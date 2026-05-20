TERREPOWER 在《2025 年企業可持續發展報告》中展示大規模脫碳及資源效率提升

阿拉巴馬州達芙妮2026年5月20日 /美通社/ -- 在可持續製造領域售後市場佔據領先地位的 TERREPOWER (前稱 BBB Industries)，今天發佈其《2025 年企業社會責任報告》，詳述在避免排放、資源效率及循環生產方面可衡量的進展。 報告強調，可持續製造既能帶來環境效益，亦可創造經濟價值，有助客戶減低碳足跡，同時使供應鏈更加穩健，並促進循環經濟的發展。 TERREPOWER 行政總裁 Duncan Gillis 表示：「可持續發展並非公司業務上的點綴品，而是根植於營運之中，更是貫穿整個企業決策過程的重要因素。 2025 年，我們全球各地的團隊把這份承諾付諸行動，帶來既有意義又可衡量的影響，同時使我們更具透明度、營運更加穩健，亦更積極創新。

TERREPOWER 憑藉其在再造方面的深厚基礎，透過延長產品生命週期、節約自然資源，以及避免碳密集型新生產所帶來的排放，大規模地推廣可持續製造的影響力。 可持續創新與資源節約 2025 年，TERREPOWER 維持強勁的發展動力，並鞏固其作為全球產量第一的可持續製造商的地位。 隨著核心回收率提高，物料得以逐年更深入地重複使用，從而避免了超過 204,000 公噸的二氧化碳排放。這等同 300 萬棵樹木所捕捉的碳量，並讓相當於數千輛貨車滿載的廢物，無須送往堆填區。 TERREPOWER 亦在高價值循環解決方案上加以創新，例如在巴塞隆拿技術中心從事先進的電動車電池與儲能系統再造製造。在該中心，第二生命電池系統能將生產過程中的排放減少超過 80%，同時讓關鍵材料保持在循環之中。

2025 年，資源守護仍是重中之重，成果斐然，當中包括： 透過物料回收，讓 1.7 億磅廢物無需送到堆填區

在墨西哥雷諾薩 (Reynosa) 園區，透過新的灰水與空調冷凝水重用系統，回收了超過 380,000 加侖的水

透過水質淨化系統在現場處理了 150 萬加侖的處理水，避免了與場外廢水運輸相關的排放

循環包裝計劃，讓墨西哥一間大型配送中心得以重用超過 800 萬個紙箱 凡此種種效率提升，既舒緩了本地資源的壓力，亦實現了切實可見的成本節省。 在營運中推進脫碳工作 2025 年，TERREPOWER 繼續透過在其全球據點推行精準措施，強化脫碳路徑，成果包括：

透過採用更潔淨的電力來源及市場化工具，範疇 2 排放降低了 9%

在雷諾薩進行的策略供應商轉換，將製造過程的用電轉向一個包括 13.9% 可再生能源的電力組合，從而減少該公司其中一個最高強度生產地區的排放

為 TERREPOWER 其中一個碳強度最高的歐洲營運點，抵銷了 100% 的電力

自 2024 年起從液化石油氣 (LPG) 轉用天然氣的過渡持續推進，即使業務擴張，仍能穩定範疇 1 排放量 公司亦更加重視避免排放「範疇 4」，了解到當客戶選擇可持續製造的替代產品而非全新生產時，所避免的污染何其可觀。

問責、標準及持續精進 在 TERREPOWER 整個營運體系中，員工主導的舉措將可持續發展目標化為日常行動及實際價值。 從節約用水、擴展回收計劃，到透過其全球品牌安裝離網太陽能裝置，TERREPOWER 的各項努力體現一個信念：可持續發展、創新與盈利能力可同步提升。 公司持續將其可持續發展報告與可持續會計準則委員會 (SASB) 及氣候相關財務披露工作小組 (TCFD) 等領先框架校正，並積極應對不斷演變的歐洲規例，例如碳邊境調整機制 (CBAM) 及《歐盟零毀林法案》(EUDR)。 2025 年，公司在 EcoVadis 可持續發展評級上錄得 15% 的按年升幅，清晰展示在強化管治、透明度及全企業可持續發展實務上的穩步進展。

2025 年報告闡述 TERREPOWER 的前瞻優先要項：擴大可再生能源應用、加速範疇 1、2 及 3 的減排、提升核心重用率，以及將可持續發展持續融入全企業的營運決策之中。 如欲查閱《2025 年企業可持續發展報告》全文，請瀏覽 www.terrepower.com。 有關 TERREPOWER TERREPOWER（前稱 BBB Industries）按產量計為全球最大的可持續製造商。 公司成立於 1987 年，承襲創新傳統，現為全球專注於售後市場的領導企業，專門為汽車及工業市場提供優質零件。 TERREPOWER 總部設於阿拉巴馬州達芙妮，在全球擁有超過 10,000 名專職員工，並於北美及歐洲建立廣泛的營運版圖，包括 19 座可持續製造設施、14 個配送中心，以及 28 個品牌，產品銷往超過 90 個國家。 TERREPOWER 致力於強化供應鏈可靠性、減少浪費，並推動循環經濟發展。 詳情請瀏覽 www.terrepower.com。

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