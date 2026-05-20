範式與歡喜傳媒達成戰略合作 共拓「AI+文娛」智能新生態

香港 - 2026年5月20日 - 領先的通用人工智能公司范式智能技術集團股份有限公司（「範式」，股份代號：6682.HK）今日宣佈，與知名影視文娛企業歡喜傳媒（股份代號：1003.HK）簽訂戰略合作與合資框架協議。雙方將憑藉範式全棧AI技術能力，結合歡喜傳媒豐富的影視數據、IP及製作資源，攜手推動文娛產業由數碼化邁向智能化的跨越式升級。



根據協定，雙方計劃成立合資公司作為合作平台，並在多個領域開展深度合作，包括數據合作、影視領域大模型研發、探索AI解決方案在新文娛場景的應用、聯合出品影視項目及相關知識產權開發，以及探索建立資源合作。



同時，雙方亦訂立大模型 API 服務框架協議，歡喜傳媒意向採用範式的大模型 API 服務，計劃在三年內，通過 Token 消耗產生的累計服務金額預計不低於 2 億美元。此長期採購安排，充分彰顯市場對範式技術平台實力、系統穩定性及商業化落地能力的高度認可，為公司帶來長期穩定的收入增長，進一步鞏固業績基礎。



範式創始人兼CEO戴文淵博士表示：「文娛是 AI 落地極具價值的核心場景，此次與歡喜傳媒達成深度戰略合作，是雙方強強聯手、共建行業新生態的戰略共識。作為全域全棧 AI 基礎設施與技術服務的龍頭，範式將充分發揮自身在大模型研發、AI 智能體、異構算力調度及 Token 生態方面的核心優勢，深度賦能文娛產業全鏈路革新。未來雙方將憑藉各自技術壁壘與產業資源深度協同，共同開拓 AI 文娛產業的全新增長潛力。」



合作核心戰略價值



一、範式的全棧AI能力實現了從平台到文娛生態的關鍵一躍。範式將輸出自主研發的全棧AI能力，結合歡喜傳媒在影視領域的數據、場景與IP資源，能夠將技術能力直接嵌入內容製作與營運流程，加速從技術能力向場景價值的轉化。



二、文娛影視迎來全鏈路的重塑。從輔助創作到智能製作，從虛擬演員到互動影遊，AI正在重塑內容生產全流程。雙方將在聯合出品、數字人演員開發、AI模擬人劇集、互動影遊等前沿方向開展深度協同，推動AI從輔助工具升級為內容創作的核心引擎。憑藉範式在國產算力適配及軟硬件一體化交付方面的獨特優勢，本次合作將顯著降低影視行業應用AI技術的門檻與成本，加速前沿技術在真實文娛專案中的大規模落地。



歡喜傳媒是影視行業的領先企業，長期與張藝謀、王家衛、陳可辛、寧浩、徐峥等知名導演保持緊密合作，在電影製作、內容開發及線上娛樂方面累積了豐富的產業資源與內容基礎。



此次強強聯手，既是範式拓展 AI 應用場景、深耕產業賦能的重要佈局，也將樹立文娛行業智能化轉型新標杆。雙方將立足技術融合與行業需求，探索 AI 文娛創新融合模式，合力打造優質智慧文娛內容，搶佔產業升級機遇，推動行業邁向高品質智能發展新階段。



