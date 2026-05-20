第 13 屆國際「施予的藝術」紀念日於全球 190 個國家舉行

印度布巴內斯瓦爾2026年5月20日 /美通社/ -- 第 13 屆國際「施予的藝術」紀念日 (International Day of Art of Giving) 秉承 Achyuta Samanta 博士的遠大願景，今年於在全球六大洲共 190 個國家舉行慶祝活動。 此外，「施予的藝術」(Art of Giving) 運動的支持者及各界友好亦於全球 50,000 個地點參與相關活動，包括國際排球總會 (FIVB) 全部 222 個成員國、印度全部 28 個邦及 8 個聯邦屬地、全國所有城市與城鎮，以及奧里薩邦所有地區總部、分區及鄉村議會。 單在奧里薩邦，當日便有 20,000 個地點舉行慶祝活動。 值此第 13 屆國際「施予的藝術」紀念日之際，該運動直接惠及了近 2,500 萬人，包括追隨者及支持者。

過去一星期，「施予的藝術」各項活動已於全球各地及印度多個城市舉行，吸引社會各界人士踴躍參與。 國際「施予的藝術」紀念日每年均設有不同主題。 今年主題為「樂享共輝」(Share to Shine)，寓意與他人分享快樂的同時，亦能促進自身成長與進步。 作為今年慶祝活動的一部分，奧里薩邦超過 3,000 個地點舉行了排球及球網派發活動。 秉承 Achyuta Samanta 博士發展體育運動，以及促進青年和睦與友誼的遠大願景，今年共派發了 9,100 個排球。 Samanta 博士表示：「我能夠成就今天的自己，全因『施予的藝術』這個理念。 正因這項運動，我感受到人們的溫暖、關愛與情誼。」

一項慶祝第 13 屆「施予的藝術」紀念日的大型活動於布巴內斯瓦爾舉行，吸引社會各界人士踴躍參與。 由著名印度歌手 Shaan 演唱的「施予的藝術」主題曲亦於活動期間正式發布。 出席活動的嘉賓包括印度人民院議員 Rabindra Narayan Behera、榮獲「蓮花裝飾勳章」(Padma Bhushan) 的印度網球傳奇 Leander Paes、藏傳佛教大師兼瑞士利帕國際中心 (Ripa International Center) 精神導師 Getrul Jigme 仁波切、Baba Ram Narayan Das，以及費米娜印度小姐 (Femina Miss India) Nikita Porwal 等。 一如往年，備受尊崇的「施予的藝術英雄獎」(AOG Hero Awards) 頒發予著名醫學專家 Bidyut Das博士、扶輪社成員 Ajay Agrawal，以及 KIIT 教授 Kumar Debadatta，以表彰他們對社會服務作出的卓越貢獻。 每位得獎者均獲頒 10 萬盧比獎金。

出席是次活動的還包括 KIIT 及 KISS 校長 Saranjit Singh 教授，以及多位高級行政官員。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-13--190--302777348.html SOURCE Art of Giving (AOG)