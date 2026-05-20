平安數字銀行港元定存再升級 短中長期息口火力全開

香港 - 2026年5月20日 - 平安數字銀行再為「收息族」帶來喜訊。港元定期存款年利率再度驚喜升級，現有資金一律通行，全面包辦短線部署、中期增值，以至長線超額回報。平安數字銀行「長短兼顧」，在波動的市場環境中，成為您資金穩健滾存的避風港，讓您的資產增值全面加速。



港元定存最新高息利率一覽







港元定存年利率

3個月

2.70%

12個月

2.60%

24個月

2.95%



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