富蘭克林鄧普頓與 DigiFT 透過 BENJI 策略合作推進機構級代幣化

新加坡 - 2026年5月20日 - DigiFT 為一家受監管並專注於機構級真實世界資產的數碼資產交易所，與管理資產規模達 1.74 萬億美元的環球投資領導機構富蘭克林鄧普頓，今日宣布建立長期策略合作夥伴關係，透過 DigiFT 平台向認可及機構投資者提供 Benji Technology Platform 及其相關代幣化產品。DigiFT 持有新加坡金融管理局 (MAS) 發出的資本市場服務牌照及認可市場營運商牌照，此項監管地位使 DigiFT 獲明確授權，可在新加坡向機構投資者分銷受規管證券型代幣。



（左）DigiFT 創辦人兼集團行政總裁 Henry Zhang；（右）富蘭克林鄧普頓數碼資產合作關係發展高級副總裁 Chetan Karkhanis

是次合作建基於雙方早已共同致力推動的機構級代幣化。富蘭克林鄧普頓於2021年推出首隻使用公有區塊鏈處理交易、以及記錄股份擁有權的美國註冊互惠基金。DigiFT 已建立亞洲其中一個監管覆蓋最全面的機構級代幣化資產分銷平台，在新加坡及香港均持有牌照，包括香港證券及期貨事務監察委員會頒發的第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）牌照。是次合作匯聚雙方的相關往績：DigiFT 將擔任亞洲區主要分銷商，雙方亦致力隨時間推移擴大合作範圍。



此項合作正值關鍵時刻。2025 年，在公有區塊鏈上分銷的代幣化真實世界資產由約 55 億美元增至 186 億美元，而代幣化美國政府證券則成為領先的機構資產類別。此增長凸顯數碼市場的結構性低效：機構資金往往以不產生收益的穩定幣或交易所內結餘形式持有，而傳統基金基礎設施仍受既定結算周期限制。Benji Technology Platform 及其相關代幣化產品旨在透過富蘭克林鄧普頓專利申請中的 Intraday Yield 機制，支援將可持續累積收益（包括日內收益累積）的美國政府證券策略代幣化，以填補此缺口。該平台亦支援許可型錢包之間全天候的可轉讓性，以及近乎即時的鏈上結算，從而支援一系列潛在的機構庫務管理、支付及結算應用場景，以及供機構市場參與者使用、可部署於交易所外的抵押品。



DigiFT 創辦人兼集團行政總裁 Henry Zhang 表示：「DigiFT 的創立基於一項明確信念：機構投資者理應能透過符合其所需監管標準的平台，接觸全球最佳的鏈上金融工具。與富蘭克林鄧普頓的合作體現這一信念，並標誌着一項長期策略合作的開始，旨在將代幣化解決方案推向市場。」



富蘭克林鄧普頓數碼資產合作關係發展高級副總裁 Chetan Karkhanis 表示：「我們選擇的合作夥伴，反映我們致力為業界帶來區塊鏈及代幣化裨益的長期承諾，而非僅着眼於近期分銷目標。DigiFT 的領導力與創新優勢，加上其建立的機構級基礎設施，為這項合作奠定堅實基礎。這僅僅是起步，我們預期這將發展成為一段持續擴展且長久的合作關係。」









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