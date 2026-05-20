富匙公佈全新戰略，針對海外商家打造AI Agent

新加坡 - 2026年5月20日 - 5月20日，移卡（9923.HK）旗下富匙科技宣佈戰略升級，正式推出面向海外商戶的通用數字員工產品——Fynix AI shop。



不同於以往的營銷工具或客服系統，Fynix AI shop更像是一位真正能夠參與經營的"數字員工"。它不僅能夠理解商戶需求、拆解任務、自動執行操作，還能夠圍繞"獲客—轉化—支付—複購"的完整鏈路，協助商戶完成日常經營。



從本質上看，這並不是一次簡單的產品更新，更像是商戶數字化經營模式的一次範式切換。這也意味著，富匙正從傳統SaaS服務商，邁向AI Agent驅動的新階段。



AI Agent，正在成為下一代商業基礎設施



過去幾年，企業數字化更多停留在工具化階段：商家購買SaaS軟件，再由人工完成操作。而隨著大模型能力持續演進，AI正在從"輔助工具"向"執行主體"轉變。



AI Agent的核心價值，不再只是回答問題，而是能夠理解目標、調用工具、完成任務，並形成閉環執行的能力。這也是為什麼，全球科技行業正在迅速將AI Agent視為下一代企業軟件的重要方向。



根據IDC預測，到2030年，AI解決方案與服務相關投資預計將累計為全球經濟帶來22.3萬億美元影響，占全球GDP的3.7%。



海外市場也已經出現一批代表性玩家。比如Salesforce推出Agentforce，Sierra AI等新興AI公司也在資本市場獲得高估值，行業普遍給予相關企業30—60倍ARR（年度經常性收入）的估值水準。背後反映的，其實是市場對於"AI員工"長期商業價值的預期。



富匙此次推出Fynix AI shop，一個重要背景，是其長期服務東南亞商戶過程中觀察到的市場斷層。



目前，東南亞大量中小商戶的數字化經營仍然呈現明顯的"拼接式結構"：收銀、會員、營銷、配送、客服等系統彼此割裂，數據無法互通，很多經營動作仍高度依賴人工。這意味著，商戶雖然上了系統，但並沒有真正實現經營效率提升。而AI Agent的出現，則讓統一經營入口成為可能。



富匙想解決的，並不是某一個環節的效率問題，而是讓AI直接替商戶完成經營動作。換句話說，Fynix AI shop不再只是提供工具，而是在嘗試承擔"經營執行者"的角色。相比傳統SaaS模式需要商戶"學習軟件"，Fynix AI shop更像是讓商戶"管理員工"。



這一變化背後，本質上是企業服務行業從"賣工具"向"賣結果"的轉變。



與此同時，當前AI行業一個越來越清晰的共識是：大模型能力正在快速趨同，真正拉開差距的，開始變成AI與真實商業世界的連接能力。



富匙顯然意識到了這一點：相比歐美AI公司主要聚焦模型與生成能力，富匙更強調"支付+CRM+AI"的深度融合，更加貼近交易場景。



可以看到，Fynix AI shop背後連接的，並不只是一個聊天機器人，而是一整套真實經營體系：它既能夠調用CRM數據理解用戶，也能夠通過支付系統完成交易，還能打通WhatsApp、Telegram、Google、配送平台等外部生態。



這意味著，AI不只是"會聊天"，而是真正具備了"做生意"的能力。而這恰恰也是AI Agent商業化過程中最難的一部分。



這些問題已經不僅是演算法問題，而是工程能力、商戶網路、支付能力以及長期行業積累的綜合體現。某種程度上，這也是AI行業正在出現的新趨勢：真正有機會構建壁壘的，不一定是單純的大模型公司，而是那些能夠把AI嵌入真實產業流程中的企業。



從"SaaS工具"到"AI員工"



從功能層面看，Fynix AI shop就像"龍蝦"skills一樣能夠自動執行任務，呈現出明顯的"數字員工"特徵，其核心能力包括：