2026年3月的季度，Mynt歸屬於主要股東之一的環球電信(Globe Telecom)的盈利飆升至19億菲律賓比索，較上一季度增長120%。

Mynt總裁兼首席執行官Martha Sazon表示：「最新業績充分印證，GCash已不再只是一款數字錢包，更是菲律賓數字經濟發展的核心驅動力。季度業績大幅增長表明我們在堅持發展普惠金融的使命的同時，成功擴大了信貸和財富管理等高價值業務的規模。」