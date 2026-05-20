卡巴斯基支持香港警署 共築香港網路安全保障

香港 - 2026年5月20日 - 2026 年 5月，香港警務處網路安全及科技罪案調查科正式發佈《網路安全報告 2025》，系統梳理了香港網路安全態勢、關鍵基礎設施面臨的風險與防禦方向。卡巴斯基作為網路安全特別行動小組的正式成員，憑藉全球威脅情報能力，為報告提供了關鍵資料與技術支援，持續助力香港構建高效、協同的網路安全防護體系。



2025年，香港整體科技罪案與破壞性網路攻擊有所減少，然而針對性網路威脅情報卻同比明顯增加。網路攻擊來自世界各地，部分由國際駭客組織發起，本港關鍵基建網路仍存在安全薄弱環節。報告認為，跨機構協同及全球威脅情報共用，是抵禦複雜網路威脅的關鍵所在。作為全球網路安全和數位隱私公司，卡巴斯基憑藉覆蓋亞太及香港地區的威脅監測網路，持續為香港警務處提供即時威脅情報、攻擊趨勢分析及安全防禦建議，為報告的專業性與權威性提供支撐。



卡巴斯基大中華區總經理鄭啟良表示："網路威脅無國界，香港作為亞太金融與數位化樞紐，其網路安全防護需要多方力量的深度協同。卡巴斯基始終重視與香港警務部門的合作，依託我們的全球威脅情報庫與當地語系化分析能力，助力香港精准識別跨境網路攻擊、提前預警潛在風險，守護關鍵基礎設施與市民數字生活安全。"



他還進一步補充："當前網路攻擊手法正朝著隱蔽化、產業化、跨境化發展，卡巴斯基將持續深化與香港警方的合作，強化威脅情報共用、聯合防禦演練與安全能力建設，與各方一道築牢香港的網路安全防線，為香港數位化轉型保駕護航。"



卡巴斯基長期深耕亞太地區網路安全領域，針對金融、能源、關鍵基礎設施等行業，持續輸出威脅情報、安全解決方案與技術支援，已成為區域內網路安全協作的重要力量。此次參與《網路安全報告 2025》編制，是卡巴斯基踐行 "安全共建、風險共治" 理念的重要體現，也為香港構建更具韌性的網路安全生態注入了動能。







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