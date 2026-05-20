中通快遞發佈2026年第一季度未經審計財務業績

包裹量97 億件，增速超出行業平均水平 7.4 個百分點

調整後淨利潤增長5.2%至人民幣24億元 上海2026年5月20日 /美通社/ -- 中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）今天公佈其截至2026年3月31日止第一季度的未經審計財務業績[1]。本公司實現了包裹量同比增長13.2%，同時也保持了優質的服務及客戶滿意度。調整後淨利潤增長5.2%[2]至人民幣24億元。經營活動產生的現金流淨額為人民幣28億元。

2026年第一季度財務摘要 收入為人民幣13,282.4百萬元（1,925.5百萬美元），較2025年同期的人民幣10,891.5百萬元增長22.0%。

毛利為人民幣3,235.2百萬元（469.0百萬美元），較2025年同期的人民幣2,689.2百萬元增長20.3%。

淨利潤為人民幣2,156.4百萬元（312.6百萬美元），較2025年同期的人民幣2,039.2百萬元增長5.7%。

調整後息稅折攤前收益 [3] 為人民幣3,941.3百萬元（571.4百萬美元），較2025年同期的人民幣3,686.7百萬元增長6.9%。

為人民幣3,941.3百萬元（571.4百萬美元），較2025年同期的人民幣3,686.7百萬元增長6.9%。 調整後淨利潤為人民幣2,377.1百萬元（344.6百萬美元），較2025年同期的人民幣2,259.3百萬元增長5.2%。

基本及攤薄每股美國存託股（「美國存託股」 [4] ）淨收益為人民幣2.73元（0.40美元）及人民幣2.68元（0.39美元），較2025年同期的人民幣2.50元及人民幣2.44元分別增長9.2%及9.8%。

）淨收益為人民幣2.73元（0.40美元）及人民幣2.68元（0.39美元），較2025年同期的人民幣2.50元及人民幣2.44元分別增長9.2%及9.8%。 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益 [5] 為人民幣3.01元（0.44美元）及人民幣2.95元（0.43 美元），較2025年同期的人民幣2.77元及人民幣2.71元分別增長8.7%及8.9%。

為人民幣3.01元（0.44美元）及人民幣2.95元（0.43 美元），較2025年同期的人民幣2.77元及人民幣2.71元分別增長8.7%及8.9%。 經營活動產生的現金流淨額為人民幣2,789.0百萬元（404.3百萬美元），而2025年同期為人民幣2,363.0百萬元。

2026年第一季度經營摘要 包裹量為 96.68 億件，較2025年同期的85.39億件增長13.2%。

億件，較2025年同期的85.39億件增長13.2%。 截至2026年3月31日，攬件／派件網點數量為31,000餘個。

截至2026年3月31日，直接網絡合作夥伴數量約為6,000個。

截至2026年3月31日，自有幹線車輛數量為10,000餘輛。

截至2026年3月31日，分揀中心間幹線運輸路線約為3,800條。

截至2026年3月31日，分揀中心的數量為93個，其中88個由本公司運營，5個由本公司網絡合作夥伴運營。 (1) 隨附本盈利發佈之投資者關係簡報，請見http://zto.investorroom.com 。 (2) 調整後淨利潤為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括股權激勵費用及非經常性項目（如股權投資的投資減值、處置股權投資及子公司的收益／（損失））和相關稅務影響的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 (3) 調整後息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤，並經進一步調整以剔除股權激勵費用以及非經常性項目（如股權投資的投資減值、處置股權投資及子公司的收益／（損失））。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 (4) 每一股美國存託股代表一股A 類普通股。 (5) 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為非公認會計準則財務指標。其定義為歸屬於普通股股東的調整後淨利潤分別除以基本及攤薄美國存託股的加權平均數。

