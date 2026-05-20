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出版：2026-May-20 15:40
更新：2026-May-20 15:40
Media OutReach Newswire

平安數字銀行港元定存再升級 短中長期息口火力全開

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香港 - 2026年5月20日 - 平安數字銀行再為「收息族」帶來喜訊。港元定期存款年利率再度驚喜升級，現有資金一律通行，全面包辦短線部署、中期增值，以至長線超額回報。平安數字銀行「長短兼顧」，在波動的市場環境中，成為您資金穩健滾存的避風港，讓您的資產增值全面加速。

港元定存最新高息利率一覽


港元定存年利率
3個月
2.70%
12個月
2.60%
24個月
2.95%
以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整，並以交易時顯示定期存款頁面的年利率為準。

優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。
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平安數字銀行

平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務，並銳意服務香港以至大灣區的客戶，成為平安集團在港的綜合金融平台之一。

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關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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