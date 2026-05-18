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出版：2026-May-18 23:59
更新：2026-May-18 23:59
PR Newswire

TDConnex榮獲印度2026年度中小微企業獎電子類「年度創新領軍者」稱號

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TDConnex是2026年印度國家級中小微企業大獎電子類僅有的兩家獲獎者之一。

印度金奈2026年5月18日 /美通社/ --全球微精密製造領軍企業TDConnex榮獲2026年印度中小微企業獎電子類「年度創新領軍者」(Leading Innovator of the Year — Electronics at the 2026 India MSME Awards)稱號。TDConnex是此項印度國家級重磅獎項僅有的兩家獲獎者之一。

TDConnex wins Leading Innovator of the Year award for Electronics at India's 2026 MSME Awards (PRNewsfoto/TDConnex)

「年度電子創新企業獎」是印度電子製造領域評選標準最為嚴苛的全國性企業創新榮譽之一。該獎項旨在表彰在獨特創新、技術實力方面表現突出，且切實助力印度提升在全球電子產業鏈中行業地位的優質企業。

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此次獲獎，是業界對TDConnex持續助力印度打造全球化規模精密製造實力的高度認可。自從在泰米爾納德邦落成首座印度製造園區以來，TDConnex已發展成為印度領先的先進微精密元件製造平台之一。作為全球知名高端精密零部件製造龍頭，TDConnex的產品廣泛應用於全球各類頂尖電子產品之中。目前，全球超十億台電子設備均搭載TDConnex生產的零部件。

TDConnex首席執行官Thanga Venkatachalam表示：「這份榮譽對TDConnex以及助力我們落地印度發展藍圖的全球全體團隊而言，意義非凡。當初我們佈局印度市場，立志將世界級製造能力引入當地，助力全球科技創領者向市場推出新一代電子產品。這份獎項，是對印度團隊優秀工程師、技術人員及管理層的莫大肯定，正是他們將發展願景變為現實。不斷壯大的印度團隊已實現企業全方位發展，涵蓋人才儲備、技術實力、客戶資源、業務領域、產能及工廠規模等各個層面。」

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「同時我們由衷感謝TDConnex全球各地團隊無私協作，全力支持印度業務擴張。這份獎項凝聚著全球團隊的同心合力，我們為全體員工攜手創下的成果倍感自豪。」

斬獲該獎項之際，TDConnex仍持續加碼印度市場投資。企業即將動工興建位於泰米爾納德邦SIPCOT園區、佔地面積達 100 萬平方英尺的全新產業基地，佈局多領域高端精密製造業務，涵蓋消費電子精密元件、電力電子與工業應用領域機電組裝件以及醫療器械製造等賽道。依托中國及東南亞地區業務佈局，印度已成為TDConnex佈局未來供應鏈製造能力的核心戰略支點。

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關於TDConnex

TDConnex專注佈局未來供應鏈製造領域，全心助力全球科技領軍企業研發並推出重塑大眾生活與工作方式的創新產品。目前，該公司的高端微型精密元件已應用於全球超十億台科技產品，未來將持續助力客戶打造更環保、更先進的新一代電子產品。

(PRNewsfoto/TDConnex)

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/tdconnex2026-302774949.html

SOURCE TDConnex

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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