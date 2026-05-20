Sumsub 調查顯示大中華區消費者日益使用 AI 代理代為決策 逾四成曾經歷不良後果

隨著監管機構警告大眾留意相關欺詐、資料外洩及濫用風險，77% 臺灣消費者認為驗證 AI 代理將有助提升使用信心 臺北2026年5月20日 /美通社/ -- 全球驗證服務及反欺詐的領先企業 Sumsub 發布最新調查結果，發現即使存在一定的安全風險，消費者仍日益授權 AI 代理自主作出決策及行動。消費者對 AI 代理的理解仍可能落後於其實際應用速度，加劇數碼環境中有關信任、問責和消費者保障的挑戰。 AI 代理的使用於近月呈上升趨勢，消費者主要在熟悉的應用程式及服務平台中接觸 AI 代理，包括電商平台、銀行及支付應用程式、旅遊與休閒服務，以及社交與即時通訊平台。AI 代理多被用於回答問題、整理及總結資訊、協助規劃消費或行程，和自動處理日常事務等；在部分情境中，AI 代理甚至會直接代替消費者執行操作，例如完成交易或進行付款。

Sumsub 大中華區 AI 代理消費者信任調查於中國大陸市場、香港市場及臺灣市場訪問 1,050 位消費者，發現 44% 曾經歷至少一次與 AI 代理相關的不良後果，包括未經授權的操作行為（20%）和付款（16%）、個人資料外洩（20%）、欺詐（16%）和帳戶遭到操控（13%）。隨着 AI 代理能力及自主程度不斷提升，其潛在風險亦引起全球監管機構關注，當中新加坡於 2026 年 1 月推出全球首個由政府主導的「代理式人工智慧監管模式架構」（Model AI Governance Framework for Agentic AI），針對 AI 代理的發展、風險管理、隱私保護與倫理原則提供指引。同月，臺灣亦正式公布施行《人工智慧基本法》，象徵相關監管從原則性指導，逐步走向制度化與法制化。

不過，是次調查亦顯示，於今年第一季，已有 37% 的中國大陸市場、20% 的臺灣市場，以及 15% 的香港市場消費者曾授權 AI 代理代為作出決策。唯不足一半受訪者能正確分辨 AI 代理與其他 AI 應用的分別，當中臺灣僅 39%，反映大眾對 AI 代理可被授權執行的行為以及仍需保留人類確認的環節，存在明顯的進一步提高發生風險與負面影響的可能性認知落差，進一步增加發生負面影響的機會。 報告重點包括： 59% 自認為是「早期採用者」（Early Adopter）的受訪者表示，信任 AI 代理在不經人類覆核決定的情況下運作。

近八成臺灣受訪者表示 不確定（41%）或不知道（31%） 服務平台可能已訂定 AI 代理相關的使用規範或條款。

服務平台可能已訂定 AI 代理相關的使用規範或條款。 當服務平台對 AI 代理的使用加以限制時，44% 的臺灣消費者 仍會繼續使用 AI 代理 ，例如只以 AI 代理支援決策過程而自行完成操作、嘗試繞過限制，或轉用容許 AI 代理運作的平台等。

，例如只以 AI 代理支援決策過程而自行完成操作、嘗試繞過限制，或轉用容許 AI 代理運作的平台等。 臺灣消費者對 AI 代理失誤時的問責歸屬意見分歧，其中 37% 認為應屬各方「共同責任」，而非 由 AI 開發者、服務平台或用戶 獨自承擔責任 。

由 AI 開發者、服務平台或用戶 。 77% 臺灣消費者認同驗證 AI 代理能核實其身分、權限及行為，有助提升使用信心。

Sumsub 亞太區副總裁 Penny Chai 表示：「AI 代理即使確實能大幅提升效率，在責任歸屬與問責層面，仍無法取代人類承擔最終責任。AI 代理應擔當副駕駛角色，提供協助，而非在缺乏監督下獨立行事。現今科技以前所未有的速度發展，消費者與企業最需要的，是能夠明確知道決策是怎樣誕生的、由誰負責，以及一旦出現問題應如何處理。只有妥善釐清這些關鍵問題，才能推進整個數碼環境的互信，鼓勵更廣泛應用，同時確保創新發展不會以安全為代價。」 AI 代理實驗性應用興起，人類必須繼續擔當最終把關角色

