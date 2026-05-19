亞洲先鋒娛樂夥CountR現金管理 升級轉型「一站式」娛樂場服務

澳門和香港2026年5月19日 /美通社/ -- 港上市澳門公司亞洲先鋒娛樂控股有限公司（APE；8400.HK）宣布與德國 CountR GmbH 簽署分銷協議，這項合作緊接公司本月推出的 BEE MACAU —— 澳門首家啤牌廠開業，標誌 APE 正式由單一電子博彩設備供應商，躍升為整合電子博彩遊戲、娛樂場桌面遊戲配套及現金管理系統的「一站式」娛樂場解決方案提供商，將大幅提升營運的成本效益與業務靈活性。 打造支付創新，拓展亞洲市場 CountR 擁有逾 20 年經驗，全球設有超過 10,000 台現金兌換機，涵蓋綜合度假村、郵輪及娛樂場，透過與 APE 的合作，這些成熟的支付創新將首次引入澳門及亞洲其他快速增長的市場。

這些設備已在全球多個市場獲得驗證，能讓用家快速兌換票據、代幣及現金，為營運商提供更高效、更安全的現金管理方式。 根據協議，APE 將在亞洲多個地區分銷 CountR 的產品。合作於上周在澳門舉行的亞洲國際娛樂展上正式揭幕，雙方聯手展示整合解決方案，吸引業界高度關注。 亞洲先鋒娛樂執行董事兼銷售總監賈詩淇女士表示：「我們很榮幸成為 CountR 在亞洲的分銷商。CountR 的創新與可靠性享譽全球，我相信這次合作將推動 APE 在區域市場的拓展，帶來新的增長動能。」

CountR 區域銷售經理 Tamara Sawyer 女士補充道：「與 APE 合作，讓我們能進入亞洲快速增長的賭場市場。雙方攜手，將把成熟的創新技術帶到區域，開啟新的增長機遇。」 從設備供應商到「一站式」解決方案提供者 亞洲先鋒娛樂（APE；8400.HK）的產品組合現已升級為完整的娛樂場解決方案： 電子博彩設備：角子機、電子桌上遊戲

賭檯遊戲配套：BEE MACAU（澳門首家啤牌廠）、發牌靴、智能趨勢顯示板

現金管理方案：由 CountR 自助兌換機驅動 這套綜合產品不僅能服務大型綜合度假村，也能覆蓋中小型娛樂場，為營運商帶來更高效率與靈活性，並拓展更廣泛的客戶群。

網址：apemacau.com 關於 CountR GmbH CountR GmbH 成立於 2003 年，是全球領先的先進支付系統與自動化現金處理解決方案開發商。憑藉超過 20 年的專業經驗，CountR 提供多元且尖端的技術，協助企業安全、高效地簡化金融交易流程。從多功能終端到客製化軟體，服務範圍涵蓋娛樂場、零售及娛樂產業。 網址：https://www.countr.de/en View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/countr---302775951.html SOURCE 亞洲先鋒娛樂控股有限公司