中通快遞創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示：「2026年第一季度，中通繼續專注於服務質量和客戶滿意度、優化運營成本效益和提升網絡政策的公平性和透明度。基於KA客戶業務量的強勁增長，中通一季度97億的包裹量，同比增長13.2%，高出行業平均增速7.4個百分點。我們實現了24億的調整後淨利潤，散件業務的增速持續超出傳統電商業務，這不但使我們的收入結構得以優化，且對整體利潤水平也做出積極貢獻。」 賴先生補充道：「中國快遞行業正受益於反內卷政策的持續影響。本季度全行業利潤普遍增厚，乃至有利潤增速高於業務量增速，這充分顯現行業對高質量發展的日益重視。中通的質量擺在第一位的發展戰略與監管導向高度契合。我們在持續保持運營效率行業領先的同時，不斷致力於網絡政策的公平與透明，這對網絡的長期可持續發展有著重要的意義。『同建共享』從來不是一句口號，尤其是在我們網絡廣度與深度兼備的背景下，堅持網絡公平和賦能伙伴發展是我們長期的工作。依托於數智化手段和扎實的執行力，從總部到最小毛細血管，我們正在夯實網絡整體戰略目標的統一認知和執行協同的統一步調。」

中通快遞首席財務官顏惠萍女士表示：「一季度，中通主營快遞業務的單票價格同比上漲8.2%，主要受益於KA業務尤其逆向物流的比重加大，由此產生的單價影響充分抵消了增量激勵對單價的壓力。得益於規模效益的發揮，單票運輸加中轉成本同比優化了6分。本季度，剔除股權激勵後的銷售費用占營業比從去年同期的4.7%下降至約4.5%。經營活動產生的現金流為28億元，資本支出為18億元。」 顏女士補充道：「多年來我們所專注可持續發展的長遠策略，在經濟企穩和復蘇階段同樣成效顯著。我們獨特的合作伙伴模式需要定期回顧策略重點並相應調整成本和利潤的分配，從而讓加盟商和小哥與我們攜手走長走遠。在行業增速企穩的背景下，我們的業務量增長得益於反內卷政策的持續推進，也體現我們共生共贏的初心和各項網絡賦能舉措的有效性。我們將致力於鞏固規模的領先優勢，在此，我們維持全年包裹量同比增長10%-13%的指引。」

2026年第一季度未經審計財務業績



截至3月31日止三個月

2025年

2026年

人民幣

%

人民幣

美元

%

（以千元計，百分比除外） 快遞服務 10,122,290

92.9

12,523,779

1,815,567

94.3 貨運代理服務 179,219

1.7

155,910

22,602

1.2 物料銷售 560,297

5.1

577,675

83,745

4.3 其他 29,659

0.3

25,000

3,624

0.2 收入總額 10,891,465

100.0

13,282,364

1,925,538

100.0 收入總額為人民幣13,282.4百萬元（1,925.5百萬美元），較2025年同期的人民幣10,891.5百萬元增長22.0%。核心快遞服務收入較2025年同期增長22.5%，該增長是由於包裹量增長13.2%及包裹單價增長8.2%所致。由直銷機構產生的直客業務收入增長92.2%，這主要得益於電子商務退貨包裹量的增加。貨運代理服務收入較2025年同期下降13.0%。物料銷售收入主要包括電子面單用熱敏紙銷售收入，增長3.1%。其他收入主要來自金融貸款業務。

