公務航空培訓新標杆：華龍航空學院獲國際權威雙重認證

香港2026年5月20日 /美通社/ -- 近日，華龍航空學院旗下兩大核心培訓項目——公務機空中管家客艙培訓項目與培訓師培訓項目——分別獲得專業發展聯盟（Professional Development Consortium，簡稱PDC）授予的「卓越培訓提供方」（Provider of Training Excellence）認證。 PDC是總部位於英國的研究機構，其下屬CPD標準辦公室已累計認證來自30多國的800余家機構。 「卓越培訓提供方」認證基於四項核心原則：組織整體結構與價值觀；學習內容的設計與交付方式；組織維持標準並持續改進的機制；客戶整體體驗與滿意度（含隨機客戶獨立訪談）。華龍航空學院的兩個項目能夠同時通過嚴苛評估，證明公司的培訓體系與服務質量已獲國際認可。

自身服務即標杆：「時光之旅」與全球文化融合 華龍航空之所以成為公務航空領域少數通過該認證的運營商，根本原因在於其服務品質率先達到國際一流水準，先行樹立起行業標杆。 以客艙服務旗艦項目「時光之旅」為例，該項目打破傳統公務機客艙服務的邊界，將飛行時間轉化為沉浸式的文化體驗。從客艙環境設計、目的地文化植入，到空中侍酒、定製餐飲、私密行程管理，華龍航空將每一次飛行打造為跨文化的服務呈現。空中管家團隊需系統掌握多國禮儀、溝通習慣及應急響應流程，在不同法域與人文背景下為高淨值客戶提供無差別的頂級服務。

正是這些根植於日常運營的高標準實踐，使華龍航空積累了遠超行業平均水平的服務方法論與培訓素材。這些源自一線運營的高標準實踐，直接轉化為培訓課程的核心內容，最終幫助學院順利通過PDC的國際權威認證。 前瞻布局，深耕校企合作：將行業標準引入高校課堂 此前，學院已主動將自身服務標準與培訓能力向教育領域延伸，與全球多所知名高校及機構深度合作：中國民航大學、北京廣慧金通教育集團、香港國際航空學院、安柏瑞德航空大學（亞洲）、香港浸會大學、安徽師範大學等。學院為合作高校定製貼合行業需求的課程，派遣資深專家進校傳授前沿技術與行業法規，確保學生畢業後迅速融入公務機行業。

這一模式不僅為行業儲備了大量高素質後備人才，也為學院此次獲得國際認證積累了豐富的課程設計與教學實踐經驗。 從內訓到外延：兩大認證項目賦能行業、高校與客戶 此前與高校的合作實踐，為華龍航空學院積累了寶貴的課程設計經驗；而獲得國際認證後，學院的角色正式從「企業內訓機構」升級為「行業培訓標準輸出方」。此次獲得「卓越培訓提供方」認證的兩個核心項目分別為：公務機空中管家客艙培訓項目，培訓共分為14個版塊，全面覆蓋公務機機組人員開展專業客艙服務所需的核心技能；培訓師培訓項目：培養具備課程設計、教學評估能力的培訓師，解決行業師資稀缺問題。

基於該認證體系，華龍航空學院將向以下三類對象開放培訓服務：行業夥伴，為行業的其他運營商及航空公司提供標準化乘務員及培訓師課程；航校/高校，將認證課程引入教育體系，從源頭培養國際標準人才；高淨值客戶及其團隊，提供安全、禮儀、行程管理等定製培訓。 行業責任：不止於自身領先，更推動整體標準提升 從主動走進高校定製課程，到兩大培訓項目獲得國際認證，華龍航空正在將自身的服務能力轉化為公共產品，推動中國公務航空從「經驗驅動」走向「標準驅動」。這既是對客戶的責任，也是對行業長遠發展的實質性投入。