台灣深科技運動科技公司 VITBIO 矽響先創亮相 DP 世界巡迴賽，發表 OmniGmot Golfer 高爾夫訓練科技

以 AI 穿戴式裝置與生物力學分析技術，協助球員與教練即時掌握揮桿力學、身體平衡與地面反作用力 西班牙巴塞羅那2026年5月19日 /美通社/ -- 總部設於台灣台北與台南，並於盧森堡設立歐洲總部的深科技運動科技公司 VITBIO 矽響先創，近日於 DP 世界巡迴賽 Estrella Damm 加泰隆尼亞錦標賽期間，展示新一代高爾夫訓練科技 OmniGmot Golfer。該賽事於西班牙埃爾普拉特皇家高爾夫俱樂部舉行，是歐洲高爾夫重要賽事之一。 OmniGmot Golfer 是一套結合 AI 穿戴式裝置、鞋內感測器與生物力學分析技術的高爾夫訓練系統，能協助球員與教練即時掌握揮桿過程中的身體動作、平衡變化、壓力分布與地面反作用力。相較於傳統以球速、球桿軌跡或擊球結果為主的分析方式，OmniGmot Golfer 更聚焦於球員「身體如何運動」，讓過去較難被量化的底層動作數據，能在日常訓練與實際球場情境中被即時觀察與應用。

此次展示吸引高爾夫、體育及運動科技領域人士關注。現場出席嘉賓包括西班牙皇家高爾夫聯合會主席 Juan Guerrero-Burgos、西班牙皇家足球協會副主席 Joan Soteras Vigo、西班牙職業高爾夫球協會主席 Ander Martínez，以及來自高爾夫、體育與商業領域的代表。活動亦獲西班牙主流體育媒體關注，包括《馬卡報》（MARCA）、《阿斯報》（AS）等體育媒體。 OmniGmot Golfer 的核心技術來自一套精密的鞋內感測裝置，結合 VITBIO 矽響先創自主研發的演算法與人工智慧分析能力。球員與教練可透過智慧手機或平板，在練習場或球場上即時取得每一次揮桿的生物力學數據，包括姿勢、壓力分布、發力順序、身體平衡與地面反作用力等關鍵指標。

透過這些數據，OmniGmot Golfer 能協助識別肉眼不易察覺的動作效率問題，讓教練能更精準地判斷球員在揮桿過程中的重心轉移、下肢穩定性與發力模式，也讓球員能以更科學的方式追蹤訓練進展，建立更穩定且可量化的訓練習慣。 VITBIO 矽響先創表示，OmniGmot Golfer 的設計目標，是將過去多仰賴實驗室環境與大型設備的生物力學分析技術，轉化為可在日常訓練場景中使用的即時工具。該系統目前已逐步導入職業球員、教練及高階訓練環境，協助提升技術調整效率與運動表現的可量化程度。

VITBIO 矽響先創歐洲、中東及非洲地區執行總監 Edward Chou 表示：「高爾夫一直是一項由技術定義的運動，但過去對揮桿背後身體動作的理解仍然有限。OmniGmot Golfer 讓球員與教練能即時看見過去難以量化的身體數據，並將這些資訊轉化為實際的訓練決策與表現提升。」 他進一步表示：「VITBIO 矽響先創的核心使命，是透過自主研發的 AI 穿戴式裝置與生物力學技術，讓高精度運動分析不再侷限於實驗室或少數頂尖訓練中心，而能更廣泛應用於不同層級的運動訓練中。未來，我們也將持續推動相關技術在競技運動、日常訓練與健康管理領域的應用。」

OmniGmot Golfer 已榮獲 2025 年 ISPO Award 肯定，展現人工智慧、穿戴式裝置與數據洞察在未來運動表現科技中的關鍵角色。隨著全球運動訓練加速走向數據化與個人化，VITBIO 矽響先創也將持續推動 AI 生物力學技術在國際運動市場的應用與發展。 關於 VITBIO 矽響先創 VITBIO 矽響先創是專注於運動表現與健康科技的深科技公司，總部設於台灣台北與台南，並於盧森堡設立歐洲總部。公司結合AI穿戴式裝置、人工智慧與生物力學分析技術，將高精度運動數據導入專業訓練、競技運動及日常運動場景。

VITBIO 矽響先創自主研發感測、演算法與生物力學應用技術，為運動員、教練、俱樂部、體育機構及高階訓練環境提供即時分析工具，協助使用者以更科學的方式理解身體動作，提升訓練效率與運動表現。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-vitbio--dp--omnigmot-golfer--302774431.html SOURCE VITBIO矽響先創