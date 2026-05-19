「澳門銀河」攜手Estuary by Vicky Cheng 演繹滋養與沁享並重法式料理美學

名廚鄭永麒匠心新章 於屢獲殊榮的奢華度假城絢麗啟航

澳門特別行政區 - 2026年5月19日 - 「澳門銀河」將於2026 年 5 月 29 日迎來全新餐飲篇章，與區內備受推崇的頂尖名廚鄭永麒攜手，於「澳門銀河」開設其首家法式餐廳Estuary by Vicky Cheng，進一步鞏固亞洲美饌目的地的定位。作為亞洲首屈一指的餐飲目的地，「澳門銀河」旗下四間餐廳合共榮膺五顆米芝蓮星的榮耀，持續以卓越人才與以客為本的款待哲學，為大灣區餐飲界注入溫度與靈魂。



在「澳門銀河」，美食是一種風格。名廚鄭永麒首間法式餐廳 Estuary by Vicky Cheng 將於2026年5月29日啓幕，以國際級餐飲美學，迎接全球饕客。

銀河娛樂集團首席營運總監（澳門）祁嘉杰先生表示：「Estuary by Vicky Cheng 是一個經年累月、專注醞釀而生的共同願景。我們攜手名廚鄭永麒，融合耐心、初心與共同信念，打造別具特色的法式餐飲體驗，體現了『澳門銀河』對『長遠卓越』的執著、對『細膩款待』的虔誠，以及對『全球視野．在地表達』的堅定信仰。」



擅長融會法式技藝與地域食材的鄭永麒，是次透過 Estuary by Vicky Cheng，為「澳門銀河」卓越的餐飲版圖引入豐盛而極具個人風格的現代法式餐饍，在滋養、慷慨與優雅之中取得精妙平衡，不單滿足感官體驗，更藉此喚醒記憶中溫度與歸屬。



鄭永麒憑藉精準技藝、創意視野及對跨文化的見解，近年屢度榮獲多個業界殊榮，進一步奠定其於當代高端餐飲領域的權威地位。2026 年，鄭永麒榮膺《黑珍珠餐廳指南》年度名廚大獎，持續備受國際矚目——其中菜餐廳WING 位列「亞洲 50 最佳餐廳 2026」第 2 位，而旗艦餐廳 VEA 亦於《香港澳門米芝蓮指南》中穩守一星榮耀，彰顯其一以貫之的卓越水準。



自然精粹與巧奪天工的和諧共鳴



Estuary by Vicky Cheng 的靈感喻意萬物流轉、滋養與重生。餐廳的法式佳餚以海鮮為主軸，淡水與鹹水食材兼容並蓄，和諧呈現兩者之間的無瑕融合。清澈湯品與細膩凍凝貫穿整個菜單，訴說滋養身心的主軸；配合發酵、柴火與精油萃取技法，築出純淨而深刻的風味結構，讓味蕾在滿足之餘，仍保留輕盈餘韻。



啓始於餐廳主理人鄭永麒過去數十載的廚藝探索歷程，一道道一絲不苟的美饌，每個細節皆體現他匠心冶鍛、屢獲殊榮的功力。從手工訂製餐具的觸感、到採用區內珍稀在地食材的承諾——如精選來自香港元朗無刺蜂的酸甜蜂蜜入菜——細節盡顯對於工藝與自然的重視。



鄭永麒分享道：「對我而言，Estuary是一個圓滿的節點。法式料理是我的根基，當十年前回到香港時，我開始逐步探索中法料理之間的交融與對話，並於五年前創立屬於我個人的中餐廳。而 Estuary正是這些歷程的交匯——關於根源、演變，以及對風味、文化與工藝的尊敬。」



傳統為根，當代為形；匠心入味，廚藝成章



在Estuary by Vicky Cheng的用餐體驗，是一場節奏舒適、層次分明、充滿呼吸感的當代味覺儀式感受。靈感取自巴黎奢華大酒店的經典用餐風範，由香檳餐車緩緩推至桌前揭開序幕，隨後展開手工麵包與牛油的溫潤引子，細膩精確的桌邊烹調及燭光醒酒服務，並於甜品、咖啡與花草茶的優雅收尾中徐徐落幕。



以食材為語言，風味自成章法——鄭永麒主廚的季節六道式菜單，透過魚子醬、乳酸發酵蕪菁與細膩法式元素，演繹鹹、酸與奶香旨味的優雅平衡。

開幕推出的「時令六道式品味菜單」，延續鄭永麒一貫精準的烹飪風格，並以上乘食材為核心，鋪陳出意想不到的風味與層層遞進的味覺體驗。



首道菜式「達倫庫斯魚子醬」，以Estuary獨家呈獻的Dauricus魚子醬配春蕪菁、甜豆與法國細葉芹，並於桌邊注入以青檸和奶油入饌的乳酸發酵蕪菁醬汁，明亮的酸度與鹽感帶來豐富鮮明的餘韻，拉開整趟嚐味之旅的帷幕。第二道菜式為「白蘆筍」，經低溫慢煮的時令白蘆筍鋪上北海道海膽，佐輕盈細膩的海膽雪糕，並以香檳與熟成24個月貝洛塔火腿醬汁收結，點綴香蔥油，賦予整體更為深邃的鹹香與鮮味。



