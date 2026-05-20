HEIDI KLUM 與 LAW ROACH 聯同 ADRIANA LIMA、HALSEY、STEPHEN LIBBY 和 LUCIEN LAVISCOUNT 一起出席派對，慶祝 HOUSE OF MAGNUM® 推出

Magnum® 品味建築師 Law Roach 以一身 Ami Paris 亮粉西裝亮相，為這個交織時尚、工藝與現代奢華享受的夜晚，譜寫出風格序章。

Heidi Klum 作為 House of Magnum® 首位「Magnum® 靈感女神」，與兒子 Henry Samuel Klum 一起抵達會場。 她一襲 Sophie Couture 的朱古力啡禮服，外層呈現張力十足的裂紋綴飾，正是向 Magnum® 雪糕那第一口酥脆裂開的愉悅瞬間致敬。 Henry 穿上來自德國設計師 Danny Reinke 的啡色西裝，向 Magnum Classic 致敬。

超模 Adriana Lima 以一襲深藍綠色禮服在紅地氈上盡展風姿；Lucien Laviscount 則身穿米白西裝、繫上深啡領呔，風度翩翩，與 House of Magnum® 的色調美學含蓄呼應。 身為當晚最受矚目的登場嘉賓，Barbara Palvin 與 Dylan Sprouse 在宣佈懷孕喜訊後僅幾小時，便現身 House of Magnum® 貴賓慶功派對。