康霈 CBL-514 第二項全球樞紐三期試驗 CBL-0302 通過美國 FDA IND 30天審查期 二項樞紐三期臨床將同步推進

CBL-0302 為 CBL-514 用於「減少腹部皮下脂肪」之第二項全球樞紐三期臨床試驗，試驗設計為隨機分派、雙盲、安慰劑對照，預計於美國、加拿大與澳洲納入約 320 位受試者，評估 CBL-514 注射劑用於減少腹部皮下脂肪之療效、安全性與耐受度。

新北市2026年5月19日 /美通社/ -- 《2026 年 5 月 18 日》康霈生技（6919）今日宣布，旗下 全球首創大範圍局部減脂新藥 CBL-514 ，用於減少腹部皮下脂肪之第二項多國多中心樞紐三期臨床試驗 CBL-0302（SUPREME-02），已於 5 月 18 日通過美國食品藥物監督管理局（FDA）IND 30 天審查期，FDA無回覆意見，公司將於近期啟動 CBL-0301與CBL-0302 二項多國多中心樞紐三期臨床試驗，並預計於 2027年取得臨床試驗統計結果。

本試驗主要療效指標包括：(1) 以 MRI 量測腹部皮下脂肪體積變化，以及 (2) 以 受試者自評PR-AFRS（Patient-Reported Abdominal Fat Rating Scale）評估腹部脂肪等級改善。上述試驗設計及主要療效指標，已於康霈先前完成之二項 Phase 2b 臨床試驗（CBL-0204 與 CBL-0205）中進行評估並達標，為CBL-514進入全球樞紐三期臨床提供穩固、一致且出色的二期數據支持。

CBL-514 以「減少腹部皮下脂肪」為擬定適應症，其全球樞紐三期臨床試驗亦將 MRI 客觀量測之腹部皮下脂肪體積變化納入主要療效指標之一，有別於現有醫美藥品或設備多以「外觀改善（Improvement in Appearance）」為主要核准框架之市場現況。康霈以「可量化脂肪減少數據」支持產品價值之開發策略，將有助於強化 CBL-514 未來產品定位、醫療價值與全球市場競爭力。