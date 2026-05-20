Rockefeller Foundation 撥出3.5億美元資金，於2025年全球援助出現歷史性下跌之際，惠及7.31億人

Rockefeller Foundation 主席 Rajiv J. Shah 博士表示：「顛覆性的環境改變我們的工作方式，但不會改變我們服務的對象。 去年，全球對支援有需要人士的承諾大幅收縮，而依賴相關支援的人亦因此付出了代價。 但同時，這亦突顯出美國、非洲、亞洲及拉丁美洲各地領袖所展現的非凡勇氣——他們選擇提高目標，並實踐更宏大的行動。 我們對能與他們同行感到自豪，並一同發佈這份報告，證明即使在令弱勢人士生活更艱難、亦令我們工作更困難的顛覆環境之下，仍然可以實現大規模成效。」 請按此閱讀完整聲明。

2025年影響力數據概覽 基金會於2025年透過235項撥款及與項目相關的投資，向204個不同合作夥伴合共撥出超過3.5億美元資金。 以下數據重點顯示2025年投資組合在覆蓋範圍、資本動用及環境成果方面的表現： 惠及人群成果 ： 有7.31億人 使用或接觸到由基金會資助的慈善產品或服務。 在受惠人群中，有 300萬人 因直接介入的援助措施而取得清晰、可量化的成果。

使用或接觸到由基金會資助的慈善產品或服務。 在受惠人群中，有 因直接介入的援助措施而取得清晰、可量化的成果。 釋放資金 ： 基金會直接動用了 30億美元 資金，並協助擴展相關概念，透過 Global Energy Alliance for People and Planet 及其他合作夥伴的努力，間接帶動了額外 290億美元 資本，合共達到 320億美元 ，以用於慈善項目。

基金會直接動用了 資金，並協助擴展相關概念，透過 Global Energy Alliance for People and Planet 及其他合作夥伴的努力，間接帶動了額外 資本，合共達到 ，以用於慈善項目。 守護地球 ： 相關工作錄得 8,400萬噸二氧化碳當量（CO₂e） ——該指標涵蓋所有已被避免、減少或封存的溫室氣體所產生的全球暖化影響總量——以及 2,300萬公頃土地獲得保護或修復 ，面積大約相當於 猶他州 、 英國 、 加納 、 老撾 或 圭亞那 的面積。

相關工作錄得 ——該指標涵蓋所有已被避免、減少或封存的溫室氣體所產生的全球暖化影響總量——以及 ，面積大約相當於 、 、 、 或 的面積。 全球資助覆蓋範圍：慈善投資已覆蓋全球各主要地區，其中包括向非洲投入超過1.33億美元；向亞洲及大洋洲投入9,300萬美元；向拉丁美洲及加勒比地區投入5,900萬美元；以及向美國及北美洲投入4,900萬美元。 更詳細的地區分項數據可於2025年完整財務概覽查閱。

Rockefeller Foundation 執行副總裁 Elizabeth Yee 表示：「當世界退縮之時，慈善就更需要挺身而出。 由拉丁美洲的人工智能疾病預警系統，到肯尼亞的校園膳食計劃，再到海地的清潔能源項目，2025年證明，只要與合適的夥伴作出正確投資，就能實現大規模成果、強化市場，並為社區帶來可持續且可修復的影響。」 實地案例：以人為本的影響行動 2025年報告重點呈現以個人為核心的基金會工作故事，以及其「重大投資」如何圍繞三大策略支柱展開： 前沿科技：填補公私營之間的落差，確保最新科技突破能率先惠及最有需要、最能受益的人群。 社區主導模式：強化本地系統及基建，確保持久進展由所服務的社區主導，並真正為社區而設。 關鍵數據：善用非常規數據與證據，以支援快速決策，從而拯救生命並大規模推動具全球影響力的理念。

要查閱完整故事列表，請按此，以下則為部分工作摘要，展示相關工作的實際行動： 普及能源充裕（印度、贊比亞、海地）： 在基金會支持下，全球能源聯盟正協助擴展印度首個獨立運作的公用電池儲能系統，該項目位於印度新德里，並已協助超過10萬人獲得穩定可靠的電力供應。 在贊比亞，當地家庭現時能夠利用清潔且可負擔的太陽能操作其榨油機，從而生產並向社區銷售食用油，成本僅為過往的一小部分。 透過在海地西北部投資可模組化的太陽能網狀電網，有2.1萬人成功接駁至穩定可靠的電力。 這些創新方案提供穩定可靠的電力，有助穩定電網，並支撐居民生計。 在全球範圍內，所有已部署及準備部署的聯盟項目預期在整個生命周期內帶來影響，包括讓9,100萬人獲得新能源或改良能源、改善310萬人的就業與生計，以及減少約2.96億噸碳排放。

