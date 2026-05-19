仁寶攜手Exascale於COMPUTEX 2026展示整合式AI基礎架構方案

隨著 AI 工作負載快速成長，高功耗與高熱密度需求持續推升資料中心對於電力與散熱架構的要求。仁寶亦從傳統伺服器製造進一步拓展至整合式 AI 基礎架構解決方案，提供雲端服務供應商、企業與大型 AI Factory 更完整且可快速部署的 AI 基礎架構平台。透過與 Exascale Labs 的合作，仁寶進一步強化運算、散熱與電力基礎架構整合能力，協助客戶打造更具擴展性與部署效率的 AI 資料中心環境。

本次 COMPUTEX 展示中，仁寶將於展位內完整呈現 AI 基礎架構方案，整合 AI Server、液冷散熱與資料中心基礎設施技術。其中包含仁寶最新 AI 伺服器平台，包括 OG231-2-L1、SGX30-2 與 OG430-2-L1，以及冷卻液分配裝置（CDU）的散熱技術。此外，現場也將結合 Exascale Labs 的模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）與基於固態變壓器（Solid-State Transformer, SST）的HVDC 電力架構技術，展現整合運算、散熱與電力基礎設施的一體化部署能力，協助客戶加速 AI 基礎架構導入，同時提升系統擴展性與能源效率。

仁寶基礎架構事業群副總經理張耀文表示：「AI 基礎架構的發展，已不再只是單一伺服器效能的競爭，客戶更需要涵蓋運算、散熱與電力的一體化整合方案。透過結合仁寶 AI 伺服器與液冷散熱技術，以及 Exascale 的模組化基礎設施與 HVDC 能力，我們能協助客戶更快速、更有效率地部署具擴展性的 AI 基礎架構。」

Exascale CEO Hoansoo Lee博士表示：「市場對於更具彈性且可快速部署的 AI 基礎架構需求持續提升。透過此次與仁寶的合作，我們很高興能結合模組化資料中心與 HVDC 電力技術，搭配仁寶在 AI 伺服器與液冷散熱領域的整合能力，共同展示適用於高密度 AI 環境的新世代 AI 基礎架構方案。 」