截至3月31日止三個月

2025年

2026年

人民幣

%

人民幣

美元

%

（以千元計，百分比除外） 幹線運輸成本 3,483,065

32.0

3,530,168

511,767

26.6 分揀中心運營成本 2,314,595

21.3

2,454,271

355,795

18.5 貨運代理成本 172,792

1.6

154,265

22,364

1.2 物料銷售成本 133,259

1.2

127,589

18,497

1.0 其他成本 2,098,534

19.2

3,780,850

548,107

28.3 營業成本總額 8,202,245

75.3

10,047,143

1,456,530

75.6 營業成本總額為人民幣10,047.1百萬元（1,456.5百萬美元），較去年同期的人民幣8,202.2百萬元增長22.5%。

幹線運輸成本為人民幣3,530.2百萬元（511.8百萬美元），較去年同期的人民幣3,483.1百萬元增長1.4%。單位運輸成本減少9.8%或4分，主要得益於規模經濟改善及更高效的路線規劃所帶來的轉載率提升。 分揀中心運營成本為人民幣2,454.3百萬元（355.8百萬美元），較去年同期的人民幣2,314.6百萬元增長6.0%。該增長主要來自(i)勞工相關成本增加人民幣74.3百萬元（10.8百萬美元），但部分被自動化效益提升所抵銷，及(ii)與自動化設施和設備升級有關的折舊及攤銷成本增加人民幣43.1百萬元（6.3百萬美元）。截至2026年3月31日，有780套自動化分揀設備投入使用，而截至2025年3月31日為631套。

物料銷售成本為人民幣127.6百萬元（18.5百萬美元），較去年同期的人民幣133.3百萬元減少4.3%。 其他成本為人民幣3,780.9百萬元（548.1百萬美元），較去年同期的人民幣2,098.5百萬元增長80.2%，主要原因是為服務直客客戶，公司向合作網點支付的攬派費用增加人民幣1,711.3百萬元（248.1百萬美元）。 毛利為人民幣3,235.2百萬元（469.0百萬美元），較去年同期的人民幣2,689.2百萬元增長20.3%。毛利率為24.4%，而去年同期為24.7%。 總經營費用為人民幣690.0百萬元（100.0百萬美元），去年同期為人民幣283.8百萬元。

銷售、一般和行政費用為人民幣815.7百萬元（118.2百萬美元），較去年同期的人民幣737.5百萬元增加10.6%。該增加主要包括(i)薪酬及福利費用增加人民幣64.0百萬元（9.3百萬美元），及(ii)與行政設施和設備有關的折舊及攤銷成本增加人民幣11.4百萬元（1.6百萬美元）。 其他經營收入淨額為人民幣125.7百萬元（18.2百萬美元），去年同期為人民幣453.7百萬元。其他經營收入主要包括(i)政府補貼及稅費返還人民幣80.9百萬元（11.7百萬美元），及(ii)租金收入人民幣51.4百萬元（7.5百萬美元）。

經營利潤為人民幣2,545.3百萬元（369.0百萬美元），較去年同期的人民幣2,405.4百萬元增長5.8%。經營利潤率為19.2%，去年同期為22.1%。 利息收入為人民幣165.9百萬元（24.1百萬美元），去年同期為人民幣198.4百萬元。 利息費用為人民幣50.3百萬元（7.3百萬美元），去年同期為人民幣68.9百萬元。 金融工具公允價值變動的收益為人民幣54.9百萬元（8.0百萬美元），去年同期為收益人民幣36.6百萬元。該金融工具的公允價值變動損益乃由商業銀行根據市場情況估計的未來贖回價報價而釐定。

所得稅費用為人民幣552.2百萬元（80.0百萬美元），而去年同期為人民幣531.6百萬元。整體所得稅率為20.5%，同比下降0.2個百分點。 淨利潤為人民幣2,156.4百萬元（312.6百萬美元），較去年年同期的人民幣2,039.2百萬元增長5.7%。 歸屬於普通股股東的每股美國存託股基本及攤薄收益分別為人民幣2.73元（0.40美元）及人民幣2.68元（0.39美元），而去年同期每股美國存託股的基本及攤薄收益分別為人民幣2.50元及人民幣2.44元。 歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益分別為人民幣3.01元（0.44美元）及人民幣2.95元（0.43美元），去年同期分別為人民幣2.77元和人民幣2.71元。

