飛利浦推出全新 Nature-Eyecare 顯示器系列 以業界領先護眼科技 守護香港用戶雙眼健康

結合 Circular Polarization 圓偏光技術、SoftBlue 硬件防藍光及 Flicker-free 不閃爍技術

重新定義長時間用眼的舒適體驗 香港2026年5月20日 /美通社/ -- 在數碼生活全面普及的今天，無論是工作、學習、娛樂，顯示器已成為現代人每日不可或缺的重要夥伴。然而，長時間面對螢幕所帶來的視覺疲勞、藍光傷害及眼睛乾澀等問題，亦日益受到市場關注。 全球領先顯示科技品牌 Philips（飛利浦）正式於香港市場推出全新 Nature-Eyecare 護眼顯示器系列，以突破性的護眼顯示科技，全面提升用戶視覺健康體驗。新系列結合飛利浦最強護眼技術，包括業界矚目的 Circular Polarization 圓偏光技術、獲國際認證的 SoftBlue 硬件防藍光技術，以及備受市場肯定的 Flicker-free 不閃屏技術，為香港消費者帶來更自然、更舒適、更健康的觀看體驗。

飛利浦一直秉持「以科技改善生活」的品牌理念，深信真正優質的顯示科技，不僅追求畫質與性能，更應關注每一位使用者最珍貴的視覺健康。 Nature-Eyecare 系列最大亮點，正是飛利浦領先業界的 Circular Polarization 圓偏光技術。傳統顯示器多採用線偏光設計，長時間觀看容易令眼睛肌肉持續緊張，加速疲勞感產生。飛利浦創新採用圓偏光技術，模擬自然光的傳播方式，使光線更柔和、更接近真實環境中的自然光，顯著減少長時間觀看所帶來的眼部壓力。 SoftBlue Technology 硬件防藍光技術則從面板源頭著手，有效減少有害短波藍光，同時保持色彩真實自然，不犧牲畫質表現。配合 Flicker-free 不閃爍技術，有效減少螢幕閃爍問題，讓畫面更加穩定舒適。

全新 Nature-Eyecare 系列同時兼顧性能與視覺健康，提供多款高刷新率型號： 型號 尺寸 解像度 刷新率 特點 適合邊類用家 24B2N2200G 24 吋 FHD 144Hz 入門護眼首選、慳位實用 Office 文書、學生、屋企日常使用 27B2N2200G 27 吋 FHD 144Hz 畫面更大、更舒服睇文件 長時間辦公、Zoom Meeting、Online 上堂 27B2N3500G 27 吋 QHD 144Hz 畫質更細緻、清晰度更高 設計師、內容創作者、專業工作人士 27M2N5501UK 27 吋 QHD 320Hz 超高刷新率、頂級流暢體驗 電競玩家、FPS Game、高階娛樂用家

飛利浦深信，護眼科技不應只是附加功能，而應成為新世代顯示器的核心標準。Nature-Eyecare 系列的推出，正體現品牌對用戶健康的長期承諾——讓科技不只是提升效率，更能溫柔守護每一雙努力生活的眼睛。 Philips Nature-Eyecare 系列 讓護眼，成為日常。 【飛利浦全新 Nature-Eyecare 顯示器系列 - 限時推廣優惠】 Philips Nature-Eyecare 全新護眼顯示器系列，專為長時間使用電腦人士而設，無論日常辦公、Online 上課，還是影音娛樂，都能享受更舒適的視覺體驗。由即日起至 6 月 14 日期間，凡購買指Philips Nature-Eyecare指定型號顯示器，即可加 HK$250 換購 OTO 眼部按摩器，讓用戶在工作後即時舒緩眼部疲勞，全面提升護眼生活品質。

Philips Nature-Eyecare 指定型號包括： 1) 24B2N2200G:

https://www.philips.com.hk/c-p/24B2N2200G_69/business-monitor-lcd-monitor



2) 27B2N2200G:

https://www.philips.com.hk/c-p/27B2N2200G_69/business-monitor-lcd-monitor



3) 27B2N3500G:

https://www.philips.com.hk/c-p/27B2N3500G_69/business-monitor-lcd-monitor



4) 27M2N5501UK:

https://www.philips.com.hk/c-p/27M2N5501UK_75/fast-ips-gaming-monitor-quad-hd-gaming-monitor 數量有限，送完即止。 優惠細則：

1. 全港指定經銷商、Philips 官方網店及 HKTVmall 官方網店同步進行。

2. 數量有限，送完即止。

3. 顧客需透過官方 Google 表格換領禮品卡，並必須上載指定產品有效購買發票及產品序號（Serial Number）。Philips Evnia 禮品登記換領：https://forms.gle/BTs3Dfjt5ZYR82jv6 Philips 官方網店：

https://www.elletron.com.hk/collections/philips-monitor Philips HKTVmall 官方網店：

https://www.hktvmall.com/hktv/zh/main/Philips-Monitor/s/H5832001 如欲了解更多 Philips Evnia 的相關資訊，歡迎追蹤我們的 Facebook，或瀏覽我們的網站：https://www.philips.com.hk/c-p/27M2N5501UK_75/fast-ips-gaming-monitor-quad-hd-gaming-monitor *提供優惠的線上商店:

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關於 Philips Evnia Evnia 以包容性設計、智能功能與頂級性能，重新定義電競顯示器。其命名源自希臘語「智慧思維」，秉持讓每位玩家都能感受到被重視、獲得支援與啟發的核心宗旨。 邁向電競未來，就從 Philips Evnia 開始。 如欲了解更多有關飛利浦 Nature-Eyecare產品，請瀏覽以下網址：

https://www.philips.com.hk/c-m-so/monitors 請透過以下連結下載最新產品的相關圖片：

Philips 24B2N2200G: 下載連結

Philips 27B2N2200G: 下載連結

Philips 27B2N3500G: 下載連結

Philips Evnia 27M2N5501UK: 下載連結 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-nature-eyecare----302777305.html SOURCE Philips