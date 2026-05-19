「澳門銀河」攜手Estuary by Vicky Cheng 演繹滋養與沁享並重法式料理美學

名廚鄭永麒匠心新章 於屢獲殊榮的奢華度假城絢麗啟航
澳門特別行政區 - 2026年5月19日 - 「澳門銀河」將於2026 年 5 月 29 日迎來全新餐飲篇章，與區內備受推崇的頂尖名廚鄭永麒攜手，於「澳門銀河」開設其首家法式餐廳Estuary by Vicky Cheng，進一步鞏固亞洲美饌目的地的定位。作為亞洲首屈一指的餐飲目的地，「澳門銀河」旗下四間餐廳合共榮膺五顆米芝蓮星的榮耀，持續以卓越人才與以客為本的款待哲學，為大灣區餐飲界注入溫度與靈魂。
銀河娛樂集團首席營運總監（澳門）祁嘉杰先生表示：「Estuary by Vicky Cheng 是一個經年累月、專注醞釀而生的共同願景。我們攜手名廚鄭永麒，融合耐心、初心與共同信念，打造別具特色的法式餐飲體驗，體現了『澳門銀河』對『長遠卓越』的執著、對『細膩款待』的虔誠，以及對『全球視野．在地表達』的堅定信仰。」
擅長融會法式技藝與地域食材的鄭永麒，是次透過 Estuary by Vicky Cheng，為「澳門銀河」卓越的餐飲版圖引入豐盛而極具個人風格的現代法式餐饍，在滋養、慷慨與優雅之中取得精妙平衡，不單滿足感官體驗，更藉此喚醒記憶中溫度與歸屬。
鄭永麒憑藉精準技藝、創意視野及對跨文化的見解，近年屢度榮獲多個業界殊榮，進一步奠定其於當代高端餐飲領域的權威地位。2026 年，鄭永麒榮膺《黑珍珠餐廳指南》年度名廚大獎，持續備受國際矚目——其中菜餐廳WING 位列「亞洲 50 最佳餐廳 2026」第 2 位，而旗艦餐廳 VEA 亦於《香港澳門米芝蓮指南》中穩守一星榮耀，彰顯其一以貫之的卓越水準。
自然精粹與巧奪天工的和諧共鳴
Estuary by Vicky Cheng 的靈感喻意萬物流轉、滋養與重生。餐廳的法式佳餚以海鮮為主軸，淡水與鹹水食材兼容並蓄，和諧呈現兩者之間的無瑕融合。清澈湯品與細膩凍凝貫穿整個菜單，訴說滋養身心的主軸；配合發酵、柴火與精油萃取技法，築出純淨而深刻的風味結構，讓味蕾在滿足之餘，仍保留輕盈餘韻。
啓始於餐廳主理人鄭永麒過去數十載的廚藝探索歷程，一道道一絲不苟的美饌，每個細節皆體現他匠心冶鍛、屢獲殊榮的功力。從手工訂製餐具的觸感、到採用區內珍稀在地食材的承諾——如精選來自香港元朗無刺蜂的酸甜蜂蜜入菜——細節盡顯對於工藝與自然的重視。
鄭永麒分享道：「對我而言，Estuary是一個圓滿的節點。法式料理是我的根基，當十年前回到香港時，我開始逐步探索中法料理之間的交融與對話，並於五年前創立屬於我個人的中餐廳。而 Estuary正是這些歷程的交匯——關於根源、演變，以及對風味、文化與工藝的尊敬。」
傳統為根，當代為形；匠心入味，廚藝成章
在Estuary by Vicky Cheng的用餐體驗，是一場節奏舒適、層次分明、充滿呼吸感的當代味覺儀式感受。靈感取自巴黎奢華大酒店的經典用餐風範，由香檳餐車緩緩推至桌前揭開序幕，隨後展開手工麵包與牛油的溫潤引子，細膩精確的桌邊烹調及燭光醒酒服務，並於甜品、咖啡與花草茶的優雅收尾中徐徐落幕。
開幕推出的「時令六道式品味菜單」，延續鄭永麒一貫精準的烹飪風格，並以上乘食材為核心，鋪陳出意想不到的風味與層層遞進的味覺體驗。