調整後淨利潤為人民幣2,377.1百萬元（344.6百萬美元），去年同期為人民幣2,259.3百萬元。 息稅折攤前收益[1]為人民幣3,720.7百萬元（539.4百萬美元），去年同期為人民幣3,466.6百萬元。 調整後息稅折攤前收益為人民幣3,941.3百萬元（571.4百萬美元），去年同期為人民幣3,686.7百萬元。 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣2,789.0百萬元（404.3百萬美元），去年同期為人民幣2,363.0百萬元。 (1) 息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 非執行董事辭任及投資者權利協議終止 董事會宣佈，鑒於本公司、本公司創始人及阿里巴巴集團控股有限公司若干子公司於2018年6月訂立的投資者權利協議已於近日終止，許迪女士已辭任本公司非執行董事，自2026年5月20日起生效。許女士已確認，(i) 彼與本公司董事會（「董事會」）並無意見分歧，(ii) 亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯交所垂注。董事會謹藉此機會對許女士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

公司股份回購計劃 於2026年3月，董事會批准了一項新的股份回購計劃，授權在未來24個月內回購總額不超過15億美元的股份，自2026年3月20日起生效，至2028年3月20日止。本公司預計利用其現有現金餘額為這些回購提供資金。 前景展望 根據目前的市場和運營情況，本公司重申，2026年的包裹量預計將同比增長10%至13%，包裹量介於423.7億至435.2億件之間。該預測基於管理層當前初步判斷，可能會發生變化。 匯率 僅為方便讀者閱讀，本公告將若干人民幣金額按指定匯率轉換為美元。除非另有所指，所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣6.898元兌1.00美元的匯率作出（即美國聯邦儲備系統管理委員會H.10統計數據所載2026年3月31日之中午買入匯率）。

採用非公認會計準則財務指標 本公司使用息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益（均為非公認會計準則財務指標）來評估中通的經營業績，並用於財務及經營決策。 本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節表列示於本盈利發佈末的表格，該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。 本公司認為，該等非公認會計準則指標有助於識別本公司業務的基本趨勢，避免其因本公司在經營利潤及淨利潤中計入的相關費用和利得而失真，提供關於其經營業績的有用資料，增強對其過往表現及未來前景的整體理解，並有助於更清晰地瞭解本公司管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。

息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益不應獨立於淨利潤或其他業績指標考慮，亦不可詮釋為淨利潤或其他業績指標的替代項目，或詮釋為本公司經營表現的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標，從而限制了其作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料，而非依賴單一的財務指標。

電話會議資料 中通的管理團隊將於美國東部時間2026年5月19日（星期二）下午八時三十分（北京時間2026年5月20日（星期三）上午八時三十分）舉行業績電話會議。 業績電話會議的撥號詳情如下： 美國： 1-888-317-6003 香港： 800-963-976 中國內地： 4001-206-115 國際： 1-412-317-6061 密碼： 2836360 請於通話預定開始前15分鐘撥號，並提供密碼以加入通話。 電話會議的回放將可於2026年5月25日前通過致電以下號碼收聽： 美國： 1-855-669-9658 國際： 1-412-317-0088 密碼： 1895291 此外，電話會議的網上直播及錄音將可於http://zto.investorroom.com收聽。 關於中通快遞（開曼）有限公司 中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。

未經審計合併財務數據









未經審計合併綜合收益數據概要：











截至3月31日止三個月



2025年

2026年



人民幣

人民幣

美元



（以千元計，股份及每股數據除外）

收入 10,891,465

13,282,364

1,925,538

營業成本 (8,202,245)

(10,047,143)

(1,456,530)

毛利 2,689,220

3,235,221

469,008

經營（費用）／利潤：











銷售、一般及行政費用 (737,511)

(815,664)

(118,246)

其他經營利潤淨額 453,669

125,711

18,224

總經營費用 (283,842)

(689,953)

(100,022)

經營利潤 2,405,378

2,545,268

368,986

其他收入／（費用）：











利息收入 198,392

165,945

24,057

利息費用 (68,876)

