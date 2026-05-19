連結全球市場：國泰貨運憑藉香港戰略樞紐地位 重新定義卓越冷鏈標準

香港 - 2026年5月19日 - 在2026年快速演變的全球物流格局中，精準度與速度已成為高價值必需品的首要運輸條件。國泰貨運憑藉香港首屈一指的「超級地理優勢」—— 五小時飛行航程內可覆蓋全球半數人口，透過整合其專業的全面冷鏈物流方案，結合「國泰—鮮貨運送」（Cathay Fresh）與「國泰—醫藥品運送」（Cathay Pharma）方案，進一步加強了香港作為連接粵港澳大灣區（GBA，大灣區）其他城市及全球市場的航空門戶地位。



國泰—鮮貨運送：無縫銜接的多式聯運



香港機場管理局推出的「空陸鮮活產品專屬快線」（鮮活快線）倡議，使得國泰貨運得以建立了一條無縫銜接的多式聯運冷鏈連接，讓優質鮮貨（如生鮮海產及時令水果）在單一空運提單下，即可由海外經香港國際機場直接運往大灣區其他城市，形成統一的冷鏈物流生態系統。



「鮮活快線」的戰略優勢在於其簡化的進口流程：透過使用專門的「轉運確認書」（transshipment certificate），貨物可豁免中國內地繁複的重新登記手續，直接進入珠海的冷凍海關查驗設施。該生態系統確保了端到端的完整性：產品在停機坪轉運期間受到「冷凍拖卡」（Cool Dollies）的保護，隨後轉運至配備有 GPS 追蹤及溫控功能的貨車。這一優化流程顯著加快了交付速度，為消費者保證食品的營養價值與安全。



國泰—醫藥品運送：生命科學產品運輸領域的卓越技術



由於醫藥產品對溫度穩定性有極高要求，「國泰—醫藥品運送」提供了技術先鋒保障，並在生命科學產品運輸領域樹立了行業標竿。國泰貨運站設有香港國際機場內最具規模的處理醫藥品專用貨運設施，「國泰—醫藥品運送」覆蓋四個符合行業標準的運輸溫度範圍（FRO、COL、CRT 及 ERT），並透過6個溫控集裝箱供應商為客戶提供亞洲最多的包裝選擇。



維持高可靠性的關鍵在於「智貨查」（Ultra Track）——這套近乎實時的數據記錄系統，讓託運人能全面掌握貨物狀態，並採取主動介入措施。憑藉全球70餘間合規格醫藥運送航站，「國泰—醫藥品運送」確保重要疫苗及生物製劑在整個運輸過程中的效能穩定。



一體化全方位冷鏈願景



國泰貨運提供全方位冷鏈解決方案，對應不同產業對溫度控制的嚴格要求。針對鮮貨應用符合國際航空運輸協會鮮活貨物運輸認證（IATA CEIV Fresh）的處理協議，對生命科學產品則採用符合國際航空運輸協會獨立醫藥物流驗證中心認證（IATA CEIV Pharma） 的世界級醫藥專用設施。國泰貨運確保每一件溫度敏感貨物，無論是優質海鮮或重要生物製劑，均能在運輸全程中受到符合全球最高標準的安全性與穩定性保障。