消費者對 AI 代理的信任與其潛在威脅密切相關。調查指出大中華區消費者普遍較能接受 AI 代理處理非財務相關的低風險工作——超過七成受訪者每週至少使用一次 AI 代理，主要用於提問、生成內容、整合或摘要資訊，以及整體規劃或資料搜集等輔助功能。然而，當涉及金錢決策時，消費者信心明顯下降，反映在後果較重大的情境下，必須清楚界定 AI 代理自主行為的界線。 進一步反映這種人類監督期望的是，77% 的大中華區消費者同意 AI 代理執行操作前先由人類確認會令他們感到更安心，特別是在涉及付款、敏感數據或不可逆轉的決策時。這些調查結果顯示，隨著 AI 代理自主運作的能力提升，人類仍然必須擔當最後的把關者。

數碼信任有賴穩健的驗證機制及公私營機構緊密合作 消費者於調查之中清晰指出有助重建信心的三大關鍵因素，包括服務平台的消費者保障（43%）、額外的驗證檢查（40%）與加強法例監管（34%）。此外，超過七成受訪者同意，驗證 AI 代理將有助提升使用信心。 消費者信任亦散落在不同持份者身上。有相近比例的受訪者稱其最信任 AI 平台開發者（39%）、政府與監管機構（37%），或提供獨立驗證服務的企業（36%）確保 AI 代理的安全保障及問責機制，可見相關風險並非單一持份者可獨力應對。

Sumsub 亞太區政府事務主管陳崇軒表示：「有效的 AI 代理治理必須建基於公私營機構之間的緊密合作。Sumsub 已準備好與政府、監管機構及業界夥伴攜手合作，共同訂立明確標準、改善問責機制，以及提升大眾對負責任使用 AI 代理的意識，以保障消費者與企業，並確保相關系統能夠在具體而可執行的安全框架下運作。」 因應市場對清晰問責機制的迫切需求，Sumsub 已在其 Know Your Agent（KYA）框架下推出 AI 代理驗證解決方案，應對不斷增加的風險及信任挑戰。該方案透過將 AI 代理的行為與經驗證的人類身分進行綁定，確保只有獲授權及可信的自動化系統可執行操作，從而建立明確的人類問責，同時保障消費者及企業免受 AI 欺詐的風險影響。

如欲了解更多有關 Sumsub AI 代理驗證解決方案及 KYA 框架，請瀏覽：https://sumsub.com/blog/know-your-agent/ 研究方法備註： Sumsub 大中華區 AI 代理消費者信任調查由 Sumsub 委托獨立市場研究機構 Blackbox 於 2026 年 4 月進行，以評估消費者對使用 AI 代理的接受程度及使用情況。是次調查共訪問 1,050 名來自中國大陸市場、香港市場及臺灣市場的消費者，分析其對 AI 代理的信任水平、在不同複雜程度與風險情境下，把決策及任務交由 AI 代理處理的意願，以及影響使用 AI 代理的考慮因素。調查同時探討受訪者的實際使用行為、對平台規則與限制的認知程度，以及目前在安全保障、個人私隱與問責方面的疑慮如何影響 AI 代理的廣泛應用。

關於 Sumsub Sumsub 是全球領先的一體化驗證平台，致力為企業實現零欺詐。透過靈活且無需編程的解決方案，Sumsub 的服務涵蓋包括身分和企業驗證，以至持續交易監控等整個驗證流程從，並能迅速因應不斷變化的風險、監管規例與市場需求而調整。 Sumsub 獲 Gartner、Forrester 及 IDC 認可為行業領導者，憑藉無縫的整合能力與先進的反欺詐技術，提供業界頂尖的驗證表現。同時，Sumsub 亦透過其 AI Academic 計劃積極發展負責任的 AI 創新，與國際知名學術界及頂尖機構攜手合作，提升全球應對 AI 欺詐的韌性。

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