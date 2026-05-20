KLN憑藉往績可證的中港混合物流解決方案 持續為環球客戶的供應鏈遷移提供支援

香港2026年5月20日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）憑藉其往績可證的中港混合物流解決方案，持續為跨國客戶的供應鏈遷移提供支援，在確保服務品質的前提下實現成本效益。基於其卓越往績，KLN在今年年初已成功協助歷史悠久的歐洲糖果品牌、全球快餐巨頭，以及領先的國際紙品分銷商將業務遷移至大灣區。 KLN的混合物流模式建基於其豐富的營運經驗，將保稅倉儲、跨境運輸、清關及數碼可視度整合成具規模、端對端解決方案。隨著KLN進一步增加深圳鹽田設施，該模式現已涵蓋為餐飲行業客戶提供冷藏食品處理服務，並透過兩地控制塔提供實時協調，確保其速度、可靠性及服務表現保持一致。

KLN的「認可經濟營運商」認證是中港混合物流解決方案的一大主要優勢。結合其與香港及中國內地海關部門建立的長期緊密合作關係，該認證確保優先清關及降低查驗要求安排，從而實現即日及翌日送貨服務，同時支援精益庫存策略與快速補貨服務。 KLN綜合物流總裁劉健培表示：「我們的中港混合物流模式透過優化庫存及簡化跨境物流流程，為主要客戶帶來顯著的成本節省，同時維持高服務標準及提升韌性。憑藉位於深圳前海及鹽田的專屬設施，我們現可支援更廣泛的客戶群，實現無縫的跨境營運，並帶來高效且具成本效益的成果。」

展望未來，KLN將持續致力於為環球客戶提供靈活、具韌性和面向未來的物流解決方案，協助客戶從中港走廊中創造更大價值。 關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK） KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。 KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2025 年全年收入*逾560億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。 * 僅就持續經營業務而言 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/kln--302777413.html SOURCE 嘉里物流聯網有限公司