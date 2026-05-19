Amplexd Therapeutics 展開以 EGCg 為基礎的 HPV試驗性治療第二期臨床試驗

香港 - 2026年5月19日 - 美國臨床階段生物科技公司 Amplexd Therapeutics, Inc. (簡稱「Amplexd」) 今日宣佈，已獲香港衛生署批准啟動第二期臨床試驗，以評估其創新的 EGCg 基礎試驗性療法，用於治療與高危型人類乳頭瘤病毒 (hr-HPV) 相關的子宮頸癌前病變。Amplexd 專注於女性健康及醫療需求尚未被充分滿足的治療領域。



高危型 HPV 是導致子宮頸癌的主要因素，而子宮頸癌仍然構成重大公共衛生負擔，尤其是在亞太區。中國女性的高危型 HPV 感染率估計為 12.8%[1]，而中國佔全球子宮頸癌病例的 23%[2]。



這項隨機、安慰劑對照的第二期研究正由香港中文大學威爾斯親王醫院合作進行，目前正在招募受試者。研究將評估 Amplexd 試驗性療法在已確診感染高危型 HPV，並診斷為意義未明之非典型鱗狀細胞 (ASC-US) 及低度鱗狀上皮內病變 (LSIL) 女性中的安全性及療效。臨床數據預計於 2027 年第一季公布。



Amplexd 的研究性療法是一種專有、可穩定保存的陰道栓劑配方，含有「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」(EGCg)，這是一種源自綠茶的生物活性化合物，設計用於在病灶部位進行局部自行給藥。



Amplexd 行政總裁 Alia Rahman 表示：「目前，針對與高危型 HPV 相關的低度病變，特別適用的局部、非手術療法存在重大的未被滿足醫療需求。現行護理標準主要限於加強監測及『觀察等待』，這可能為患者帶來心理社會及財務負擔。此外，在許多資源受限的環境，包括亞太區廣泛地區，獲得手術介入及專科跟進護理的機會有限。過往已發表並經同行評審的臨床及臨床前研究，曾探討以 EGCg 為基礎的外用配方在治療 HPV 及子宮頸病變方面的應用。基於這些研究成果，我們開發了一種可穩定保存、設計用於自行給藥及早期治療介入的配方。」



第二期試驗的評估終點包括病變消退、病毒清除及其整體安全性，目標乃就高危型 HPV 相關疾病早期治療介入的潛力產生數據。



有關該研究的更多資料，可於 www.drugoffice.gov.hk 以試驗識別編號 eCTS-2026-021 查閱，亦可於 www.clinicaltrials.gov 以試驗識別編號 NCT07572396 查閱。



關鍵資訊



本臨床試驗已獲香港衛生署批准。參與試驗須符合資格準則，並取得知情同意。此試驗性療法尚未獲美國食品藥物管理局批准，其安全性及療效亦尚未確立。



