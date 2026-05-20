EDB 與烏茲別克 Uzum 達成 7,000 萬美元貸款協議，拓展至數碼經濟

烏茲別克塔什干2026年5月20日 /美通社/ -- Eurasian Development Bank (EDB) 與烏茲別克規模最大的領先數碼生態系統 Uzum 訂立了 7,000 萬美元投資貸款協議，以加速擴展 Uzum 的金融科技業務；該業務在烏茲別克急劇增長的數碼金融市場中堪稱龍頭，增長速度數一數二。

協議於 EDB 塔什干代表處正式啟用之際簽訂，象徵銀行自烏茲別克加入成為成員國後，首次在當地進行的投資。此乃 EDB 佈局數碼基礎建設及平台經濟的策略之舉，將目光由傳統產業延伸至推動長遠經濟增長的數碼平台。

EDB 提供的融資，將有助 Uzum 的金融科技業務持續擴大規模。有關業務正迅速成為烏茲別克數碼經濟的核心支柱，從而讓小型企業及家庭更易接觸數碼支付、消費金融及相關金融服務。