在基金會支持下，全球能源聯盟正協助擴展印度首個獨立運作的公用電池儲能系統，該項目位於印度新德里，並已協助超過10萬人獲得穩定可靠的電力供應。 在贊比亞，當地家庭現時能夠利用清潔且可負擔的太陽能操作其榨油機，從而生產並向社區銷售食用油，成本僅為過往的一小部分。 透過在海地西北部投資可模組化的太陽能網狀電網，有2.1萬人成功接駁至穩定可靠的電力。 這些創新方案提供穩定可靠的電力，有助穩定電網，並支撐居民生計。 在全球範圍內，所有已部署及準備部署的聯盟項目預期在整個生命周期內帶來影響，包括讓9,100萬人獲得新能源或改良能源、改善310萬人的就業與生計，以及減少約2.96億噸碳排放。 可再生校園膳食（全球）： 在肯雅馬瓜尼郡，透過 Lattice Aquaculture 將鯷魚納入學校餐單，有助小規模生產者穩定食物供應鏈，同時改善學生的營養狀況。 基金會與世界糧食計劃署的合作，正協助改善貝南、蒲隆地、加納、洪都拉斯、印度及盧旺達等地的兒童膳食供應方式，確保每一餐都能產生正向連鎖效應，而相關成果亦體現在最關鍵的地方——課室與社區。

在肯雅馬瓜尼郡，透過 Lattice Aquaculture 將鯷魚納入學校餐單，有助小規模生產者穩定食物供應鏈，同時改善學生的營養狀況。 基金會與世界糧食計劃署的合作，正協助改善貝南、蒲隆地、加納、洪都拉斯、印度及盧旺達等地的兒童膳食供應方式，確保每一餐都能產生正向連鎖效應，而相關成果亦體現在最關鍵的地方——課室與社區。 食療理念（美國）： Community Servings 每年向麻薩諸塞州及羅德島州的慢性及重症患者，提供超過一百萬份因應醫療需要而特別設計、營養均衡的家常餐。 由於「食療理念」項目需要同時獲公共及私人醫療保險涵蓋，才能讓全美符合資格人士受惠，美國心臟協會的「Health Care by Food」計劃在全國支持了28項研究——包括於阿拉巴馬州、加利福尼亞州、路易斯安那州、紐約州、俄亥俄州及德州——以建立證據基礎，評估哪些「食療理念」方案最具成效。

Community Servings 每年向麻薩諸塞州及羅德島州的慢性及重症患者，提供超過一百萬份因應醫療需要而特別設計、營養均衡的家常餐。 由於「食療理念」項目需要同時獲公共及私人醫療保險涵蓋，才能讓全美符合資格人士受惠，美國心臟協會的「Health Care by Food」計劃在全國支持了28項研究——包括於阿拉巴馬州、加利福尼亞州、路易斯安那州、紐約州、俄亥俄州及德州——以建立證據基礎，評估哪些「食療理念」方案最具成效。 氣候智能科技（巴西、印度、肯雅、美國）： 由 Digital Green 開發的人工智能應用程式 FarmerChat，能根據農民的具體所在地及天氣條件，提供即時、多語言的專業農業指導。 去年，有83%的女性用戶表示，因為FarmerChat而對投資自家農場更有信心；該應用程式錄得超過160萬次下載，並在六個國家處理超過1,000萬次查詢，包括巴西、印度及肯雅等地。 在美國各地，基金會支持「Invest in Our Future」計劃，以推動清潔能源項目於45個州展開，覆蓋超過770個縣及400個城鎮。

由 Digital Green 開發的人工智能應用程式 FarmerChat，能根據農民的具體所在地及天氣條件，提供即時、多語言的專業農業指導。 去年，有83%的女性用戶表示，因為FarmerChat而對投資自家農場更有信心；該應用程式錄得超過160萬次下載，並在六個國家處理超過1,000萬次查詢，包括巴西、印度及肯雅等地。 在美國各地，基金會支持「Invest in Our Future」計劃，以推動清潔能源項目於45個州展開，覆蓋超過770個縣及400個城鎮。 擁抱本地做法以加速再造林（巴西）： 在巴西的東北部，Health in Harmony 正支援由女性主導的森林守護者聯盟建立苗圃，以扭轉熱帶雨林砍伐問題並保護生物多樣性，同時創造可持續的經濟機會。 因此，來自九個原住民族領地的近2萬名社區成員獲得支援，共同保護了200萬公頃熱帶雨林。

