專攻安心列印，普羅森推大尺寸光固化旗艦機 Mighty Revo MAX

隨著3D列印市場成熟，創作者對大尺寸模型的需求快速成長，中大尺寸光固化機台已成為個人工作室與小型代印服務的剛需。但大尺寸機台一直有個「痛」：印一件大模型動輒10幾個小時，萬一印到一半停電、溫度變化、樹脂不夠，整批報廢；維護也麻煩，換料、換膜、清機台都很耗時。

台北2026年5月20日 /美通社/ -- 台灣在地3D列印品牌普羅森（Phrozen）今（20）日發表全新大尺寸光固化 16K 3D列印機 Sonic Mighty Revo MAX，主打「大件列印，小事一件」，針對長時間列印穩定性、維護效率與智慧監控全面升級，鎖定進階創作者、個人工作室、代印服務業者，以及想直接挑戰大尺寸機台的新手玩家。

「我們觀察到很多使用者想升級大尺寸機台，但又怕風險太高，」普羅森執行長吳彝任表示，「Mighty Revo MAX 要做的，就是把這份不確定性降到最低，讓大尺寸列印成為可以放心交付的工作流程。」

五大升級，從「印得大」到「印得穩」

一、雙加熱自由控溫+斷電續印，長時間列印不怕半夜出事

Mighty Revo MAX 搭載「腔體+料槽」雙加熱系統，這在同級機台中相當少見。機身內建雙加熱風扇，大約5分鐘就能快速升溫並維持恆溫，腔體溫度可依列印需求自由調整；使用者還可選配料槽加熱模組，直接從源頭加熱樹脂，在低溫環境或使用高黏度工程樹脂時也能順利出件。 Mighty Revo MAX 同時還內建「斷電續印」功能，萬一印到一半跳電，機器會自動記憶進度，來電後接續列印，不用整批重來。