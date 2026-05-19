艾睿電子通過整體解決方案助力東南亞自主移動機器人需求增長

攜手夥伴在新加坡與曼谷展示AMR創新應用

新加坡和泰國曼谷 - 2026年5月19日 - 全球技術解決方案提供商艾睿電子（Arrow Electronics）宣佈將在東南亞舉辦一系列聚焦自主移動機器人（AMR）系統級設計的技術研討會，助力客戶應對系統設計與集成挑戰，把握區域市場快速增長的機遇。



艾睿電子與合作夥伴在新加坡和曼谷展示 AMR 解決方案。

艾睿電子攜手安森美（onsemi）及多家領先的半導體與技術合作夥伴，將分別於5月19日在新加坡、5月21日在曼谷舉辦技術交流活動，展示面向AMR的系統解決方案與設計方法。研討會將重點圍繞AI驅動導航、先進感知技術、能效優化以及工業級可靠性等關鍵能力，助力客戶加速真實應用場景落地。



隨着人工智能（AI）技術推動智慧應用加速落地，全球製造、物流及服務領域正迎來新一輪自動化升級。亞太地區已成爲AMR應用增長最快的市場之一，主要受電商業務擴展、倉儲自動化提升及智能製造發展驅動。與此同時，隨着AMR從試點階段走向規模化部署，企業在系統層面面臨日益複雜的挑戰，包括計算、感知、連接、電源管理及運動控制等多子系統的協同集成，同時還需兼顧可靠性、安全性與可擴展性。



安森美亞太區銷售高級副總裁David Chow表示：“自主移動機器人依賴多個子系統的無縫集成，才能在真實環境中實現移動、感知與安全運行。通過與艾睿電子的合作，安森美提供可靠的智能電源與感知解決方案，作爲AMR設計的關鍵基礎模塊，幫助降低系統複雜性。雙方共同支持包括高可靠高分辨率成像、高功率電機控制以及高效緊湊電池充電在內的關鍵子系統，助力客戶打造更高性能、更節能且更具擴展性的AMR產品。”



艾睿電子通過系統級方法應對AMR設計挑戰，緊貼機器人在真實應用中的開發與部署需求。依託覆蓋半導體以及連接、無源與機電元器件（IP&E）的廣泛技術組合，並結合設計工程、系統集成及供應鏈服務能力，艾睿幫助客戶有效管理系統複雜性、降低集成風險，並從前期設計到商業化部署，加速可擴展AMR解決方案的落地。



艾睿電子南亞、韓國及日本半導體業務總裁 Dr. Raphael Salmi 表示：“在亞太地區，企業正加速引入自主移動機器人，以提升在複雜環境中的運營效率與靈活性。憑藉系統級設計能力、區域工程支持以及一體化供應鏈優勢，艾睿持續助力客戶開發並部署能夠在真實環境中實現安全、可靠且高效運行的AMR解決方案。”



在新加坡與曼谷的研討會上，與會者將參與全天深入的技術交流，包括現場演示及實踐分享，深入瞭解AMR系統架構與設計要點。相關內容涵蓋物流、倉儲、製造及服務等多元應用場景，重點關注可靠性、能效與可擴展性。



新加坡與曼谷技術研討會現已開放線上報名。欲瞭解更多艾睿電子自主移動機器人解決方案，請訪問 arrow.com。



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