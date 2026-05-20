方德證券及方德資本獲香港證監會批准新增虛擬資產業務資格 成為少數三類牌照同步獲批的金融科技持牌券商

香港2026年5月20日 /美通社/ -- 九方智投控股集團（9636.HK）旗下方德證券有限公司（Forthright Securities Company Limited）及方德資本有限公司（Forthright Capital Company Limited）近日正式獲得香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）批准，在原有第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的基礎上，同步新增虛擬資產相關業務資格。 公開信息顯示，這是香港市場少數有金融科技持牌券商在第1、4、9類牌照上同步獲批虛擬資產業務資格，意味着方德正式具備在合規框架內為客戶提供虛擬資產「交易執行+投資顧問+資產管理」全鏈條服務的資質。

一個賬戶、一套服務、全資產覆蓋 目前香港虛擬資產持牌生態主要由兩類機構構成：一類是持有VATP牌照的虛擬資產交易平台，以撮合交易為核心功能；另一類是在傳統證券牌照基礎上獲得VA業務資格的持牌機構，後者能夠將虛擬資產納入更廣泛的投資服務和資管框架中。 業內人士指出，對於投資者而言，單純的交易通道已不是稀缺資源，真正的痛點在於如何將虛擬資產納入整體資產配置，並獲得專業的投顧建議和組合管理服務。方德此次三項資格齊備，使其成為市場中少數能夠同時解決「怎麼買、買什麼、如何管」的持牌機構之一。

據了解，牌照升級完成後，方德的客戶可在同一平台、同一賬戶體系下統一管理港美股與虛擬資產，並獲得覆蓋兩類資產的專業投資顧問建議及資產管理服務。在服務模式上，據介紹，方德正依託集團在AI與投研科技領域的長期積累，構建以「AI+投顧」為核心驅動的新一代服務體系，將人工智能技術深度應用於投研建設、客戶服務、配置建議，為不同風險偏好的客戶提供個性化的跨資產配置方案。 方德證券相關負責人指出："虛擬資產正從一個獨立的交易品種，演變為全球資產配置中不可忽視的一環。市場的下一個增長點不在於平台數量，而在於能將虛擬資產真正嵌入專業的投資服務體系中。這正是方德的差異化所在，也是我們持續投入的方向。"

據悉，方德將嚴格按照香港證監會對虛擬資產業務的最新監管要求完成合規部署，確保客戶在參與虛擬資產投資時享有與傳統證券業務同等水平的投資者保障。 互聯網券商加速佈局虛擬資產賽道 從行業趨勢看，自2023年香港證監會明確虛擬資產持牌制度以來，已有多家互聯網券商及傳統金融機構陸續申請或獲批相關業務資格。方德此次獲批被市場視為互聯網券商在虛擬資產領域深化佈局的又一標誌性事件——區別於多數機構僅獲批交易資格，方德在交易、投顧和資管層面的同步獲批，意味着其已具備從產品能力到合規資質的完整基礎設施，有望推動香港虛擬資產市場從單一交易場景向專業配置服務演進。

九方智投控股（9636.HK）作為港股上市的投研科技集團，近年來持續推進海外業務佈局。方德作為集團旗下持牌券商平台，定位為以「AI+投顧」驅動的新一代互聯網券商。此次虛擬資產三項業務資格的落地，被視為集團在港擴展金融服務版圖的關鍵一步，也為其「全資產配置平台」的戰略定位提供了實質性的牌照支撐。 有分析認為，隨着全球虛擬資產監管框架日趨清晰，香港市場的競爭焦點正在從「誰能拿到牌照」轉向「誰能提供更完整的服務」。在這一邏輯下，同時具備交易、投顧、資管三項資格的機構，或可在金融科技券商业务领域下一階段的客戶爭奪中佔據先機。

關於方德證券 方德證券有限公司是九方智投控股（9636.HK）旗下持牌券商，持有香港證監會第1、2、4、5類牌照及虛擬資產業務資格，以「AI+投顧」驅動，立足香港，智投全球，致力成為AI時代下更懂客戶、更快服務、更強投研的新一代互聯網券商。

方德證券有限公司（Forthright Securities Company Limited，中央編號：BGP713）持有香港證監會第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）及第5類（就期貨合約提供意見）受規管活動牌照；方德資本管理有限公司（Forthright Capital Management Limited，中央編號：BEL626）持有香港證監會第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動牌照。2026年5月，方德證券及方德資本同步完成牌照條件升級，在原有第1類、第4類及第9類受規管活動的基礎上，新增虛擬資產相關業務資格。方德財富管理有限公司持有香港保監局一般保險及長期保險牌照（保險中介人牌照號碼：FB1459）。

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