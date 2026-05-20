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出版：2026-May-20 13:50
更新：2026-May-20 13:50
Media OutReach Newswire

香港仔工業學校學生研發冷鏈監控系統《鮮境之瞳》獲批專利

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助物流業大幅減省損耗　展現新世代科研與寄宿教育成果

香港 - 2026年5月20日 - 香港仔工業學校 (天主教慈幼會) 正式宣佈，該校學生研發的創新冷鏈智能監測系統——《鮮境之瞳》，已於2026年4月下旬獲《香港知識產權公報》公布獲批香港專利。該作品早前亦於「創新與領航—新世代校際物流賽」中，從40支港澳參賽隊伍中脫穎而出，勇奪全場總冠軍。

香港仔工業學校學生研發冷鏈監控系統《鮮境之瞳》獲批專利
香港仔工業學校學生研發冷鏈監控系統《鮮境之瞳》獲批專利

創新有機半導體技術 提前48小時預警變質

針對全球每年高達13億噸生鮮食品因冷鏈失效而浪費的痛點，香港仔工業學校的學生團隊研發出《鮮境之瞳》系統。該系統採用先進的有機半導體技術，開發出具備低成本及零發熱特性的微型傳感器，能實時監控貨物的溫濕度及氣體濃度。

結合AI雲端分析，系統能提前48小時預警食品變質並自動通知分銷商。數據顯示，該系統能有效協助企業將生鮮損耗率由20%大幅降至5%以下，每百噸生鮮可減少15噸浪費，並增加收益逾45萬港元，為物流業的可持續發展（ESG）提供強大支援。

源於生活觀察 補足市場缺口

研發團隊成員有黃添誠（中二）、陳禮謙、劉浩然及彭偉超（中四）等多位同學。研發靈感源自同學在日常生活中觀察到大量蔬果在運輸途中受損，而現有市場的系統大多應用於大型工業，存在成本高昂、體積大且不夠靈活等缺點。

團隊成員劉浩然同學指出，《鮮境之瞳》具備低成本模組化設計即時本地預警機制，有助中小型及初創團隊應用於日常運輸中，解決貨物毁壞的問題，填補了市場空白。彭偉超同學補充，使用有機半導體令監測器既便宜又節能。

寄宿生活培育卓越素質 「學讀書、學做人」

是次專利發明的成功，體現了香港仔工業學校獨特的寄宿教育成果。校方表示，同學於2025年暑假主動組隊並結合校內科研項目參賽，展現了自發學習、勇於創新、追求卓越的精神。

同學在分享中提到，寄宿生活對研發過程大有幫助。透過與隊友共同生活，他們學習到團隊協作、責任感及時間管理。劉浩然同學表示：「離開屋企後需要自律分配時間，減少了無意義的手機使用，並將更多專注力投放在到思考和社會觀察上。」




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關於香港仔工業學校

香港仔工業學校創辦於1935年，由天主教慈幼會管理，為香港極少數提供寄宿計劃的政府資助主流中學。學校透過規律的日常作息與團體生活以全方位支援學生成長，以「學讀書、學做人」的理念，培育學生在學業、創科應用及個人品格上的均衡發展。

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