TDConnex榮獲印度2026年度中小微企業獎電子類「年度創新領軍者」稱號

「年度電子創新企業獎」是印度電子製造領域評選標準最為嚴苛的全國性企業創新榮譽之一。該獎項旨在表彰在獨特創新、技術實力方面表現突出，且切實助力印度提升在全球電子產業鏈中行業地位的優質企業。

印度金奈2026年5月18日 /美通社/ --全球微精密製造領軍企業TDConnex榮獲2026年印度中小微企業獎電子類「年度創新領軍者」(Leading Innovator of the Year — Electronics at the 2026 India MSME Awards)稱號。TDConnex是此項印度國家級重磅獎項僅有的兩家獲獎者之一。

此次獲獎，是業界對TDConnex持續助力印度打造全球化規模精密製造實力的高度認可。自從在泰米爾納德邦落成首座印度製造園區以來，TDConnex已發展成為印度領先的先進微精密元件製造平台之一。作為全球知名高端精密零部件製造龍頭，TDConnex的產品廣泛應用於全球各類頂尖電子產品之中。目前，全球超十億台電子設備均搭載TDConnex生產的零部件。

TDConnex首席執行官Thanga Venkatachalam表示：「這份榮譽對TDConnex以及助力我們落地印度發展藍圖的全球全體團隊而言，意義非凡。當初我們佈局印度市場，立志將世界級製造能力引入當地，助力全球科技創領者向市場推出新一代電子產品。這份獎項，是對印度團隊優秀工程師、技術人員及管理層的莫大肯定，正是他們將發展願景變為現實。不斷壯大的印度團隊已實現企業全方位發展，涵蓋人才儲備、技術實力、客戶資源、業務領域、產能及工廠規模等各個層面。」