香港藝術家參與保柏全球活動 以創作探索藝術與健康之間的深層連結

- 由保柏委託進行的最新研究顯示，藝術等創意活動有助人們分享個人的健康歷程，85% 受訪者認同創作對身心健康帶來正面影響
- 該研究配合保柏全新「藝『述』健康」（Express Your Health）全球活動同步推出，邀請香港藝術家何猷蓮（Sophia Hotung）及其他來自世界各地的創作者分享健康故事
- 保柏鼓勵大眾抽出 30 分鐘投入創作，分享自己的健康故事；香港市民亦可提交作品，參與「藝『述』健康」全球創作系列
研究反映，不少人難以在日常生活中抽出時間，將創作視為整體健康的一部分。近一半受訪者（47%）完全沒有參與任何創意活動，而主要障礙包括時間不足（24%）、欠缺靈感（26%），以及下班後感到疲累（28%）。
創作力與健康之間有著密切而深遠的關係，惟這一連結往往被忽視。保柏全新推出的「藝『述』健康」（Express Your Health）活動正是基於這一理念，透過藝術作為媒介，鼓勵大眾分享自己的健康故事，讓人們在交流中感到被理解，並更有信心主動尋求所需的支援與照顧。
香港數碼藝術家何猷蓮（Sophia Hotung）是參與創作者之一，她分享自己面對自體免疫疾病復發的經歷，並講述藝術如何幫助她面對病痛、整理情緒。其他創作人包括奧運跳水選手 Tom Daley、殘奧運動員 Richard Whitehead，以及澳洲足球聯盟球員 Cody Weightman。活動中的大型壁畫匯聚多個真實故事，涵蓋生育、鐮狀細胞病、糖尿病、焦慮、老化與哀傷等主題，呈現藝術如何表達人們在健康歷程中，身體、心靈與情感上的體驗。
有份參與創作的何猷蓮表示：「對我而言，藝術是一種表達並理解人生經歷的方式，而這些經歷包括殘疾、身體上的局限和疾病。自體免疫疾病復發曾令我長期臥床，我在那段孤立無助的日子自學數碼藝術，將困境轉化為一種屬於自己的創作方式。即使自身健康未能配合，數碼藝術仍讓我能夠創作與表達。當我投入創作時，往往能在困難之中暫時放下病痛，重新找回內心的平衡與力量。我很高興這個藝術項目為創作者提供空間，讓大家可以真誠地透過創作，分享面對疾病的經歷；亦很榮幸能與保柏合作，向更多人展示藝術為健康帶來的積極能量。」
愈來愈多研究顯示，即使只是短時間的創意活動，亦能為健康帶來實際益處。研究指出，只需投入 30 至 45 分鐘進行藝術創作，不論技巧高低，均有助舒緩壓力與焦慮，並減低壓力荷爾蒙皮質醇的水平[1]。其他研究亦發現，藝術創作有助促進心理健康[2]，幫助助人們整理情緒，消化人生中的不同經歷[3]。
保柏集團品牌總監 Fiona Bosman 表示：「這個全球藝術項目反映了一個簡單卻重要的事實：當人們願意說出自己的故事，往往會感到被理解，也更有力量向前走。我們希望以創作為起點，鼓勵更多人表達內心感受，因為當語言不足以形容時，創意能成為溝通與連結的橋樑，幫助人們更主動地關心和照顧自己的健康。」
保柏邀請全球各地人士透過創作，分享自己的健康故事，並將作品收錄於「藝『述』健康」（Express Your Health）活動平台。香港市民亦可提交個人創作，參與線上展覽。活動網站同時提供簡易的創作建議，鼓勵大眾以 30 分鐘的創意活動輕鬆起步。
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研究由 Opinium 於英國、西班牙及澳洲進行，透過網上問卷訪問共 4,000 名成年人。受訪者分布與各國 18 歲或以上人口的年齡、性別及地區比例相符。調查於 2026 年 4 月 13 日至 20 日期間進行。
編輯備註：
有關合作夥伴及參與創作者的背景資料、相關研究資料，以及完整創作者名單，均可按要求提供。
[2] Arts, mental distress, mental health functioning & life satisfaction: fixed-effects analyses of a nationally-representative panel study - PubMed
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