(50,272)

(7,288)

金融工具的公允價值變動收益 36,613

54,944

7,965

出售股權投資、子公司和其他的收益 147

478

69

外幣匯兌虧損，稅前 (4,044)

(28,834)

(4,180)

扣除所得稅及權益法核算的投資收入前的利潤 2,567,610

2,687,529

389,609

所得稅費用 (531,574)

(552,180)

(80,049)

權益法核算的投資收入 3,145

21,007

3,045

淨利潤 2,039,181

2,156,356

312,605

歸屬於非控制性權益的淨利潤 (45,934)

(38,023)

(5,512)

歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的淨利潤 1,993,247

2,118,333

307,093

歸屬於普通股股東的淨利潤 1,993,247

2,118,333

307,093

歸屬於普通股股東的每股淨收益











基本 2.50

2.73

0.40

攤薄 2.44

2.68

0.39

用於計算每股普通股／美國存託股淨收益的加權平均股數











基本 798,486,427

776,158,342

776,158,342

攤薄 832,052,527

798,341,566

798,341,566

淨利潤 2,039,181

2,156,356

312,605

其他綜合收益／（費用），扣除稅項零：











外幣折算調整 8,701

(9,922)

(1,438)

綜合收益 2,047,882

2,146,434

311,167

歸屬於非控制性權益的綜合收益 (45,934)

(38,023)

(5,512)

歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的綜合收益 2,001,948

2,108,411

305,655





























未經審計合併資產負債表數據：



於

2025年

2026年

12月31日

3月31日

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份數據除外） 資產









流動資產：









現金及現金等價物 10,011,533

11,406,935

1,653,658 受限制現金 29,129

29,129

4,223 應收賬款淨額 1,287,475

1,264,820

183,360 金融應收款項 674,880

532,466

77,191 短期投資 15,620,892

19,079,372

2,765,928 存貨 40,648

39,042

5,660 預付供應商款項 719,277

743,940

107,849 預付款項及其他流動資產 5,102,997

5,250,750

761,199 應收關聯方款項 477,865

506,822

73,474 總流動資產 33,964,696

38,853,276

5,632,542 股權投資 1,951,910

2,164,047

313,721 物業及設備淨額 35,433,509

36,233,881

5,252,810 土地使用權淨額 6,762,240

6,875,348

996,716 無形資產淨額 52,758

45,466

6,591 經營租賃使用權資產 398,082

331,050

47,992 商譽 4,157,111

4,157,111

602,655 遞延所得稅資產 1,103,655

1,191,798

172,774 長期投資 5,221,110

6,292,110

912,164 長期金融應收款項 1,039,946

989,488

143,446 其他非流動資產 938,980

645,036

93,511 總資產 91,023,997

97,778,611

14,174,922 負債及權益









流動負債









短期銀行借款 10,934,419

11,089,280

1,607,608 應付款項 2,577,229

2,420,258

350,864 客戶預付款項 1,833,131

1,717,342

248,962 應付所得稅 279,541

287,950

41,744 應付關聯方款項 796,660

92,221

13,369 經營租賃負債 139,787

120,382

17,452 應付股息 19,659

2,085,103

302,276 其他流動負債 6,288,714

5,876,810

851,958 總流動負債 22,869,140

23,689,346

3,434,233 長期銀行借款 18,000

17,000

2,464 非流動經營租賃負債 261,257

218,721

31,708 遞延所得稅負債 615,073

628,469

91,109 可換股優先債券 124,114

10,347,781

1,500,113 總負債 23,887,584

34,901,317

5,059,627 股東權益









普通股（每股面值0.0001美元；10,000,000,000股股份已授權；於2025年12月31

日，795,528,169股股份已發行而其中790,812,316股股份在外流通；於2026年3月

31日，769,900,693股股份已發行而其中766,482,022股股份在外流通）











513

495

72 資本公積 24,000,698

22,795,854

3,304,705 庫存股，按成本計 (254,480)

