De Beers 集團與蘇富比攜手於日內瓦高級珠寶拍賣會呈獻稀世天然美鑽

源自 De Beers 集團的非凡天然美鑽首度亮相，部分收益將捐贈予和平公園基金會

瑞士日內瓦 - 2026年5月20日 - 日前，多組源自 De Beers 集團的稀世天然美鑽於日內瓦蘇富比高級珠寶現場拍賣會上首度亮相。這些非凡鑽石均產自博茨瓦納朱瓦能（Jwaneng）礦區，品質卓絕，色澤與切工交相輝映，既展現了大自然數十億年孕育的奇蹟，亦彰顯了 De Beers 集團對卓越品質、精湛工藝及負責任採購的堅定承諾。此次 De Beers 集團與蘇富比再度合作，將天然鑽石的非凡光芒、產地溯源與卓越收藏價值於國際舞台上璀璨綻放，開啟又一華美篇章。

源自 De Beers 集團的拍品編號 617



源自 De Beers 集團的拍品編號 617 為一對完美匹配、光芒渾然天成的圓形明亮式切割白鑽，產自博茨瓦納朱瓦能礦場。兩顆天然鑽石各重 18.38 克拉，色級均達到最高等級 D 色，其中一顆為完美無瑕（Flawless），另一顆為內部無瑕（Internally Flawless）。這對稀世罕見的珍寶為首次面向市場公開亮相，估價約為 280 萬至 350 萬美元。最終以 323 萬美元成功拍出。



此外，同樣源自 De Beers 集團、產自朱瓦能礦區的拍品編號 615 及 616，為兩顆分別重 1.06 克拉和 1.10 克拉的粉紅色鑽石。與白鑽的璀璨鋒芒相比，這兩顆粉紅鑽石更顯溫潤柔美；它們是色彩與切工的完美融合，亦是對大自然造物之美的深情致敬。在本次拍賣中，拍品編號 615 及 616 分別以 1.9 萬美元（約合 15 萬港元）及 1.2 萬美元（約合 9 萬港元）成功拍出。這兩顆天然美鑽以無底價方式拍賣，部分拍賣收益將捐贈予和平公園基金會（Peace Parks Foundation）。該基金會由納爾遜·曼德拉（Nelson Mandela）總統共同創立，長期致力於保護和修復非洲最重要的跨境保護區，支持野生動物與本地社區的可持續發展。



此前， De Beers 集團與蘇富比合作的首顆稀世美鑽——同樣產自博茨瓦納朱瓦能礦場、從 114.83 克拉原石精心切割而成的 28.88 克拉璀璨鑽石「The De Beers Jwaneng 28.88」，已於蘇富比香港高級珠寶拍賣會中以 2,103 萬港元（約合 270 萬美元）成功投得。該顆天然鑽石擁有完美無瑕、D 色、Type IIa 型的頂級品質。這一拍品是 De Beers 集團與蘇富比專屬合作的重要組成部分，雙方旨在透過蘇富比拍賣平台，將一系列品質非凡、來源卓越的全新無瑕天然鑽石帶給全球收藏家。



從香港到日內瓦，從「The De Beers Jwaneng 28.88」首次亮相到本次呈獻的多組璀璨天然鑽石， De Beers 集團與蘇富比的每一次合作，都在持續激發全球收藏家對天然鑽石的熱愛與追求。這些誕生於數十億年前、歷經時間與地底壓力淬煉的珍寶，經由負責任的開採與匠心工藝雕琢，終以璀璨之姿閃耀國際拍賣場。展望未來， De Beers 集團將繼續秉持對卓越品質與道德溯源的不變承諾，讓每一顆天然鑽石的光芒，不僅源於其無與倫比的美麗，更來自它背後真實、可追溯的動人故事。



致編輯



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