以龍蝦牛油低溫焗煮的藍龍蝦，肉質細膩而豐潤，佐以發酵菠蘿粒與三重櫛瓜口感鋪陳層次；最後以貝類清湯提味，帶出若隱若現的甜香與微酸韻律，令整體風味更顯明亮而立體。

主菜方面，「藍龍蝦」以龍蝦牛油低溫細緻烹調，佐以發酵菠蘿細丁和三種口感各異的櫛瓜，最後輕注貝殼海鮮清湯，帶出甘甜與酸香風味。招牌菜式「花膠」，經炭火烤製的花膠外層裹以黑蒜光澤，外脆內嫩。席前伴以蟲草花、銀杏及砂薑風味白奶油醬汁，帶出煙燻氣息、富含膠質口感的多元層次。



行政總廚謝宗衛憑藉其紮實的法式經典訓練，奠定了深厚的烹飪技術基礎，並於多間米芝蓮星級餐廳歷練出嚴謹細緻的料理風格。 多年隨鄭永麒於 VEA 並肩合作，進一步塑造其獨具辨識度的烹飪語彙——精準、優雅地展現出收放自如且層次分明的料理表達。

酒單涵蓋法國舊世界的珍稀年份與精選的新世界佳釀，包括 1928 年波爾多 Château Cos d'Estournel 及 1981 年 Krug Collection 等殿堂級藏釀；同時亦可應賓客要求提供無酒精飲品配搭，作為清新味蕾的體驗選項。



承接自然華藝的空間設計



由 J Candice室內建築事務所操刀的空間設計，呼應餐廳「潮汐轉化」與自然流動的主題，銳意為賓客呈現一場沉浸式的感官旅程。甫入其境，先映入眼簾的是藝術家 Martin Gallo 以滾磨創作的玻璃雕塑《Splash》，隨後穿越高達五點七米的雕刻白蠟木門、以及砂岩構築的通道，抵達迎賓區域——此處以石造壁爐映照出溫暖光影，象徵主廚對烹飪的熱忱火花，點燃並引領其豐碩不斷的廚藝職業歷程。



由 J Candice 室內建築事務所操刀設計，Estuary by Vicky Cheng 緩緩展開一段雋永而沉浸的空間旅程；層層鋪陳之中，呼應自然潮汐的流轉與變化，將餐廳所詮釋的「交匯」主題，轉化為可感、可行走的感官體驗。

餐廳空間進一步延展至一處溫潤典雅的廣闊主廳，設計靈感源自新藝術風格，以流動的線條、枝狀結構與如林冠般的天幕，勾勒出自然連結與流動交織的氛圍。穹頂天花營造出通透開闊的空間感，引導賓客視線聚焦於用餐空間的核心—— Molteni 1923 開放式廚房。整體設計的節奏與動線將視覺自然引領至此，彷如一座運轉精準的舞台，廚房團隊在其中以默契演繹料理藝術，猶如一場交織有序的交響樂。



空間細節——如邊几與壓紋牆面——無不流露出餐廳對時間、技藝與演進的敬意。當中位於空間中心位置的邊几，表面保留清晰可見的年輪肌理，串聯過去與未來，向自然致敬——陽光、天空、土地與海洋，以及四季更迭的循環節奏，亦成為菜單靈感的源泉。私人包廂內，Lasvit 訂製燈飾宛如雕塑般點綴空間，金箔滾磨玻璃折射出如水波流動的光影，為整體感官體驗添上最後一抹靈動而有機的詩意，完整勾勒出沉浸式空間氛圍。



位於 Estuary by Vicky Cheng 的私人包廂內，由捷克品牌 Lasvit 打造的滾紋玻璃吊燈，為空間添上最後一筆詩意收束。燈影如水波般流轉，折射出自然肌理與柔和光感，悄然完成一場關於光影、質感與感官的靜謐對話。

Estuary by Vicky Cheng 是大灣區內最受矚目的餐飲新作之一，為「澳門銀河」奠定更高的餐飲緯度。作為度假城屢獲殊榮餐飲版圖中的全新力作，餐廳呈現當代法式料理的嶄新詮釋，糅合鄭永麒獨到的視角與藝術美學及多項業界標誌性榮譽，肯定其立足亞洲餐飲標竿的崇高地位。一切體驗，皆在最高水準的亞洲待客之道中細緻呈現。



祁嘉杰先生補充道：「Estuary by Vicky Cheng 正是『澳門銀河』今日所代表的精神——以賓客為本、精緻而前瞻，在致敬澳門作為『聯合國教科文組織創意城市——美食之都』的同時，亦積極探索個人化高級餐飲在亞洲發展的更多可能。」



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