(245,970)

(35,658) 未分配利潤 42,918,864

39,859,455

5,778,408 累計其他綜合損失 (281,266)

(291,188)

(42,213) 中通快遞（開曼）有限公司股東權益 66,384,329

62,118,646

9,005,314 非控制性權益 752,084

758,648

109,981 總權益 67,136,413

62,877,294

9,115,295 總負債及權益 91,023,997

97,778,611

14,174,922 未經審計合併現金流數據概要：







截至3月31日止三個月

2025年

2026年

人民幣

人民幣

美元

（千元） 經營活動產生的現金淨額 2,362,976

2,789,045

404,327 投資活動所用的現金淨額 (3,158,465)

(7,174,549)

(1,040,091) 融資活動（所用）／產生的現金淨額 (261,091)

5,831,073

845,328 匯率變動對現金、現金等價物及受限制現金的影響 (12,560)

(50,167)

(7,273) 現金、現金等價物及受限制現金的（減少）／增加淨額 (1,069,140)

1,395,402

202,291 期初現金、現金等價物及受限制現金 13,530,947

10,046,717

1,456,468 期末現金、現金等價物及受限制現金 12,461,807

11,442,119

1,658,759











下表提供簡明合併資產負債表中所列報的現金、現金等價物及受限制現金與簡明合併現金流量表所示金額之總和的核對：

於

2025年

2026年

12月31日

3月31日

人民幣

人民幣

美元

（千元） 現金及現金等價物 10,011,533

11,406,935

1,653,658 流動性受限制現金 29,129

29,129

4,223 非流動性受限制現金 6,055

6,055

878 總現金、現金等價物及受限制現金 10,046,717

11,442,119

1,658,759 公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表







截至3月31日止三個月

2025

2026

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份及每股數據除外） 淨利潤 2,039,181

2,156,356

312,605 加：









股權激勵費用[1] 220,269

221,119

32,056 出售股權投資和子公司的收益，扣除所得稅 (121)

(395)

(57) 調整後淨利潤 2,259,329

2,377,080

344,604











淨利潤 2,039,181

2,156,356

312,605 加：









折舊 789,108

912,649

132,306 攤銷 37,819

49,211

7,134 利息費用 68,876

50,272

7,288 所得稅費用 531,574

552,180

80,049 息稅折攤前收益 3,466,558

3,720,668

539,382











加：









股權激勵費用 220,269

221,119

32,056 出售股權投資和子公司的收益 (147)

(478)

(69) 調整後息稅折攤前收益 3,686,680

3,941,309

571,369

(1) 所得稅淨額為零 公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表











截至3月31日止三個月



2025年

2026年



人民幣

人民幣

美元



（以千元計，股份及每股數據除外）

歸屬於普通股股東的淨利潤 1,993,247

2,118,333

307,093

加：











股權激勵費用[1] 220,269

221,119

32,056

出售股權投資和子公司的損失／（收益），扣除所得稅













(121)

(395)

(57)

歸屬於普通股股東的調整後淨利潤 2,213,395

2,339,057

339,092















用於計算每股普通股／美國存託股淨收益的加權平均股數











基本 798,486,427

776,158,342

776,158,342

攤薄 832,052,527

798,341,566

798,341,566















歸屬於普通股股東的每股／美國存託股淨收益

























基本 2.50

2.73

0.40

攤薄 2.44

2.68

0.39















歸屬於普通股股東的每股／美國存託股調整後淨收益

























基本 2.77

3.01

0.44

攤薄 2.71

2.95

0.43















(1) 所得稅淨額為零 投資者及媒體諮詢請聯繫：

中通快遞（開曼）有限公司 投資者關係

電郵：[email protected]

電話：+86 21 5980 4508 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302776366.html SOURCE 中通快遞（開曼）有限公司