HEIDI KLUM 與 LAW ROACH 聯同 ADRIANA LIMA、HALSEY、STEPHEN LIBBY 和 LUCIEN LAVISCOUNT 一起出席派對，慶祝 HOUSE OF MAGNUM® 推出

- 康城最受熱議的慶功派對，見證品牌首個時裝展的誕生，匯聚國際設計名師陣容，首次展演 House of Magnum® 系列
- Law Roach 獲封 House of Magnum® 的「品味建築師」(Taste Architect)，與品牌的「靈感女神」(Muse) Heidi Klum 攜手以榮譽貴賓身份出現
- Law Roach 與 Heidi Klum 的派對上，還有 Adriana Lima、Halsey 與未婚夫 Avan Jogia、Stephen Libby、Lucien Laviscount、Barbara Palvin 及 Dylan Sprouse
- House of Magnum® 的靈感女神 Heidi Klum，攜同模特兒兒子 Henry Samuel Klum 蒞臨貴賓 (VIP) 慶功派對；Henry 當天稍早曾踏上 House of Magnum® 首場時裝展的天橋
法國康城2026年5月20日 /美通社/ -- Magnum® 舉行 House of Magnum® 貴賓慶功派對，廣邀全球名人與文化潮流領袖共聚一堂，派對緊隨「House of Magnum® 系列」首場時裝展後上演。
Magnum® 品味建築師 Law Roach 以一身 Ami Paris 亮粉西裝亮相，為這個交織時尚、工藝與現代奢華享受的夜晚，譜寫出風格序章。
Heidi Klum 作為 House of Magnum® 首位「Magnum® 靈感女神」，與兒子 Henry Samuel Klum 一起抵達會場。 她一襲 Sophie Couture 的朱古力啡禮服，外層呈現張力十足的裂紋綴飾，正是向 Magnum® 雪糕那第一口酥脆裂開的愉悅瞬間致敬。 Henry 穿上來自德國設計師 Danny Reinke 的啡色西裝，向 Magnum Classic 致敬。
超模 Adriana Lima 以一襲深藍綠色禮服在紅地氈上盡展風姿；Lucien Laviscount 則身穿米白西裝、繫上深啡領呔，風度翩翩，與 House of Magnum® 的色調美學含蓄呼應。 身為當晚最受矚目的登場嘉賓，Barbara Palvin 與 Dylan Sprouse 在宣佈懷孕喜訊後僅幾小時，便現身 House of Magnum® 貴賓慶功派對。
Angèle 與 Andy 4K 在 House of Magnum® 貴賓慶功派對上擔任主力唱片騎師 (DJ) 表演，令整場活動化身為歌頌工藝與現代奢華享受的盛會。 當晚亦有多位樂壇重量級人物，還有 Adèle Castillon、The Blessed Madonna、Tatyana Jane 及 Busy P x Carlita 的現場演出及唱片騎師環節。
全新 Magnum® Signature 系列，包括味道濃郁的開心果口味 Magnum La Pistache 和活力十足的 Magnum La Pêche，在慶祝活動中華麗登場。 此系列以高級訂製服般的細膩匠心打造，將極致臻享的意式雪糕滋味，與 Magnum 別具標誌特色的脆裂朱古力完美交織。
當天較早時，八位國際設計名師的 15 款絕美設計首度登場，成就 House of Magnum® 的開山系列，禮讚 La Pistache、La Pêche 及 Magnum 經典風味。
House of Magnum® 傾心詮釋設計，演繹現代奢華享受，展現 Magnum® 的工藝魅力。 Magnum® 一貫的理念得到頌揚：真正奢華，體現在締造難忘體驗的藝術之中。
House of Magnum® Beach 將於 2026 年 5 月 13 日（星期三）至 5 月 22 日（星期五），向尋樂之人敞開大門。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.magnumicecream.com/uk/stories/campaigns/magnum-lapistache-and-lapeche.html
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SOURCE Magnum