平安數字銀行港元定存再升級 短中長期息口火力全開

香港 - 2026年5月20日 - 平安數字銀行再為「收息族」帶來喜訊。港元定期存款年利率再度驚喜升級，現有資金一律通行，全面包辦短線部署、中期增值，以至長線超額回報。平安數字銀行「長短兼顧」，在波動的市場環境中，成為您資金穩健滾存的避風港，讓您的資產增值全面加速。
港元定存最新高息利率一覽
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| 港元定存年利率
| 3個月
| 2.70%
| 12個月
| 2.60%
| 24個月
| 2.95%
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平安數字銀行
平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務，並銳意服務香港以至大灣區的客戶，成為平安集團在港的綜合金融平台之一。