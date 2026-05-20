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出版：2026-May-20 15:19
更新：2026-May-20 15:19
PR Newswire

Now True 粵語配音節目 為本地觀眾提供貼心選擇 《癲造之才》（Marty Supreme）配音版強勢推出

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香港2026年5月20日 /美通社/ -- Now TV致力提升觀眾的觀影經驗，近年更為世界各地的頂級節目製作粵語版本，為香港觀眾提供更貼心的節目選擇。Now True今次特別將大熱奧斯卡提名電影《癲造之才》（Marty Supreme）作粵語配音，讓本地觀眾可用香港語境欣賞這部A24作品，有助觀眾感受演員之間對白的節奏、角色火花及幽默感，亦令馬提這個又自信、又莽撞、又不斷闖禍的角色更容易引起本地觀眾共鳴。

A24出品話題作《癲造之才》由Josh Safdie執導，並與Ronald Bronstein共同編劇，添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）同時擔任主演及監製。電影以1950年代紐約為背景，講述年輕乒乓球手馬提毛瑟（Marty Mauser）一心希望憑球技闖出名堂，即使出身平凡、資源有限，仍然不斷尋找機會，向世界證明自己不只是球桌旁的小人物。

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添麥菲在片中飾演主角馬提。角色靈感來自美國乒乓球傳奇人物Marty Reisman，但電影並非傳統人物傳記，而是以虛構故事呈現一個年輕人追逐成功、名氣與認同的過程。馬提既有天份，亦有野心，性格衝動而不安份，令他的追夢之路充滿喜劇感、壓力與失控場面。

Now True 今年為多套A24大熱作品製作粵語版本，包括《重擊人生》（The Smashing Machine）、《媽的多重悲劇》（If I Had Legs I'd Kick You）、以及妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的話題作《熟女誘罪》（Babygirl）。電影以外Now True近期亦推出多套紀實節目的粵語版本，例如: 韓國真實犯罪紀錄片《惡女》（She Killed: 5 most Notorious Female Murderers）、柏林影展得獎作品《戰火下的希望》（Khartoum）、以及《巴黎名媛舞會》（Once Upon A Debutante）、《希特拉侵略計劃》（Hitler's Countdown To War）及《名嘴絕密專訪》（David Frost Vs…）等等。期望透過把這些節目本地化，為香港觀眾帶來更親切的觀影經驗。

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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