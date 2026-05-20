Now True 粵語配音節目 為本地觀眾提供貼心選擇 《癲造之才》（Marty Supreme）配音版強勢推出

香港2026年5月20日 /美通社/ -- Now TV致力提升觀眾的觀影經驗，近年更為世界各地的頂級節目製作粵語版本，為香港觀眾提供更貼心的節目選擇。Now True今次特別將大熱奧斯卡提名電影《癲造之才》（Marty Supreme）作粵語配音，讓本地觀眾可用香港語境欣賞這部A24作品，有助觀眾感受演員之間對白的節奏、角色火花及幽默感，亦令馬提這個又自信、又莽撞、又不斷闖禍的角色更容易引起本地觀眾共鳴。

A24出品話題作《癲造之才》由Josh Safdie執導，並與Ronald Bronstein共同編劇，添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）同時擔任主演及監製。電影以1950年代紐約為背景，講述年輕乒乓球手馬提毛瑟（Marty Mauser）一心希望憑球技闖出名堂，即使出身平凡、資源有限，仍然不斷尋找機會，向世界證明自己不只是球桌旁的小人物。