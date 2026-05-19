WeBite 城覓科技香港有限公司榮獲HKCT 「2026年度最傑出團體用餐平台」

香港2026年5月19日 /美通社/ -- 由香港商業時報（Hong Kong Commercial Times，HKCT）主辦的 HKCT Business Awards 2026 近日正式公布年度得獎名單。城覓科技香港有限公司（WeBite）憑藉創新的智能化團餐模式、成熟的供應鏈管理能力及在香港市場的卓越表現，榮獲 「2026年度最傑出團體用餐平台」 獎項。 科技重塑團餐模式 打造香港智慧食堂新標準 作為香港領先的智能化團餐服務平台，WeBite 一直致力以科技驅動餐飲效率與食品安全升級，重塑傳統食堂模式。 WeBite 是香港首批規模化引入 智能炒菜機器人的團餐服務品牌之一，透過智能化烹飪系統，實現：

標準化出品

穩定烹飪品質

提升出餐效率

優化後廚營運流程

智能炒菜機器人的應用，不僅提升高峰時段的供餐穩定性，也有效加強食品品質一致性，進一步推動香港團餐行業向數字化及智能化方向發展。 除了智能備餐設備，WeBite 同時結合：

數字化供餐管理系統

智慧供應鏈模式

數據化營運管理

現代化中央廚房體系 全面提升團餐服務效率與食品安全透明度。 多元場景落地 服務醫院、高校及企業機構 目前，WeBite 團餐服務已覆蓋香港多個重要場景，包括：醫療機構、高校食堂、企業食堂、公共機構等，品牌近年先後進駐：葵涌醫院、香港警察學院綜合訓練中心、香港中文大學、香港城市大學等多所高校食堂、大型企業及金融機構用餐場景…

其中，葵涌醫院項目於2026年正式落地，成為 WeBite 首個醫療機構合作案例，標誌品牌服務版圖由企業及高校場景，進一步延伸至醫療服務體系，融入粵港澳大灣區公共服務與醫療後勤發展方向。 融入大灣區智慧餐飲發展 推動產業升級 隨著粵港澳大灣區數字經濟與智慧城市發展持續加快，市場對智慧化後勤與高品質團餐服務需求日益增加。 WeBite 將持續以科技作為核心驅動力，推動智能設備、數字化管理與團餐服務深度融合，探索更多智慧餐飲應用場景，助力香港及大灣區現代服務業升級。

行業肯定 是榮譽亦是責任 香港商業時報舉辦的 HKCT 企業大獎（Hong Kong Commercial Times Business Awards），是香港商界具代表性的年度盛事之一，旨在表彰於過去一年中表現卓越、具備創新精神，並對香港經濟及社會作出重要貢獻的優秀企業。 獎項評選標準涵蓋技術創新、市場競爭力、企業領導力及社會責任等多個維度，被視為業界公認的重要榮譽，亦聚焦於在快速變化的全球經濟環境中，展現強大韌性、創新能力及前瞻視野的企業代表。 此次榮獲「2026年度最傑出團體用餐平台」，不僅是市場對 WeBite 品牌實力與創新能力的認可，也代表業界對香港智慧團餐發展方向的肯定。

未來，城覓科技（WeBite）將持續秉持： Mission｜讓食堂用餐更美好

Vision｜成為全球領先的智能化團餐服務商

Values｜客戶第一、品質為本、效率優先 以更高標準推動香港智慧團餐與大灣區餐飲服務發展，

為企業、醫療機構、高校及公共服務場景，

提供更安全、更智能、更高品質的現代化用餐體驗。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/webite-hkct-2026-302774515.html SOURCE 城覓科技香港有限公司