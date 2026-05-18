萬億美元難題：未受規管的網上賭博，全球投注總值高達 5.9 萬億美元

未受規管的營運商主宰全球市場，消費者活動正轉移至分散的三大板塊生態系統。 內華達州亨德森2026年5月18日 /美通社/ -- Gaming Compliance International 的最新分析顯示，2025 年未受規管的網上賭博全球投注額已達 5.9 萬億美元，印證外界普遍所稱的「萬億美元難題」——這實際上是個數以萬億美元計的全球經濟。 以如此規模，未受規管的網上賭博現已躋身全球第三大經濟體系，僅次於美國及中國，同時亦是全球最盛行的網絡犯罪形態。 由未受規管營運商主導的全球市場

GCI 的全球分析已彙整於新報告《GCI Online Gaming 2025: Global》（GCI 網上博彩 2025：全球報告）。報告指出，一般的網上博彩市場在結構上失衡：

78% 屬未受規管

22% 屬受規管 這反映全球博彩總收入 (GGR) 市場佔有率的劃分，顯示大部分由消費者產生的收益正流向持牌、徵稅及受監管環境以外的市場。 這並非一個邊緣問題——未受規管的板塊正主導整個市場。 單一市場，三大板塊

在同一市場平台內，受規管與未受規管的產業競逐相同的受眾、關注度及支出。 然而，只考慮兩個板塊已經不再足夠。 第三個類別，亦即未受正視的賭博，現已大規模湧現。 這些平台複製賭博機制，但落在傳統分類之外。 這標誌著自 2025 年起重塑網上市場的根本轉變，並正在改變消費者參與投注及博彩的方式。

網上市場現正細分為三個不同板塊： 受規管——持牌並符合法規要求

未受規管——無牌經營，但積極接觸客戶並進行交易

未受正視——分類以外類似賭博的產品 這不僅是監管上的區分，更反映受眾如何實際體驗市場。 隨著這些板塊逐漸融合，受規管營運商的商業收益會下跌，稅收損失將擴大，消費者面臨的風險亦會加劇。 The White Noise Marketplace

結果形成 GCI 所說的 The White Noise Marketplace（白噪音市場），在這市場中，所有事物都盡在眼前、容易觸及，卻難以區分。 受眾不會區分這些板塊，所體驗到的只是一個市場。

這種從兩個板塊邁向三個板塊的市場轉變，將塑造全球網上博彩的下一發展階段。 解決方案只能透過 MPEO 框架，即監察 (monitor)、監管 (police)、執法 (enforce)、完善 (optimize) 來實現，並集中於惠及每個司法管轄區的商業、社會和消費者的行動。 領導層評論 GCI 行政總裁 Matt Holt 表示：

「未受規管的網上賭博擁有 5.9 萬億美元的投注額，是全球規模數一數二的經濟系統，而且大部分運作都在規管範圍外。 監管機構面對的並非邊緣挑戰，而是一項主導性問題——大部分活動均發生於受監管範圍之外。 我們的角色是讓整個市場變得完全透明，令規管機構能充滿信心地採取行動。」

GCI 主席 Ismail Vali 表示：

「我們目前觀察到，各個司法管轄區的博彩市場均由三個部分組成：受規管、未受規管和未受正視。而正是這第三個層面，加劇消費者混淆、助長未受規管的無序擴張，並令規管環境變得更為複雜。

受眾不會區分這些板塊。 對他們來說，所體驗的，只是單一市場，那裡任何事都可觸及，全都平等競逐。 身處於一切皆可投注的時代，消費者的投機行為已滲透至生活各處——這便是所謂的萬事遊戲化趨勢。

若然無法看清整個市場——無論是受規管、未受規管還是未受正視，便無從加以監管。 這正是變革的關鍵所在， 正是我們 GCI 正在協助解決的困局。」

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