首道菜式「達倫庫斯魚子醬」，以Estuary獨家呈獻的Dauricus魚子醬配春蕪菁、甜豆與法國細葉芹，並於桌邊注入以青檸和奶油入饌的乳酸發酵蕪菁醬汁，明亮的酸度與鹽感帶來豐富鮮明的餘韻，拉開整趟嚐味之旅的帷幕。第二道菜式為「白蘆筍」，經低溫慢煮的時令白蘆筍鋪上北海道海膽，佐輕盈細膩的海膽雪糕，並以香檳與熟成24個月貝洛塔火腿醬汁收結，點綴香蔥油，賦予整體更為深邃的鹹香與鮮味。
主菜方面，「藍龍蝦」以龍蝦牛油低溫細緻烹調，佐以發酵菠蘿細丁和三種口感各異的櫛瓜，最後輕注貝殼海鮮清湯，帶出甘甜與酸香風味。招牌菜式「花膠」，經炭火烤製的花膠外層裹以黑蒜光澤，外脆內嫩。席前伴以蟲草花、銀杏及砂薑風味白奶油醬汁，帶出煙燻氣息、富含膠質口感的多元層次。
酒單涵蓋法國舊世界的珍稀年份與精選的新世界佳釀，包括 1928 年波爾多 Château Cos d'Estournel 及 1981 年 Krug Collection 等殿堂級藏釀；同時亦可應賓客要求提供無酒精飲品配搭，作為清新味蕾的體驗選項。
承接自然華藝的空間設計
由 J Candice室內建築事務所操刀的空間設計，呼應餐廳「潮汐轉化」與自然流動的主題，銳意為賓客呈現一場沉浸式的感官旅程。甫入其境，先映入眼簾的是藝術家 Martin Gallo 以滾磨創作的玻璃雕塑《Splash》，隨後穿越高達五點七米的雕刻白蠟木門、以及砂岩構築的通道，抵達迎賓區域——此處以石造壁爐映照出溫暖光影，象徵主廚對烹飪的熱忱火花，點燃並引領其豐碩不斷的廚藝職業歷程。
餐廳空間進一步延展至一處溫潤典雅的廣闊主廳，設計靈感源自新藝術風格，以流動的線條、枝狀結構與如林冠般的天幕，勾勒出自然連結與流動交織的氛圍。穹頂天花營造出通透開闊的空間感，引導賓客視線聚焦於用餐空間的核心—— Molteni 1923 開放式廚房。整體設計的節奏與動線將視覺自然引領至此，彷如一座運轉精準的舞台，廚房團隊在其中以默契演繹料理藝術，猶如一場交織有序的交響樂。
空間細節——如邊几與壓紋牆面——無不流露出餐廳對時間、技藝與演進的敬意。當中位於空間中心位置的邊几，表面保留清晰可見的年輪肌理，串聯過去與未來，向自然致敬——陽光、天空、土地與海洋，以及四季更迭的循環節奏，亦成為菜單靈感的源泉。私人包廂內，Lasvit 訂製燈飾宛如雕塑般點綴空間，金箔滾磨玻璃折射出如水波流動的光影，為整體感官體驗添上最後一抹靈動而有機的詩意，完整勾勒出沉浸式空間氛圍。
Estuary by Vicky Cheng 是大灣區內最受矚目的餐飲新作之一，為「澳門銀河」奠定更高的餐飲緯度。作為度假城屢獲殊榮餐飲版圖中的全新力作，餐廳呈現當代法式料理的嶄新詮釋，糅合鄭永麒獨到的視角與藝術美學及多項業界標誌性榮譽，肯定其立足亞洲餐飲標竿的崇高地位。一切體驗，皆在最高水準的亞洲待客之道中細緻呈現。
祁嘉杰先生補充道：「Estuary by Vicky Cheng 正是『澳門銀河』今日所代表的精神——以賓客為本、精緻而前瞻，在致敬澳門作為『聯合國教科文組織創意城市——美食之都』的同時，亦積極探索個人化高級餐飲在亞洲發展的更多可能。」
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「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
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