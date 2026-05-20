希爾思寵物營養宣布 2026 希爾思全球論壇----「健康皮膚始於內在」：探索腸皮軸之聯繫

現已開放亞洲地區獸醫專業人士免費線上註冊，獲取皮膚與腸胃健康的最新洞見及營養策略 香港2026年5月20日 /美通社/ -- 全球科學營養領導品牌希爾思寵物營養（Hill's Pet Nutrition）今日宣布，2026 希爾思全球論壇將於 6 月 22-24 日在泰國普吉島舉行，並同步向全球直播。此論壇是全球獸醫專業人士規模最大的免費教育機會之一，匯集了頂尖獸醫專家，共同探討營養的力量，以及如何透過強化腸道微生物群來支持皮膚健康。 主題為「健康皮膚始於內在」的論壇即日起開放報名。本屆年度盛會將以希爾思領先的微生物菌叢 (microbiome) 與營養科研為基石，深入探索腸道與皮膚健康之間的聯繫。與會者可透過希爾思獸醫學院（Hill's Veterinary Academy）平台觀看全球直播。線上註冊者亦可在活動結束後，隨選觀看所有議程影片。

• 中國大陆 • 澳洲 • 日本 • 新加坡 • 韓國 • 台灣地区 • 泰國 希爾思寵物營養公司全球首席獸醫官 Dr. Jolle Kirpensteijn表示：「今年的希爾思全球論壇彰顯了我們支持獸醫專業人士的承諾，透過提供世界級的教育資源，分享最新的科研成果與產業趨勢。在希爾思，我們深信微生物菌叢 (microbiome) 的力量及其對寵物整體健康的影響，並以能為獸醫師提供創新技術、協助其應對複雜的皮膚與腸胃病例為榮。」 屆時將有十多位享譽國際的獸醫專家分享專業見解與實務應用，為臨床決策提供指引。探討議題涵蓋『腸—皮軸』、創新皮膚病診療方案，以及貓咪與小型及迷你犬隻的進階護理。本次頂尖的講師陣容包括：

大會主題講師 Domenico Santoro, DVM, MS, DrSc, PhD, DipACVD, DipECVD, DipACVM （佛羅里達大學獸醫學院皮膚科教授）：將為論壇揭幕，分享腸道微生態與皮膚健康之間錯綜複雜的內在聯繫。

（佛羅里達大學獸醫學院皮膚科教授）：將為論壇揭幕，分享腸道微生態與皮膚健康之間錯綜複雜的內在聯繫。 大會主題講師 Elise Robertson, BS BVetMed MANZCVSc(Feline) DipABVP(Feline) FHEA FRSB FRCVS, ABVS® Recognised American Board-Certified Specialist in Feline Practice ：將剖析專業知識、情感與文化素養，如何定義現代貓科臨床實務。

：將剖析專業知識、情感與文化素養，如何定義現代貓科臨床實務。 Alyssa Toillion, BS, MPH, PhD （希爾思全球臨床營養與功效資深科學家）：將分享水解蛋白食品結合特殊益生元纖維，對成犬皮膚健康的正面影響。

（希爾思全球臨床營養與功效資深科學家）：將分享水解蛋白食品結合特殊益生元纖維，對成犬皮膚健康的正面影響。 Sara J. Ramos, DVM, DACVID（Capital Area Veterinary Specialists 與 Veterinary Specialists of Greater New Orleans 皮膚科醫師）：將解析犬異位性皮膚炎最新進展，並探討犬貓食物排除試驗的臨床成效。

希爾思寵物營養亞洲區獸醫事務總監 Dr. Jill Zigomanis 表示：「在希爾思，我們始終以科學領航，為獸醫夥伴提供具備科學實證的工具，確保寵物獲得最好的醫療照顧。希爾思全球論壇專為不停追求改善治療結果的專業人士而量身打造；透過與頂尖專家交流並獲取前沿洞見，我們致力於協助獸醫師提升醫療品質，並共同守護寵物健康。」 希爾思寵物營養致力於透過創新的處方與保健營養守護寵物健康。本次論壇將重點解析支援皮膚、腸胃及整體健康的希爾思核心產品與科學。

欲了解更多有關 2026 希爾思全球論壇詳情，包括詳細議程、完整講師陣容及免費線上報名資訊，請點擊上方連結造訪希爾思獸醫學院。 關於希爾思寵物營養 創立逾 75 年，堅持科學主導的寵物營養，希爾思致力於幫助豐富和延長人與寵物間的特殊關係。希爾思致力於對狗和貓的具體需求的科學理解進行開創性研究。身為全球獸醫推薦領先品牌，「知識」是我們的首要成分；希爾思擁有近 200 位獸醫師、營養學博士及食品科學家，共同研發寵物健康的突破性創新方案。希爾思處方食品（Prescription Diet）與Science Diet寵物食品系列於全球獸醫診所及寵物專業零售通路販售。欲瞭解產品與營養理念，請造訪 HillsPet.com

即時發布 Melissa Chesnut

全球企業傳訊總監

[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-2026--302776480.html SOURCE Hill's Pet Nutrition