在巴西的東北部，Health in Harmony 正支援由女性主導的森林守護者聯盟建立苗圃，以扭轉熱帶雨林砍伐問題並保護生物多樣性，同時創造可持續的經濟機會。 因此，來自九個原住民族領地的近2萬名社區成員獲得支援，共同保護了200萬公頃熱帶雨林。 創新早期健康預警（巴西及哥倫比亞）： 透過 Dengue.AI 平台的創新數據建模，哥倫比亞卡利市的公共衛生官員現時能以93%準確率預測並預防登革熱爆發，從而保護220萬人免受蚊媒病毒感染。 在巴西，由當地衛生部門共同開發的 Alert-Early System of Outbreaks with Pandemic Potential，（ÆSOP）（具大流行潛力疫情早期預警系統），已成功協助防止86宗疫情演變為全面危機。 這些即時介入措施，正為易受氣候影響的健康威脅下的脆弱社群提供保護。

透過 Dengue.AI 平台的創新數據建模，哥倫比亞卡利市的公共衛生官員現時能以93%準確率預測並預防登革熱爆發，從而保護220萬人免受蚊媒病毒感染。 在巴西，由當地衛生部門共同開發的 Alert-Early System of Outbreaks with Pandemic Potential，（ÆSOP）（具大流行潛力疫情早期預警系統），已成功協助防止86宗疫情演變為全面危機。 這些即時介入措施，正為易受氣候影響的健康威脅下的脆弱社群提供保護。 人工智能推動公益善事（南非）：基金會正投資數碼工具，以提升公民參與度。 在南非開普敦，透過 Turn.io，基金會正與該市的數據分析中心合作，建構南非首個由人工智能驅動的平台，讓市民能以自己熟悉的語言及方式參與地方政府事務，並已覆蓋約10萬人。

Rockefeller Foundation 非洲區域辦事處高級副總裁兼主管 William Asiko 表示：「隨着 Rockefeller Foundation 非洲區域辦事處成立60週年，這亦反映出發展模式未來走向的更廣泛轉變。 在援助削減、地緣政治緊張與衝突、氣候影響及政治變動交織之下，要維持進展正變得愈來愈困難。 在此背景下，重點正逐步轉向加強非洲在醫療、教育及能源等領域的能力建設，推動由非洲主導的解決方案與領導力，同時亦強調慈善資本所扮演的角色。 Rockefeller Foundation 最新發佈的影響力報告指出，基金會正透過使命導向的行動及夥伴合作，重新塑造進步的實現方式。」

Rockefeller Foundation 亞洲區域辦事處高級副總裁兼主管 Deepali Khanna表示：「2025年，我們在亞洲的工作已證明，如電池儲能及由人工智能驅動農業工具等前沿科技，不僅是創新方案，更是維繫生活的重要支援。 透過覆蓋區內近9,400萬人，我們正展示，即使在全球氣候日益不穩的情況下，分散式能源及氣候智能數據仍可保障生計。」 Rockefeller Foundation 拉丁美洲及加勒比地區辦事處副總裁兼主管 Lyana Latorre表示：「在拉丁美洲及加勒比地區辦事處成立的首年，我們優先推動本地夥伴關係及社區主導模式，以同時保護拉丁美洲及加勒比地區的環境與人民。 由運用人工智能預測哥倫比亞卡利市的登革熱爆發，到在巴西馬拉尼昂州推動再造林工作，我們於該地區投入的5,900萬美元，旨在建立能夠應對全球不穩定性的在地韌性。」

2025年完整影響力報告可於 impactreport.rockefellerfoundation.org 瀏覽及下載。 關於 Rockefeller Foundation Rockefeller Foundation 在過去113年間投入300億美元，致力推動人類福祉。該基金會是具前瞻性的慈善機構，透過跨界合作與創新解決方案，為美國及全球各地民眾帶來可量化的實質成效。 我們善用科學突破、人工智能及新技術，在能源、食物、健康及金融等領域推動重大投資行動。 如欲了解更多資訊，請於 Rockefeller Foundation 網站訂閱電子通訊：www.rockefellerfoundation.org/subscribe，並關注我們的社交平台：X @RockefellerFdn、Instagram @rockefellerfdn、YouTube @RockefellerFdn 及 LinkedIn @the-rockefeller-foundation。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/rockefeller-foundation-3-520257-31-302776551.html SOURCE Rockefeller Foundation