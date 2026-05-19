科大第二屆AI電影節圓滿落幕　匯聚全球優秀作品展現創新力量

探討AI電影創作 啟發新一代創意人才

香港 - 2026年5月19日 - 香港科技大學（科大）日前於逸夫演藝中心圓滿舉辦第二屆AI電影節。作為科大創校35周年的重點誌慶活動之一，為期兩天的電影節匯聚業界領袖、電影製作人、學者、學生及公眾，共同探討AI如何重塑電影創作與製作模式。



今屆電影節反應熱烈，共收到來自近80個國家及地區逾1,300份參賽作品，數量較去年多近一倍。經由國際評審團嚴格評選，多部優秀作品脫穎而出，奪得各個主要獎項*。其中，最佳影片獎由墨西哥電影製作人Gabriela Cardona WALTHER奪得，其作品《The Afterlife of Aphrodite》融合個人回憶與神話元素，深刻探討身份、女性特質與轉變等主題。最佳AI首作獎則由西班牙AI創作者Javier Gracia ALCAINE憑《NeoNature》獲得；該片以電影級超寫實風格呈現野生動物紀錄片影像，並結合沉浸式敘事手法，展現大自然之美。



除海外作品外，本地創作亦在本屆電影節中大放異彩。香港AI電影創作者KA TAM憑作品《Project J》榮膺最佳技術創新獎，他以科幻動作短片展示開創性的AI應用，建構出一個未來遭科技掌控的反烏托邦故事。最佳人機協作獎則由科大藝術與機器創造力學部研究生歐陽萌科奪得。她的作品《燼舟渡》以未來世界為背景，講述一名少女獲分配AI監護人的故事，細緻刻畫人類悲傷、記憶與情感的交錯。



電影節邀得多位嘉賓蒞臨主禮，包括科大校董會副主席施熙德女士、國家廣播電視總局中國廣播電視香港記者站站長王喜凱先生、科大跨學科學院院長屈華民教授、藝術與機器創造力學部署理主任傅紅波教授，以及多位學界與業界代表。著名本地電影導演唐季禮先生亦應邀擔任主講嘉賓，分享AI如何透過降低容錯成本及加快實現視覺突破，為中國電影發展開拓新機遇，同時強調動人的故事、細膩的情感與深厚的文化底蘊，仍是電影創作不可取代的核心。



除放映入圍作品外，電影節亦舉辦三場專題討論，深入剖析AI電影發展的關鍵議題。其中，題為「未來・AI電影・製作技術」的研討環節，邀請科大藝術與機器創造力學部助理教授饒安逸教授、騰訊在線視頻 AI 影視表達工作室總經理李大任先生、中國AI藝術家陳劉芳女士，以及多位業界代表參與，共同探討創意內容控制、視覺一致性及製作效率等方面的機遇與挑戰，並進一步分析AI如何加速內容創作及賦能小型創作團隊。



另一場題為「重塑光影：AI時代下的電影美學與創作主體」的研討環節，由本地電影導演兼科大校友賈勝楓先生、本地電影監製杜緻朗女士、韓國導演許哲教授以及其他學術代表參與，探討AI如何重塑影像美學與創作主體性，強調在保留原創性的同時，融合技術元素、表演與敘事的重要性。至於題為「文化記憶與數碼遺產」的環節，則由科大藝術與機器創造力學部講師鄭秀慧博士、新加坡藝術家兼作家何銳安先生，以及其他專家分享AI如何重建與詮釋歷史素材，並關注在保存文化與再現過程中確保真實性的道德考量。



除了放映與研討環節，今屆電影節亦設有藝術展覽，以沉浸式裝置呈現AI電影相關創作素材及科大藝術與機器創造力學部學生的精選作品，包括互動機械臂及捕捉人臉裝置等創作。為擴大影響力，電影節亦透過與騰訊、Kling、TapNow及MiniMax等領先AI企業合作，進一步加強與業界的聯繫，推動學術創新與實際AI電影製作接軌。



為培育未來創意人才，科大AI電影節亦增添教育元素，於今年三月舉辦一系列專為中學生而設的AI創作工作坊，以及一場長達36小時AI電影製作黑客松，讓學生加深對AI生成內容的認識，並賦能新一代的創新潛力。優勝學生作品更於電影節開幕放映環節中播出，體現電影節作為匯聚教育、產業與創作實踐的重要平台。



科大跨學科學院院長屈華民教授表示：「AI電影節不僅是一場數位創意的盛會，更實現了前沿科研與藝術實踐的深度融合，促進藝術與科技在學術界及業界的協同發展。這項年度盛事展現了科大跨學科學院致力透過跨學科協作推動創新及貢獻社會的決心，並在瞬息萬變的世界中，為社會培育多元人才。」



科大藝術與機器創造力學部署理主任傅紅波教授感謝其學部學生團隊積極參與電影節的籌劃工作，他表示：「在科大，我們視AI電影為匯聚創作者、研究人員、業界夥伴及學生的重要媒介，共同探索敍事的全新可能。今屆電影節不僅規模擴大，更展示超越以往的抱負，我們期望能建立一個可持續發展、更具活力的AI創意生態圈。」



科大於2024年成立香港首個藝術與機器創造學部，並通過舉辦AI電影節，彰顯大學推動AI融入創意產業發展及應用的努力，以及持續促進藝術科技教育與研究的決心。



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下載圖片：https://hkust.edu.hk/zh-hant/news/hkust-2nd-ai-film-festival-concludes-successfully-showcasing-global-excellence-ai-creativity