紐西蘭積極投資者移民簽證 (AIP) 持續升溫，RAM于香港舉辦投資者交流會

香港 - 2026年5月19日 - 近日，Real Asset Management（RAM）於香港辦公室舉辦紐西蘭積極投資者移民簽證 (AIP) 投資交流會，匯聚分銷合作夥伴、投資人以及Invest New Zealand代表。在離岸投資者對紐西蘭投資移民興趣持續升溫的背景下，本次活動進一步促進了市場交流與信息共享。



Agnes Liu， RAM執行董事，客戶顧問與分銷部主管 - 北亞洲區， 以及 William Chai，RAM 董事總經理

本次交流會正值紐西蘭積極投資者移民簽證（AIP）迎來新一輪發展機遇。自2025年4月新政實施以來，相關流程進一步簡化，旨在吸引更多國際資本流入紐西蘭。截至2026年5月5日，紐西蘭移民局已在新政框架下收到688宗申請，預估最低投資總額達40.15億紐幣。



申請熱度的上升，反映出全球財富配置趨勢的變化：越來越多高淨值人群正積極尋求兼具政治穩定、制度透明、優質生活環境及長期資產配置靈活性的目的地。對許多投資者而言，紐西蘭的吸引力不僅在於永居身份，更在於能夠參與支持企業發展、推動創新及增強經濟韌性的優質投資機會。



RAM集團創始人暨RAM紐西蘭董事Scott Wehl先生表示，此次香港交流會為合作夥伴及投資者提供了一個深入了解AIP簽證及相關投資機會的重要平臺。



他表示： "紐西蘭持續吸引著尋求穩定性、透明度及長期發展機遇的全球投資者。本次活動旨在幫助合作夥伴及投資者更全面地理解AIP項目所帶來的機遇，以及RAM以收益為導向的投資策略如何在滿足投資者目標的同時，助力紐西蘭經濟的長期發展。"



以私募信貸助力紐西蘭實體經濟發展



本次分享會的一大重點，是探討私募信貸在支持紐西蘭實體經濟發展中的關鍵作用。私募信貸作為銀行融資之外的重要補充，可為企業提供以資產抵押為擔保的非銀行融資渠道，進一步豐富企業融資生態，支持其在業務增長、營運資金、擴張及其他生產性需求方面的發展。



Real Asset Management旗下的RAM紐西蘭信用基金是AIP增長型投資類別下的合規管理基金，亦可納入平衡類投資組合。該基金通過配置紐西蘭本地以資產抵押為擔保的優質信貸，致力於為投資者提供穩定的收益及資本穩定。



通過這一投資策略，RAM致力於將離岸投資者資金引入紐西蘭本地的生產性投資領域，同時聚焦於風險管理、下行保護及投資組合多元化。



Wehl先生表示："RAM紐西蘭信用基金提供了一條符合AIP標準的投資路徑，專注於擁有資產抵押擔保的紐西蘭信貸投資。"



"對投資者而言，該基金資本穩定，且提供定期收益，並在流動性安排上與AIP投資期限相匹配；對紐西蘭而言，該策略則有助於將海外資本引入本地私募信貸市場，為紐西蘭企業提供具備資產抵押保障的融資支持，從而推動實體經濟發展。"



RAM的信貸投資策略以嚴謹的信用篩選和穩健的投資組合構建為核心。其紐西蘭信貸業務由一支經驗豐富的專業團隊支持，團隊成員累計擁有超過200年的信貸市場經驗，並由多位資深信貸專家及熟悉紐西蘭金融市場的高級管理層共同指導。



"RAM的投資理念建立在完善的治理架構、審慎的信貸評估以及對資本保全的高度重視之上，這對於追求跨週期穩健收益的投資者尤為關鍵。" Wehl先生補充道。



除RAM紐西蘭信用基金外，RAM亦提供紐西蘭債券基金​，該基金同樣符合平衡類投資組合標準。主要投資於由成熟銀行及紐西蘭本地機構發行的浮動利率投資級債券組合，在優先保障資本穩定的同時，力求實現持續收益。



秉持對紐西蘭市場的長期承諾，RAM將持續依託其全球化佈局、投資能力及在收益型策略方面的豐富經驗，為全球投資者提供支持，並助力紐西蘭資本市場的持續多元化發展。





