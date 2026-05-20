Wav.Tech推出WAV Mobile，幫助消費者和經銷商應對日益嚴峻的假冒手錶風險

Wav.Tech創始人兼首席執行官Felix Kelson Lam表示：「假冒手錶已經達到了僅憑外觀已無法辨別的程度，即使是經驗豐富的市場從業者也不例外。我的使命是借助真正的製表專業知識和技術來對抗仿製行業，並在人們購買貴重產品時為他們提供保護。信任是這個市場的根基，而這種信任必須由更好的驗證工具來予以支撐。」 WAV Mobile旨在將Wav.Tech的鑒定能力以更便捷的形式，推廣給更廣泛的用戶群體。該產品面向的用戶包括：在購買前做功課的消費者、希望多一重保障的收藏家、檢查庫存的經銷商，以及需要以更一致的方式來評估真偽風險的手錶相關企業。其更廣泛的目標是降低交易中的不確定性，因為在這類交易中，產品價值、買家信心和聲譽風險都緊密相連。WAV Mobile現已通過公司官網上線，訪問定價為700港元，每次鑒定結果收費為190港元。

Wav.Tech同時也在強調鑒真服務的實際商業案例。對於經銷商和其他手錶相關企業而言，更強的驗證能力有助於降低收到假貨庫存的風險，維護客戶關係，並營造更可信的交易環境。對於消費者來說，其價值主張在於：在一個外觀相似已不再等於正品的市場中，購買、收藏或交易高價值手錶時，能夠擁有更多信心。 隨著假冒手錶的質量不斷提升，推出WAV Mobile，為鑒真服務在手錶生態系統中變得更加可擴展、更加數據驅動、更易獲取，鋪平了道路。 關於W.A.V. W.A.V.（Watch Authenticity Verification，手錶真偽驗證）是一家獨立機構，專注於利用尖端人工智能技術驗證品牌手錶的真偽。我們通過工業級顯微鏡和精密測量設備採集詳細數據集，進行比對分析，來做到這一點，這讓我們能夠檢測出正品手錶與仿品之間即便是最細微的差異。我們龐大的數據庫涵蓋超過30,000款手錶型號，確保對眾多品牌和款式的全面覆蓋。

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