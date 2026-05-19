戴德梁行獨家代理出售山頂Mount Nicolson

罕有雙連巨宅 市場矚目頂級豪宅機會
香港 - 2026年5月19日 - 戴德梁行獲業主委託，獨家代理出售位於東半山聶歌信山道8號Mount Nicolson之雙連巨宅單位3樓A及B室，該物業總實用面積約8,850平方呎。
Mount Nicolson一直被譽為香港最具代表性的頂級豪宅項目之一，坐落於山頂傳統尊貴地段，供應極為稀少。項目配備完善保安系統及專屬管理服務，長期深受本地及國際超高淨值人士青睞。市場對大面積特色住宅需求殷切，而同類型超大戶單位更屬可遇不可求，極具珍罕價值。
是次放售物業由兩個頂級單位無縫連接而成，空間布局大器磅礴，盡顯非凡氣派。單位樓底高達3.7米，配合全景落地玻璃設計，營造開揚通透的尊尚空間，不僅適合日常生活，更為宴客款待提供理想場地，盡顯屋主尊貴品味。同時，單位坐擁山頂地段優勢，視野遼闊，可飽覽壯麗景致，彰顯尊崇地位。
物業設計靈活多元，特別適合高端用家按個人需要打造理想居所。單位可輕鬆規劃為設有豪華主人套房及共五間套房的尊尚住宅，並可配置多功能生活空間，包括私人娛樂區、家庭影院、健身室及專屬會客區等，全面滿足頂尖生活所需，兼顧私密性與功能性。
戴德梁行香港資本市場部高級助理董事羅頌謙表示：「是次推出的雙連巨型單位，不論在面積、空間感及地段方面均極為稀缺，屬目前市場上少數可即時把握的頂級豪宅機會，兼具自用及投資價值，預料將成為高端市場焦點。此外，現時同區大戶型供應罕有，該物業以雙連形式連同豪華裝修推出，買家可即時享用完整空間，同時具備價格協同優勢，有效節省整合及裝修所需的時間與成本。」
Mount Nicolson高清相片請在此下載。
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